Loipen mit Lücken: So sieht Langlaufen in Fischbachau nach dem Nein von sieben Landwirten aus

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Beschnitten: das Fischbachauer Loipennetz im Winter 2022/23. Neben den beiden Lücken bei Marbach fehlt der südliche Teil bei Fischbachau komplett. © Grafik MM

Noch liegt nicht genug Schnee. Doch unabhängig davon steht schon jetzt fest, dass das Loipennetz in Fischbachau in diesem Winter deutlich kleiner wird.

Fischbachau – Das jüngste „Winterwonderland“ im Leitzachtal ließ Tourismusreferent Michael Gartmaier (CSU) sehnsüchtig über die weißen Wiesen blicken. Auch wenn die Schneehöhe bis dato noch nicht ausgereicht hat, um das Loipenspurgerät aus der Garage zu holen, erkundigte sich Gartmaier bei der jüngsten Fischbachauer Gemeinderatssitzung dennoch vorsorglich mal zum aktuellen Stand in Sachen Langlauf. Dies selbstverständlich auch im Hinblick auf die Ankündigung von sieben Landwirten, ihre Flächen in dieser Saison nicht für die Präparierung zur Verfügung stellen zu wollen.

Wie berichtet, hatten die Bauern in einem Offenen Brief ihre Enttäuschung über den Verlauf und das Ergebnis der Diskussion über den Grundsatzbeschluss des Gemeinderats zur Wertabschöpfung bei Baulandausweisung im Außenbereich dargelegt. Um die breite Öffentlichkeit auf die in ihren Augen fehlende Wertschätzung gegenüber der Landwirtschaft aufmerksam zu machen, entschieden sie sich, dem gemeindlichen Spurgerät bis auf Weiteres die Überfahrt über ihre Wiesen zu verweigern.

Bürgermeister: Ungute Entwicklung für Einheimische und Touristen

Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU) nutzte Gartmaiers Nachfrage zunächst, um nochmals sein Bedauern dieser für Einheimische und Touristen gleichermaßen unguten Entwicklung zum Ausdruck zu bringen. Dennoch, versicherte Deingruber, werde es auch in diesem Winter Langlaufangebote im Leitzachtal geben. Zur Veranschaulichung habe die Gemeinde eine Karte erstellt, auf der die geöffneten, aber auch die ausgeklammerten Strecken eingezeichnet sind.

Im Norden sehe es hierbei gut aus, erklärte Deingruber. Von Wörnsmühl bis Hundham gebe es „null Einschränkungen“, es werde alles wie bisher gespurt. Das gelte auch noch für die Verbindung von Dürnbach runter bis zur Leitzach und am Fluss entlang weiter Richtung Süden. Hier sei es der Gemeinde gelungen, mit einem „Schlenker“ einer der nicht zugänglichen Wiesen auszuweichen. Keine Umfahrungsmöglichkeit bestehe hingegen östlich der Mühlkreiter Brücke, wo ein Abschnitt von knapp 400 bis 500 Meter nicht gespurt werden könne. Eine zweite Unterbrechung folge südlich von Achatswies, wobei diese gerade einmal 20 Meter lang sei.

Deutlich bitterer sieht es derweil südlich des Einstiegspunkts am Warmfreibad Fischbachau aus. Hier nämlich endet in dieser Saison das Loipennetz. Sämtliche Verbindungen Richtung Lehenpoint und damit weiter bis Hammer und Aurach seien gekappt, Alternativen nicht machbar, so Deingruber. Umso mehr danke er allen Grundeigentümern, die ihre Flächen weiterhin fürs Langlaufen zur Verfügung stellen würden. Aber auch mit den Unterzeichnern des Offenen Briefs werde die Gemeinde in Kontakt bleiben. Ein Gesprächstermin sei anberaumt, um „grundsätzliche Dinge“ zu thematisieren.

Auch Schlittenhügel nicht gewalzt

Willi Rothemund (FWG) erkundigte sich noch, ob auch die einst vom gemeindlichen Spurgerät gewalzten Schlittenhügel von der Entscheidung der Landwirte betroffen seien. „Dann geht die ja auch zulasten der Kinder.“ Deingruber gab Entwarnung. Selbstredend greife weiterhin das freie Betretungsrecht der Natur. „Mehr kann ich dazu aber leider nicht sagen.“

Noch keine genauen Infos konnte der Rathauschef auch zu den durch den Konflikt wegfallenden Loipenkilometern sagen. „Das ermitteln wir gerade noch.“ Die gezeigten Pläne werde man aber an den Einstiegspunkten aushängen, „damit jeder weiß, wo er Langlaufen kann und wo nicht“.

Gartmaier bedankte sich für die Informationen. „Dann wissen wir jetzt, was wir den Leuten draußen sagen können.“ Das letzte Wort hat aber weiterhin Frau Holle. Und die befindet sich – zumindest laut aktueller Wetterprognosen – bis über Weihnachten hinaus im Winterschlaf.

sg