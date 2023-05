Leitzachtal: Dialog fürs FFH-Gebiet startet - „Erhalt unserer Lebensgrundlage“

Teilen

Setzt auf Dialog: Stefan Kramer (l.) vom Landwirtschaftsamt, hier bei der Begrüßung der Teilnehmer an der Leitzachbrücke zwischen Mühlkreit und Faistenau. © Thomas Plettenberg

Wie zuvor schon im Mangfalltal und am Seehamer See hat nun auch im Leitzachtal das Dialogverfahren fürs dortige FFH-Gebiet begonnen.

Leitzachtal – Das heimische Naturerbe bewahren, ist erklärtes Ziel des Freistaats. Im Rahmen des europaweiten Projekts Natura 2000 kartiert er alle Lebensräume gefährdeter Arten (FFH) und Vogelschutzgebiete (SPA), um auf dieser Basis Managementpläne zu erstellen, wie wichtiger Lebensraum sowie Tier- und Pflanzenarten erhalten werden können. Fürs Leitzachtal war nun ein erster, von Naturschutz-, Landwirtschafts-, Forst- und Wasserwirtschaftsverwaltung entwickelter Entwurf Grundlage eines Runden Tischs.

Gut 50 Betroffene waren am Dienstagvormittag an die Leitzachbrücke zwischen Mühlkreit und Faistenau gekommen. Wie viel Gesprächsbedarf herrscht, zeigte sich schon vor Beginn des offiziellen Teils. Rund um ein Wirtschaftsgebäude waren Detailkarten mit allen betroffenen Flurstücken und deren Besonderheiten hinsichtlich landschaftlicher Gegebenheiten und den Lebensräumen geschützter und schützenswerter Arten angeheftet. Rasch entwickelte sich hier eine intensive Diskussion – auch noch nach der knapp dreistündigen Veranstaltung.

Auch wenn nicht alle glücklich damit waren, was sie von den Experten hörten, so war ein Ziel des Vormittags auf jeden Fall erreicht. Man wolle miteinander ins Gespräch kommen, betonte Stefan Kramer vom Fachbereich Forsten am Landwirtschaftsamt Holzkirchen. Nachdem die ursprüngliche Ausweisung der Natura 2000-Schutzgebiete „ein bissl holprig“ verlaufen und die Kommunikation nicht immer optimal gewesen sei, wolle man das nun besser machen.

Landwirte und Waldbesitzer unter der Gästen

Das Schutzgebiete-System Natura 2000 halte er für eine gute Idee, weil es dabei auch „um den Erhalt unserer Lebensgrundlage, unserer Heimat“ gehe. Kramer betonte, dass ihm und den beteiligten Ämtern und Organisationen der Dialog wichtig sei. „Es ist nicht im Sinne des Naturschutzes, wenn wir der Landwirtschaft das Leben schwer machen“, sagte er. Im Gegenteil: „Wir sind für sie da!“

So standen dann auch zu Beginn der Veranstaltung mit aktuellen Informationen zu Hintergründen und Status quo die Fragen und Erwartungen der Teilnehmer im Mittelpunkt. Immer mehr Karteikarten klemmte die für die Managementplan-Erstellung zuständige Moderatorin Katharina Eberl von der Fachstelle Waldnaturschutz Oberbayern an die zwischen Büschen gespannte Wäscheleine, um nichts zu vergessen, was den Anwesenden – überwiegend und zu etwa gleichen Teilen Landwirte und Waldbesitzer – unter den Nägeln brannte. Vom Biber über das Mäandern des Flusses bis zu einem Rahmen von minimalen Aktivitäten, die man leisten müsse, bis zu dem, was maximal möglich sei und wo man sich dafür beratende, aber auch finanzielle Unterstützung holen könne.

Abstimmungsprozess soll nun starten

„Ohne Euch wären wir nicht da“, betonte Christoph Meder, Leiter der Fachstelle Waldnaturschutz Oberbayern, und versicherte, es gehe nicht darum, eine Glasglocke über das Leitzachtal zu stülpen. Mit dem Managementplan wolle man niemanden gängeln, sondern ein Nachschlagewerk an die Hand geben. Grundlage sei die Feststellung der aktuellen Lage der Lebensräume. Gemäß einem allgemeinen Verschlechterungsverbot gelte es, den aktuellen Stand zu halten.

Aus den Einwänden der Anwesenden sprach die Sorge, ob man sich auf Zusagen verlassen könne oder bei Neubesetzungen mit geänderten Richtlinien rechnen müsse. Zur Sprache kam auch das Ungleichgefühl, dass jahrzehntelang sorgsam bewirtschaftete sensible Gebiete dem Freizeitdruck oft nicht standhalten können, und immer wieder die Bitte, die Anliegen der Betroffenen auch den politischen Entscheidern nahe zu bringen. Da ein Teil der betroffenen Anrainer keine Einladung erhalten hatte, ist eine zweite Veranstaltung geplant. „Der Abstimmungsprozess ist heute nicht abgeschlossen“, betonte Kramer. „Im Gegenteil, heute beginnt es erst.“

Eines von 746 Gebieten im Biotop-Verbundnetz Das Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Gebiet Leitzachtal erstreckt sich von Bayrischzell bis zur Mündung in die Mangfall im Goldenen Tal bei Weyarn. Es hat eine Größe von 2159 Hektar, die sich in 1425 Hektar Wald und etwa 734 Hektar sogenanntes Offenland teilen. Bedeutsam ist das FFH-Gebiet insbesondere wegen seiner Quellbereiche, Quelltrichter, Kalk-Flachmoore, Pfeifengraswiesen und naturnahen Hangwäldern. In der Gegend von Irschenberg trifft man auf die eibenreichsten Buchen- und Schluchtwälder des gesamten Alpenvorlands. Seltene Arten wie Frauenschuh, Gelbbauchunke, verschiedene Fledermausarten, Mühlkoppe, Kriechender Sellerie, Helm-Azurjungfer und Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling sind hier zu finden. Bereits vor der Ausweisung als FFH-Gebiet standen große Teile des Gebietes, das als „ökologische Verbundachse zwischen den Alpen und dem vorgelagerten Flachland“ bedeutsam ist, unter Schutz. Das Gebiet gehört zum europaweiten Biotop-Verbundnetz Natura 2000, das in Bayern 746 Gebiete mit einer Gesamtfläche von 801 000 Hektar, also 11,4 Prozent der Landesfläche, umfasst. sie

Eine Auswahl aller wichtigen Geschichten aus Ihrer Region erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.