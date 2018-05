Von der Fahrbahn abgekommen: 57-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt

Auf der Staatsstraßen 2077 zwischen Aurach und Fischbachau kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Eine 57-Jährige Motorradfahrerin war von der Fahrbahn abgekommen.

Fischbachau - Am Freitagnachmittag kam es auf der Staatsstraße 2077 von Aurach in Richtung Fischbachau zu einem Verkehrsunfall. Eine 57-Jährige aus Aßlar überholte mir ihrem Motorrad der Marke Honda ein vorausfahrendes Fahrzeug und unterschätze die anschließende Kurve, sodass sie nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Bei dem Sturz zog sich die 57-Jährige schwere Verletzungen zu und wurde zur Versorgung und Weiterbehandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad der Unfallfahrerin entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5500 Euro.



