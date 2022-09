Kiosk in Aurach: Die Post ist schon wieder in neuen Händen

PÄCHTERWECHSEL

Ein eigener kleiner Laden: Davon haben Mirko Ibold (41) und seine Lebensgefährtin Martina (39) schon lange geträumt. Erfüllt haben sie sich diesen Wunsch nun im Fischbachauer Ortsteil Aurach.

Seit 1. Juli betreiben sie dort den Kiosk mit angehängter Postfiliale. Nachdem sie die für sie mangels Erfahrung anstrengenden ersten Wochen gut bewältigt haben, „macht es mit jedem Tag mehr Spaß“, schwärmt Ibold. Auch, weil man immer wieder neue Kunden gewinne.

Gesundheitliche Probleme und Personalmangel

Die mussten sich zuletzt gleich mehrfach an neue Gesichter am Postschalter und hinter der Kiosktheke gewöhnen. Wie berichtet, hatte Iris Zwicklbauer den Laden 2018 vom langjährigen Betreiber Willi Rothemund übernommen. Nach drei Jahren suchte sie dann einen Nachfolger, um sich wieder mehr ihrer Klavierschule widmen zu können. Fündig wurde sie in Marcel Hoffmann, der bereits Postfilialen in Holzkirchen und Tegernsee sowie den Tegernseer Bahnhofskiosk führt. Doch nach nur neun Monaten zog sich Hoffmann aus Aurach zurück. Auf Nachfrage unserer Zeitung spricht er von gesundheitlichen Problemen sowie dem sich immer weiter zuspitzenden Personalmangel. Beides habe ihn dazu gezwungen, sich auf seine bisherigen drei Standorte zu beschränken.

Nachfolger startet optimistisch

Ibold wurde durch einen Zufall auf den Kiosk aufmerksam, erzählt er. „Eigentlich haben wir eine Wohnung in Fischbachau gesucht.“ Aktuell lebt er mit seiner Lebensgefährtin noch in Bad Tölz. In den Landkreis Miesbach gependelt ist er aber schon länger. So arbeitete er unter anderem als Zeitungszusteller im Tegernseer Tal und im Winter im Skipassverkauf der Alpenbahnen Spitzingsee. Seine Partnerin ist gelernte Bäckereifachverkäuferin. „Da passt es gut, dass wir im Kiosk Backwaren der Firma Zanger in Neuhaus im Sortiment haben“, meint Ibold.

Start am 1. Oktober

Ins Postgeschäft habe er sich schnell eingefunden. Letztlich sorge das auch für die meiste Frequenz im Laden. Doch auch die anderen Waren und Dienstleistungen, ewa eine Textilreinigungsannahme, würden sich zunehmender Beliebtheit erfreuen. In den kommenden Monaten will Ibold noch mehr auf die Wünsche seiner Kunden eingehen und bittet diese auch um Vorschläge und Ideen. Was die Öffnungszeiten anbelangt, prescht er schon mal voran und will ab 1. Oktober montags bis freitags von 7 bis 16 Uhr (Mittagspause von 13 bis 14 Uhr) und samstags von 7.30 bis 12 Uhr aufsperren. Auch wenn er noch neu im Geschäft ist, war Ibold von Anfang an klar: „Die Einheimischen sind unsere Zielgruppe. Von ihnen leben wir.“

