Eine junge Frau kam durch den Zusammenstoß mit einem Lkw von der Straße ab und musste ins Krankenhaus. Der Fahrer hielt nicht einmal an.

Fischbachau ‒ Eine 22-jährige Motorradfahrerin ist am Dienstag, 27. April mit einem Lkw zusammengestoßen. Ohne anzuhalten, verließ der Lkw-Fahrer den Unfallort, wie die Polizeiinspektion Miesbach in einem Pressebericht mitteilt. Gegen halb fünf am Dienstagnachmittag fuhr die junge Frau aus Riedering mit ihrem Mottorad von Wörnsmühl in Richtung Leitzach.

Fischbachau/Miesbach: Lkw stößt mit Motorradfahrerin zusammen: Fahrer flüchtet ohne anzuhalten

Im dortigen Kurvenbereich stieß sie seitlich mit dem Lkw, der ihr entgegen fuhr, zusammen. Die 22-Jährige kam daraufhin rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßenrand. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt Richtung Wörnsmühl fort, ohne anzuhalten. Erste Zeugenhinweise an der Unfallstelle haben ergeben, dass es sich beim flüchtigen Fahrzeug um einen orangen Lkw, vermutlich 7,5 Tonner, handelt. Die Polizeiinspektion Miesbach hat erste Ermittlungen eingeleitet, um den Unfallflüchtigen ausfindig zu machen. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um weitere Zeugenhinweise. Insbesondere wird die Autofahrerin, welche unmittelbar hinter der 22-Jährigen fuhr, gebeten sich unter Tel. 0 80 25 / 29 90 mit der Polizeiinspektion Miesbach in Verbindung zu setzen.

Die 22-jährige Riederingerin wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. An ihrem Kraftrad der Marke Honda entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Die Polizei sperrte die Staatsstraße für eine kurze Zeit. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es hierbei nicht. (lb)

