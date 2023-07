Leerstand an Birkensteinstraße: Tiny Houses auf Bäckerei-Grundstück geplant

Von: Sebastian Grauvogl

Schon länger zu: die Ex-Bäckerei an der Birkensteinstraße in Fischbachau. © stefan schweihofer

Der Leerstand auf dem ehemaligen Bäckerei-Grundstück an der Birkensteinstraße in Fischbachau könnte bald vorbei sein. Aktuell ist hier der Bau von fünf Tiny Houses geplant.

Fischbachau – Es ist schon eine geraume Zeit her, seit in dem Haus an der Birkensteinstraße 38 in Fischbachau frische Semmeln und Brezen aus dem Ofen gekommen sind. Letzterer ist seit Längerem aus, die frühere Bäckerei steht leer. Jetzt aber rührt sich wieder was auf dem Areal – zumindest auf dem Papier. So lag dem Fischbachauer Bauausschuss jüngst ein Antrag auf Vorbescheid zum Neubau von fünf kleinen Häuschen (elf mal fünf Meter) vor. Nein, dabei handelt es sich nicht um zu groß geratene Backofenhäuser, sondern um so genannte Tiny Houses. Mini-Häuser, deren Bewohner sich ganz bewusst mit einem im Vergleich zu anderen Bauten eher minimalistischem Wohnraum zufriedengeben.

Fünf Tiny Houses im Garten

Wie aus dem Sachvortrag zur Bauausschusssitzung hervorgeht, sollen die Tiny Houses im bis dato unbebauten Bereich des Grundstücks errichtet werden. Jedes davon verfügt über eine Zuwegung und einen Stellplatz, als Sichtschutz zwischen den Häuschen sind Hecken im Plan eingezeichnet. Doch auch am Bestandsgebäude – also der früheren Bäckerei – soll sich etwas ändern. Es soll im der Birkensteinstraße zugewandten Teil abgebrochen und durch einen 17 Meter langen und 7,16 Meter breiten (wie bisher) Neubau ersetzt werden. Obwohl sich an der Wandhöhe von gut vier Meter kaum etwas ändert, sollen laut Plan durch eine Anhebung der ersten Etage und geschicktes Ausnutzen des natürlichen Geländeunterschieds im dann neuen Erdgeschoss sechs ebenerdig befahrbare Carports entstehen. Im verbliebenen, dann niedrigeren Obergeschoss, sollen Lagerräume eingerichtet werden. Der verbleibende Bestand soll als Technik-/Elektroraum dienen.

Bauausschuss stimmt Voranfrage zu

Bei einem Ortstermin konnten sich die Bauausschussmitglieder bereits ein Bild der Lage machen. Den nun auf Basis dieses Termins eingereichten Antrag auf Vorbescheid segneten sie folglich mit 7:0-Stimmen einmütig ab. Dies auch deshalb, weil das Grundstück laut Beschlussvorlage innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils liegt. Weil hierfür kein Bebauungsplan existiert, sei ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt sowie die Erschließung gesichert ist.

Ersteres sei unter Berücksichtigung der Nachbarbebauung gegeben, teilt Bauamtsleiter Josef Soyer auf Nachfrage mit. Letzteres sei über eine direkte Zufahrt von der Birkensteinstraße her sowie einen Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung und Entwässerungsanlage erfüllt. Ob die Tiny Houses tatsächlich gebaut werden dürfen, entscheidet aber die Genehmigungsbehörde am Landratsamt.

