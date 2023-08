70-Jähriger zieht Widerspruch vor Gericht zurück: Ihm drohte ein Verfahren wegen Körperverletzung

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr bekam ein Mann einen Strafbefehl und legte Widerspruch ein. Diesen zog er zurück, als ihm auch noch ein Verfahren wegen Körperverletzung drohte.

Fischbachau – Trotz Warnsignalen wollte im Januar ein Fischbachauer (70) einen herannahenden Zug erst wahrgenommen haben, als es zu spät war. Sein Auto kollidierte am unbeschrankten Bahnübergang in Hammer mit dem Zug. Jetzt musste sich der Mann wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr vor Gericht verantworten, da er gegen einen Strafbefehl Widerspruch eingelegt hatte.

Angebotenes Schmerzensgeld abgelehnt: Er will den Zug nicht gehört haben

Zu Prozessbeginn regte der Verteidiger an, das Verfahren gegen Auflagen einzustellen, was der Staatsanwalt jedoch ablehnte. Der 70-Jährige habe der Zugführerin bereits ein Schmerzensgeld in Höhe von 500 Euro angeboten, das aber über deren Anwalt als zu gering abgelehnt worden sei, sagte der Verteidiger.

Vor dem Amtsgericht Miesbach stand nun ein 70-Jähriger, der einen Strafbefehl nicht akzeptieren wollte. © Thomas Plettenberg

Es sei an dem Januar-Abend schon dämmrig gewesen, schilderte der Angeklagte die Situation an dem Bahnübergang. Dieser sei unbeleuchtet und nur mit einem Andreaskreuz versehen. Zudem liege er auf einer unüberschaubaren Kuppe, und die Fahrbahn sei in diesem Bereich so verengt, dass jeweils nur ein Auto passieren könne, was durch Beschilderung geregelt sei. In der damaligen Situation sei er wartepflichtig gewesen. Der Mann aus dem Landkreis Miesbach habe also auf die enge Straße, den Gegenverkehr und auf die Gleise zu beiden Seiten zugleich achten müssen.

Pfeifsignale habe er nicht gehört, erklärte der Fischbachauer – vielleicht habe die voll aufgedrehte Heizung diese übertönt. Er sei also in die vermeintlich freie Kreuzung eingefahren. In letzter Sekunde habe er einen Zug ausgemacht, und seine Frau habe aufgeschrien. „Da habe ich das einzig Richtige getan“, sagte der Angeklagte: Er habe Vollgas gegeben und den Wagen aus der Gefahrenzone gebracht. Der Zug habe das Auto „bloß“ hinten gestreift.

Zug erfasst Wagen leicht am Heck: Zugführerin nach Unfall einen Monat stationär behandelt

Im Zeugenstand berichtete dann die Zugführerin: „Ich sah das Auto und dachte noch, der wird ja gar nicht langsamer.“ Der Fahrer habe einfach nicht angehalten. Nach zwei vorschriftsmäßigen Signalen „bin ich nur noch auf der Pfeife gestanden und habe die Bremse durchgezogen“. Der Fahrer sei so dicht vor dem Zug auf die Gleise gefahren, dass sie das Auto im toten Winkel vor ihrem Zug gar nicht mehr gesehen habe: „Da ist man hilflos und kann nur warten, bis es kracht.“ Sie habe dann aber nur einen leichten Aufprall gespürt.

Der Autofahrer habe unmittelbar danach drauflosgewettert und ihr Vorwürfe gemacht – was der Angeklagte genau umgekehrt von der Geschädigten behauptet hatte. „Ich war total fertig und hatte noch im Führerstand Heulkrämpfe“, erklärte die 45-Jährige. Später habe sie sich einen Monat in stationäre Behandlung begeben müssen, um den Schock und seine Folgen in den Griff zu bekommen. Wie ein „Screenshot“ habe sich die Sekunde vor dem Aufprall in ihrem Kopf festgesetzt. In dieser Zeit habe ihr der 70-Jährige einen Brief mit Genesungswünschen geschickt und eine Entschädigung angeboten. Heute gehe es ihr besser. Das Verhalten des Autofahrers verstehe sich nach wie vor nicht.

Das neuerliche Angebot des Verteidigers, 500 Euro in bar zu überreichen, nahm die Frau nicht an. Als der Staatsanwalt den Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung in den Raum stellte, zog der Angeklagte den Einspruch zurück. Er muss 5000 Euro Geldstrafe bezahlen und erhält ein einmonatiges Fahrverbot.

