Mehr als Salami und Wein: Fischbachau und Castagnoro wollen Partnerschaft ausbauen

Von: Sebastian Grauvogl

Nicht nur Gäste, sondern Freunde: die Fischbachauer Delegation bei ihrem Besuch in der Partnergemeinde Castagnaro. © Privat

Die Partnerschaft der Gemeinden Fischbachau und Castagnaro besteht seit 2004. Jetzt wollen die befreundeten Orte eine tiefere wirtschaftliche Zusammenarbeit prüfen.

Fischbachau – Salami und Wein auf dem Christkindlmarkt: Auf diese beiden Schmankerl haben sich bis dato die Handelsbeziehungen zwischen den Partnergemeinden Fischbachau und Castagnaro beschränkt. Dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit noch ausbaufähig ist, davon ist Michael Wismeth als Vorsitzender des Freundeskreises schon länger überzeugt. Beim jüngsten Besuch einer 20-köpfigen Delegation in der rund 3700 Einwohner großen Gemeinde in der Provinz Verona hätten Fischbachaus Bürgermeister Stefan Deingruber und sein italienischer Amtskollege Sindaco Christian Formigaro nun über eine mögliche Erweiterung der 2004 besiegelten Partnerschaft gesprochen, berichtet Wismeth. Mit durchaus vielversprechendem Ergebnis.

Herbaria-Chef ist aufgeschlossen

Aktuell würden die Beziehungen vor allem durch gegenseitige Freundschaftsbesuche sowie durch Schüleraustausch leben, erklärt Wismeth. Um sie zu vertiefen, habe er mögliche Kooperationen auf wirtschaftlicher Ebene angeregt. Als besonders ergiebig habe sich seine Anfrage beim Kräuterspezialisten Herbaria erwiesen, erzählt der Freundeskreis-Chef. Einen „ganzen Batzen an Ideen“ habe er aus dem Termin mit Geschäftsführer Erwin Winkler mitgenommen. Konkret gehe es vor allem um mögliche Rohstoffe oder Zutaten für Tees oder Öle. So würden im in der Po-Ebene gelegenen Castagnaro neben Wein vor allem Kraut, Getreide und Obst angebaut. Man könne prüfen, ob auch Hafer, Mais und Chili dort gedeihen und ob diese den Reis ersetzen könnten, der aufgrund der zunehmenden klimatisch bedingten Trockenheit immer schlechter wachse.

Partnergemeinden Fischbachau und Castagnaro pflegen enge Freundschaft

Herbaria-Chef Winkler tritt noch auf die Euphoriebremse. Aktuell befinde man sich lediglich in der Phase des Auslotens, beschlossen sei nichts – zumal er noch nicht mal mit den Landwirten habe sprechen können. Persönlich habe ihn aber Wismeths Idee durchaus bewegt und so sein Interesse geweckt.

Höhepunkt war die Nachstellung der Schlacht „La Battaglia di Castagnaro“, die im 13. Jahrhundert in der Po-Ebene stattfand. © Privat

Wismeth fügt an, dass die Fischbachauer Delegation gut zehn Vorschläge für mögliche Kooperationen an den Bürgermeister von Castagnaro übergeben habe. Dieser werde in einem nächsten Schritt das Interesse der Landwirte ausloten.

Fischbachauer Delegation erlebt Nachstellung von historischer Schlacht mit

Trotz dieses durchaus gewichtigen Themas blieb bei dem Besuch über ein verlängertes Wochenende auch genug Zeit für Unterhaltung. Anlass der Einladung nach Castagnaro sei nämlich der Besuch eines historischen Spektakels gewesen: der Nachstellung der Schlacht „La Battaglia di Castagnaro“. Diese fand im 13. Jahrhundert in der Po-Ebene statt, als sich hier die machthungrigen Skaliger aus Verona und das zahlenmäßig eigentlich unterlegene Heer von Padua militärisch gegenüberstanden. Mit einer List gelang es den Paduanern dennoch, Verona zu schlagen und so den Grundstein für die spätere Staatsgründung Italiens zu legen. Beim Schauwettkampf machten Ritterabordnungen aus 30 Städten mit, berichtet Wismeth. Auch Deingruber habe als Gast-Bürgermeister eine von ihnen mit einem Orden in Empfang nehmen dürfen. Die „Kampfhandlungen“ an den Ufern der Etsch seien dann derart authentisch gewesen, dass die Fischbachauer fast schon erstaunt waren, dass sich keiner der Teilnehmer („Vocatori“) dabei verletzt hatte.

Viele gute Gespräche später reisten die Fischbachauer dann über die Alpen zurück in die Heimat. Anders als bei der Hinfahrt, bei der einer der vier Kleinbusse kurz hinter Kufstein wegen eines Marderschadens zur Reparatur zurückmusste, ohne Zwischenfälle. Fast schon beflügelt von den Gedanken an eine weitere Vertiefung der Partnerschaft mit Castagnaro ging es mit einem Zwischenstopp am Gardasee über den Brenner zurück nach Fischbachbau. Der Weg, den in nicht allzu ferner Zukunft auch landwirtschaftliche Produkte aus der Partnergemeinde nehmen könnten.

