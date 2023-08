Kutsche mit zehn Pferden: Internationales Zehnerzugtreffen findet in Hundham statt - „Eine Hausnummer“

21 Gespanne aus Oberbayern erwartet

Ein Pferd zu kontrollieren, ist eine Kunst, die erlernt sein will. Doch wie verhält sich der Fahrer einer Kutsche mit zehn Pferden? Das erklärt Georg Bacher im Interview.

Fischbachau – Nach dem erfolgreichen Auftakt im Jahr 2014 findet zum zweiten Mal das Internationale Zehnerzugtreffen in Hundham im Leitzachtal statt. Mit dabei sind auch vier Zehnerzüge aus der Gemeinde Fischbachau. Die Leitzachtaler Rosserer und ihr Schirmherr, Bürgermeister Stefan Deingruber, freuen sich auf insgesamt 21 Gespanne aus dem ganzen oberbayerischen Raum, Schwaben und der Oberpfalz, Baden-Württemberg und Thüringen. Aber auch zwei Gespanne aus Österreich sind beim internationalen Treffen dabei: Esel aus Oberösterreich und Kärnten sowie die Noriker aus Salzburg. Im Gespräch mit unserer Zeitung spricht Georg Bacher über die Kunst des Zehnerzug-Fahrens.

Herr Bacher, warum mussten die Pferdefreunde so lange auf eine Wiederholung warten?

Georg Bacher: Unser Zehnerzugtreffen ist einfach eine Veranstaltung, die sehr rar ist, und das soll so bleiben. Wir hatten es eigentlich für 2019 geplant, doch dann kam Corona. Es steckt rund ein Jahr Planung dahinter.

Was macht für Sie den Reiz des Zehnerzuges aus?

Georg Bacher: Es ist keine Standardspannung und einfach eine Hausnummer. Ich habe auch schon 13-Spänner gefahren, aber irgendwann gehen einem die Finger aus. Da müsste ich mehr Leinen aufeinanderlegen. Ich fahre den Zehnerzug schon seit 24 Jahren und habe das im Leitzachtal mit begonnen. Es gibt einfach nichts Vergleichbares.

2014 kamen rund 8000 Besucher. Wie bereiten Sie Ihre Pferde auf so einen Tag vor?

Georg Bacher: Indem ich den Zug immer weiter aufbaue. Ich fange mit einem Einspänner an, erweitere diesen auf zwei und dann auf vier. Gut gefahrene Einspännerpferde kann man in einen Mehrspänner oder den Zehnerzug immer leicht und an jeder Position einbauen. Viele Pferde sind bereits zehn bis 15 Jahre dabei, die führen die jungen Pferde. Die Harmonie ist am wichtigsten, denn die Pferde kommen aus verschiedenen Ställen. Trotzdem ist es für die Pferde und mich nichts Neues, wir sind regelmäßig unterwegs.

Wie schaffen Sie es, den Zug zu lenken?

Georg Bacher: Ich fahre im Achenbachsystem, dadurch ist meine rechte Hand frei. Jedes Pferd hat eine einzelne Leine und ist dadurch korrigierbar, speziell die unseren sind einen Zehnerzug gewohnt. Aber die Schlaufen müssen in der richtigen Länge gelegt werden: Die erste Leine ist 21,4 Meter entfernt von mir, da darf kein Spiel zu den Pferden sein. Sonst können sie nicht rechtzeitig reagieren. Hinten brauche ich sehr starke Pferde. Sie ziehen die Kutsche und fahren die Kurven. Möchte ich nach links fahren, gebe ich der rechten Seite nach, nehme also den Druck auf der Außenseite weg.

Das erfordert bestimmt viel Geschick.

Georg Bacher: Ein gutes Spanner-Pferd kann auf Stimme gehen. Die Verantwortung liegt allein beim Fahrer. Ich brauche eine gewisse Lautstärke, damit mich die vorderen Pferde überhaupt hören. Aber ich darf nicht zu laut sein, sonst sind die hinteren schreckhaft. Das Mittelmaß macht’s. Auch das Einspannen ist sehr wichtig. Das dauert bis zu einer Stunde. Es benötigt zehn bis zwölf Leute, bis das Ganze eingestellt ist. Bei jedem Pferd muss eine Person stehen, und zwei spannen die Leinen – ich nehme die Leinen auf der Kutsche in Empfang. Drei bis vier Zentimeter machen da viel aus.

Der Zeitplan

Zum Auftakt des internationalen Zehnerzugtreffens geht es am Samstagabend, 19. August, beim Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr Hundham vor dem Rathaus los. Das Zehnerzugtreffen selbst beginnt dann am Sonntag, 20. August, ab 11 Uhr mit der Aufstellung der Zehner-Züge rund um Hundham. Dazu gibt die Musikkapelle Elbach vor dem Maibaum ein Standkonzert und spielt für die Zuschauer zünftig auf. Ab 13 Uhr gehen die Gespanne auf ihre Fahrt durch den Ort. Anschließend präsentieren sich die Gespanne auf dem Paradeplatz rund um die Hundhamer Leonhardikapelle.

