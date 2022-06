Kurioser Unfall in Elbach: Geparkter Radlader macht sich selbstständig und kracht in Haus

Von: Sebastian Grauvogl

Abgestürzt: In Elbach ist ein Radlader des Bauhofs in eine Hausmauer gekracht. © Thomas Plettenberg

Ein geparkter Radlader hat sich in Elbach selbstständig gemacht. Er rutschte die Böschung hinunter und krachte dort in eine Hausmauer. Die Ursache ist unklar, der Sachschaden hoch.

Elbach - Er hatte seinen Radlader an der Grundschulturnhalle geparkt, um dort etwas an den Duschen zu reparieren. Als der 32-jährige Mitarbeiter des Bauhofs Fischbachau dort zugange war, wurde er plötzlich zu einem Feuerwehreinsatz gerufen. In der Steingrabenstraße hatte sich ein Unfall mit einem Baufahrzeug ereignet. Ausgerechnet dort also, wo er seinen Radlader abgestellt hatte. Wenige Augenblicke später hatte der 32-Jährige, der selbst bei der Feuerwehr aktiv ist, dann Gewissheit: Die Maschine hatte sich in seiner Abwesenheit selbstständig gemacht und war rückwärts eine Böschung hinuntergerutscht. Dort krachte er in die Außenmauer eines Einfamilienhauses - und richtete erheblichen Sachschaden an.

Geplatzte Wasserleitung setzt Haus unter Wasser

Bauhofleiter Werner Zehetmeier eilte umgehend zur Unfallstelle. Durch die Wucht des Aufpralls habe der Radlader nicht nur die Wand beschädigt, sondern auch den dahinterliegenden Technikraum samt Boiler und Heizung. Wie der zuständige Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Miesbach, Josef Scheben, auf Nachfrage unserer Zeitung ergänzt, habe das Fahrzeug zudem eine Wasserleitung beschädigt, die das Erdgeschoss des Hauses geflutet habe. Dementsprechend hoch dürfte der Sachschaden ausfallen. Die Polizei schätzt ihn auf rund 50.000 Euro. Der Schaden am Radlader beläuft sich derweil auf rund 25.000 Euro.

Zur großen Erleichterung des Bauhofchefs wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Nicht nur das Führerhaus des Fahrzeugs sei leer gewesen, sondern auch das Wohnhaus, bestätigt Scheben. Wie der Radlader ins Rutschen gekommen ist, müssen nun die weiteren Ermittlungen klären. Fremdeinwirkung scheidet laut Polizei als Unfallursache aus. Geprüft werden müsse aber, ob der Radlader vorschriftsmäßig gesichert worden war. Zehetmeier betont jedenfalls, dass sein Mitarbeiter vor dem Aussteigen die Bremse angezogen habe.

