Kunstkreis Fischbachau lädt in den Klostersaal: Altbewährtes und so manches Neues

Getuscht, gemalt, gesägt: Im Fischbachauer Klostersaal ist wieder Kunst eingezogen. Aussteller wie Viktoria Claudel zeigen dort ihre neuen Arbeiten. © Steffen Gerber

Der Kunstkreis Fischbachau zeigt in seiner Jahresausstellung ein breites Schaffensspektrum im Klostersaal. Zu sehen gibt‘s etwa Malerei, Grafik, Fotografie und Bildhauerei.

Fischbachau – Der rührige Fischbachauer Kunstkreis musste heuer aus guten Gründen auf eine Vernissage verzichten. Das tat aber der Kreativität der 16 Künstlerinnen und Künstler, die in diesem Jahr wieder ausstellen, keinen Abbruch. Wie immer zeigen sie bei ihrer Jahresausstellung im Klostersaal ein buntes Spektrum ihres Schaffens aus Malerei, Grafik, Fotografie und Bildhauerei. Und wie immer deckten sie mit künstlerischem Engagement und Geschick verschiedene Themenbereiche ab und präsentieren Landschaften, Porträts, Blumen, Stillleben, freie abstrakte Kompositionen und Experimentelles.

Dem im vergangenen Jahr an Covid-19 verstorbenen Wörnsmühler Künstler und früheren Kunsterzieher Horst Mahr ist in memoriam ein kleiner Bereich gewidmet, der mit Keramiken, Fotoarbeiten und einem wunderschönen Objektkasten bestückt ist. Bekanntlich darf sich in jedem Jahr ein anderer Künstler auf der Bühne präsentieren. Diesmal ist es Ricci Bernrieder, der mit 34 Bildern einen Querschnitt seines Schaffens zeigt. Darunter befinden sich die zwei eindrucksvollen Landschaftsaquarelle „Helgoland“ und „Bei Bremen“, meisterhaft filigrane Landschaftsfederzeichnungen wie „Einödsbach“ und zahlreiche seiner witzigen Cartoons. Darunter der mit zwei sich unterhaltenden Personen: „Hast du schon gehört, der Vesuv ist ausgebrochen? – Haben sie ihn wieder eingefangen?“ Eine kleine, liebevolle Ausstellung innerhalb der großen Jahresschau.

Sonderausstellung unter den Malern

Mit Karl Giggenbach und seinem Bild „Lago di Praio“ sowie Antje Lauer mit dem großformatigen Werk „Tresor“ sind auch zwei Neulinge dabei, die sich nahtlos in die Riege der arrivierten Stammkünstler einfügen. So zeigt Brigitte Appelt neben der großen englischen Landschaft in Tempera „Seven Sisters“ die neue Dreierserie „Bewegung“, während Marianne Hänsel ihre Arbeiten in Öl und Pastell den Blumen widmet und eines sogar dem großen Emil Nolde: „Emil’s Kakteen“ nennt sie es. Ihre Tochter Viktoria Claudel zeigt neben einem ihrer kubistischen Bilder „Zaubergarten“ ihre neue Serie „Dahoam“. Maximiliane Scholz wendet sich mit den Bildnissen von „Fuchs“ und „Wisent“ der Tierwelt zu, während Roswitha Klein mit ihren anmutigen Landschaftsaquarellen wie etwa der winterlichen „Kramerwiese“ durch die Jahreszeiten führt.

Formal freiere Arbeiten steuern Brigitte Nevole mit den Mischtechniken „Unergründlich“ und „Treiben lassen“ sowie Bärbel Wünsche mit „Glasklar“ und „Der kesse Wald“ bei. Ursula Schwarzbauer bleibt ihrem Hauptthema „Energie“ treu und sticht mit den kraftvollen Werken „Entscheidung“ und „Alles fügt sich“ ins Auge. Eine Sonderstellung unter den Malern nimmt regelmäßig Stefan Ambs ein, der als Vollprofi gleich neben dem Eingang mit einem seiner fantastisch-surrealistischen Eitempera-Bilder „Die Entstehung“ das Hauptwerk der Ausstellung zeigt.

Freier Eintritt bis Sonntag, 19. Juni

Die leidenschaftliche Naturfotografin Andrea Bahr beschäftigt sich in diesem Jahr konsequent mit dem Thema Wasser, das sie mit Arbeiten wie „Herbstwellen“, „Wassersteine“ oder „Wellengang“ eindrucksvoll in Szene setzt. Die zweite Fotografin in der großen Bilderschau, Ulrike Schwenkhagen, verbindet geschickt Fotografie und Zeichenkunst in der Serie „Zeitenwende“. Und schließlich: Was wäre die Fischbachauer Ausstellung ohne den Motorsägen-Holzbildhauer Rudolf Peukert? Natürlich ist er vertreten – mit den Skulpturen „Uhu“, „Habicht“ und „Verliebte Äpfel“.

Die vielfältige Schau, die von künstlerischer Leidenschaft zeugt, ist noch bis Sonntag, 19. Juni, täglich von 13 bis 19 Uhr bei freiem Eintritt im Klostersaal zu sehen.

