Musikkapelle bereitet kultiges Vergnügen

Mit ihrer klingende Zeitreise in die 80er-Jahre begeisterte die Musikkapelle Fischbachau das Publikum bei ihrem Herbstkonzert. Doch auch aktuelle Hits gab es zu hören.

Fischbachau–Alte Holz-Skier auf der einen, moderne Carver auf der anderen Seite. Ein Darrkasten für den Ofen und eine elektrische Obstdörrmaschine, Röhrenradio gegen Flachbildschirm, dazu Rechenmaschine und Laptop: Die aufwendige Deko von Peter Baumgartner vor der Bühne im Klostersaal ließ auch von diesem Herbstkonzert der Musikkapelle Fischbachau Größeres erwarten. Mit seiner Zeitreise in die 80er-Jahre unterhielt das Orchester dann auch an zwei Abenden je gut zweieinhalb Stunden lang ein sehr vergnügtes Publikum.

Ein Experimentiertisch mit bunt gefüllten Reagenzgläsern und viel dampfendem Trockeneis diente Professor Gerhard „Einstein“-Eisenkolb und seinem Helfer Ferdinand Vitzthum zur herrlich komischen „Benzin“-Herstellung für ihre kolossale Zeitmaschine, mit der sie ins Jahr 1980 rumpelten. Ansager Andreas Estner geleitete durch das Programm, bis die Wissenschaftler sich aus ihrem abenteuerlichen Aufenthalt im schönen Fischbachau in die Zukunft verabschiedeten.

Schon mit dem schwungvollen Eröffnungsstück „Musik ist Trumpf“ führte Musikmeister Klaus Taubenberger zurück in die Zeit mit nur drei Fernsehprogrammen und ohne Internet. In der fein gespielten „Polka für drei“ glänzten Martin Auracher (Flügelhorn), Florian Huber (Tenorhorn) und Marinus Eisenkolb (Tuba). Dass das Orchester noch mehr begabte Solisten in seinen Reihen hat, zeigten Klarinettist Martin Trickl, die Saxophonistinnen Sophia Haid und Gabi Klaus sowie Tenorhornist Max Hailer und Tubist Sepp Wittmoser in ihrer Reminiszenz an den Beatles-Hit „Yellow Submarine“ und den ersten Haindling-Schlager „Paula“. Auch in der „80-er-KULTour“ mit Erinnerungen an Max Greger und James Last erwies sich das Orchester als präziser und inspirierter Klangkörper. Die Musiker hatten die hymnische Note von „Mandy“ ebenso drauf wie den Konzertmarsch „In Vita Optimum“ oder Max Obermüllers schmissige Polka „Am Kreuzbach“ und das aktuelle Erfolgsstück „Despacito“ mit Latin-Pop aus Samba, Swing und Mariachi-Klängen.

Mit einem Melodien-Ratespiel für die älteren Semester im Saal und der böhmischen Polka „Ein halbes Jahrhundert“ vom Schweizer Very Rickenbacher wanderte die Musikkapelle noch einmal zurück, bevor sie mit dem zackigen Paul-Lincke-Marsch „Berliner Luft“ das offizielle Programm beschloss.

Nicht überraschend bedankte sich das 40-köpfige Ensemble für den langen, stürmischen Applaus mit Zugaben. Auch die erste davon leitete weit zurück – zu den legendären Weihnachtsfeiern des Trachtenvereins im Fuchs-Saal, die nie ohne die beschwingte „Petersburger Schlittenfahrt“ ausgekommen waren. Nach den Danksagungen des Vereinsvorsitzenden Georg Gasteiger hieß es „Oana gäht no“. Am Ende waren es sogar zwei. Mit einer fetzigen Polka und dem besinnlichen Almlied „Fahr ma hoam“ entließ die Kapelle die begeisterten Gäste.

Gudula Beyse