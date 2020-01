Bürgermeisterwahl in Fischbachau: Wir holen die Kandidaten auf die Bühne

Um die Nachfolge von Josef Lechner als Bürgermeister von Fischbachau bewerben sich am 15. März drei Kandidaten. Bei unserer Podiumsdiskussion treffen sie aufeinander.

Fischbachau – Um die Nachfolge von Josef Lechner als Bürgermeister von Fischbachau bewerben sich am 15. März drei Kandidaten: Josef Obermaier (CSU), Johannes Lohwasser (FWG) und Georg Gruber (FaB). Bei der Podiumsdiskussion des Miesbacher Merkur treffen sie am Donnerstag, 13. Februar, in der Wolfseehalle aufeinander.

Hier stellen sich die Kandidaten den Fragen, die die Fischbachauer bewegen. Welche das sind, können Sie, liebe Leser, mitbestimmen: Schreiben Sie uns, was Sie wissen wollen. Entweder per Mail an redaktion@miesbacher-merkur.de, per Fax an 0 80 25 / 2 85 33 oder postalisch an Miesbacher Merkur, Schlierseer Straße 4, 83714 Miesbach. Wir werden die Fragen sammeln und thematisch bündeln. Die Kandidaten bekommen die Fragen vor der Veranstaltung nicht zu Gesicht, sondern müssen spontan antworten.

Mit Ihrer Einsendung erklären Sie sich damit einverstanden, bei der Veranstaltung als Fragesteller genannt zu werden. Einsendeschluss ist Samstag, 8. Februar. Eine Gewähr, dass jede einzelne Frage bei der Veranstaltung zum Zug kommt, gibt es nicht. Die Podiumsdiskussion findet in der Wolfseehalle statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Moderiert wird der Abend von Redaktionsleiter Stephen Hank. Der Eintritt ist frei.

