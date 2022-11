Musikkapelle Fischbachau: Sisi, Franz und viel Musik

In liebevoll ausstaffierter Kulisse samt echter Kutsche mit nicht ganz echtem Pferd und Riesenrad boten die Musikanten der Musikkapelle Fischbachau und Sängerin Uschi Bommer (r.) ein wienerisches Programm. © CHRISTIAN Scholle

Gute Laune und viel Musik servierten die Musikanten der Musikkapelle Fischbachau bei ihren Herbstkonzerten. Sogar Sisi und Franz waren diesmal dabei.

Fischbachau – Abermals gleich zwei Mal hintereinander spielte am Sonntag und am Montag die Fischbachauer Musikkapelle auf zum traditionellen Herbstkonzert im Klostersaal – vor vollem Haus und bei bester Stimmung. In diesem Jahr ging es nach Wien, das Eldorado für gepflegte und beschwingte Musik für Blasorchester. Doch es blieb nicht bei Musik und einer bloßen Abfolge von Stücken, es gab auch einen szenischen komödiantischen Anteil.

Erster Vorsitzender Georg Gasteiger versprach zum traditionellen „Herbst der Blasmusik“ nach zweijähriger Durststrecke – nicht komplett, gab es doch vor zwei Jahren ein Online-Konzert und voriges Jahr ein kleines Freiluftkonzert – eine Veranstaltung mit dem Prädikat „live, unverfälscht und ehrlich“. Das stimmte: Umsichtig und mit ruhiger Hand angeleitet von Dirigent Klaus Taubenberger, bot die 40-köpfige Kapelle einen feschen Konzertabend voller Wiener Musikschmankerl. Diese verband Ansager Andreas Estner mit seinen informativen und humorvollen Moderationstexten zu einem gelungenen Ganzen.

„Jetzt geht’s los“ hieß das Anfangsstück, ein Marsch von Siegfried Rundel, bevor Estner einen Vorteil der Maskenpflicht nannte. Eine ältere Dame beichtete ihm nämlich: „Jetzt ko ma aa amoi ohne Zähn nausgeh!“ So humoristisch eingestimmt, entführte der Moderator das Publikum nach Schönbrunn, Grinzing, zum Prater und in die Zeit von Sisi und Franz. Da durfte die „Tritsch-Tratsch-Polka“ von Johann Strauß (Sohn) nicht fehlen. Das Blasorchester präsentierte sie schmissig und zackig und ließ sogleich den üppigen Konzertwalzer „Rosen aus dem Süden“ folgen. „Bitte, danke, alles Walzer“, schickte Estner der „vielleicht schönsten Musik aller Zeiten“ voraus. Nach dem Marsch „Wien bleibt Wien“ von Johann Schrammel, der in einer außergewöhnlichen Besetzung mit Querflöte, Bassklarinette und drei „normalen“ Klarinetten aufgeführt wurde, sorgte Uschi Bommer beim Walzer „Im Prater blüh’n wieder die Bäume“ von Robert Stolz für den gesanglichen Höhepunkt des Abends.

Ein Merkmal des Herbstkonzerts ist es, dass es manchmal mit kleineren Besetzungen arbeitet und eben einen „bunten Strauß“ an Musik und ein bisschen Unterhaltung bindet. So spielte dann auch die Kapelle in kleinerer Besetzung etwa beim „Deutschmeister Regimentsmarsch“ von Wilhelm August Jurek, als Sechser-Musi, als Tanzl- oder Schrammelmusi mit „Heit kemman d’Engerl auf Urlaub nach Wien“. Solistisch überzeugte Hans Estner an der Posaune in „Brennende Herzen“. Dazu gab es immer wieder Zeitgeschichtliches von Ansager Andreas Estner aus dem gesellschaftlichen Leben, von der Beziehung des Kaiserpaars, den Verhältnissen im damaligen Wien und den Querverbindungen zu Bayern.

Doch es wurde auch noch kräftig geschauspielert, wienerisch gesprochen und das Sisi-Franzl-Klischee bedient. Denn in eindrucksvollen Kostümen, mit einer echten Kutsche und einem liebevoll gebauten Riesenrad als Bühnenbild traten zwischen den Musikstücken und vor allem in einer großen Szene immer wieder auf: Herzog Max in Bayern, der Hofmarschall, ein Kutschfahrer und eben Kaiserin Sisi und Kaiser Franz. Zusammen sorgten sie im Wiener Dialekt für allerlei Klamauk und gute Laune beim Publikum, das von Klaus Taubenberger und seinen Musikanten mit dem wuchtigen „Radetzky-Marsch“ zum Abschluss noch einmal musikalisch reich beschenkt wurde.

Reinhold Schmid