Nach Birkenstein: Weitere Parkplätze in Fischbachau sollen gebührenpflichtig werden

Der Parkautomat in Birkenstein hat sich bewährt. Der deutliche Einnahmenüberschuss hat im Gemeinderat Fischbachau nun dazu geführt, dass weitere Parkplätze bewirtschaftet werden.

Fischbachau – Die Linie zwischen Abkassieren und sinnvolle Einnahmen schaffen hat der Gemeinderat Fischbachau bei seiner jüngsten Sitzung diskutiert. Anlass war die Bewirtschaftung der Parkplätze. Darin, die Plätze Tregler Alm und am Mühlenweg baldmöglichst mit Parkautomaten auszustatten, waren sich die Gemeinderäte einig. Auch dem Ziel, langfristig weitere Parkplätze, womöglich alle, folgen zu lassen, stimmten sie einmütig zu. Sie diskutierten aber, wie schnell das passieren soll.

Die Ausgangslage

Grund für die grundsätzliche Einigkeit waren die Zahlen, die Bürgermeister Johannes Lohwasser (FWG) zum Wanderparkplatz Birkenstein präsentierte. Diesen hat die Gemeinde vor rund zwei Jahren mit Parkautomaten ausgerüstet. 72 000 Euro hat sie seitdem eingenommen – bei Kosten von rund 7800 Euro pro Automat „ein sehr erfolgreiches Projekt“, sagte Lohwasser. Dieses auszuweiten sei sinnvoll.

Die Plätze Tregler Alm und am Mühlenweg seien dafür die richtigen Ziele, meinte Lohwasser. „Das sind die zwei, wo man weiß, da kommt was zurück.“ Es würden wohl nicht die letzten bleiben. Gebühren will die Gemeinde nach dem gleichen Muster wie in Birkenstein erheben: zwei Stunden gebührenfrei, Tagesticket fünf Euro, Einheimische parken umsonst. EC-Karten kann der Automat verarbeiten. Die Bezahl-App Parkster soll erneut geprüft werden.

Die Debatte

Michael Gartmaier (CSU) war Lohwassers Vorschlag zu wenig. Im Namen seiner Fraktion beantragte er, in einem Schlag Automaten für alle der 21 Parkplätze im Ort anzuschaffen, die der Gemeinde gehören oder die sie gepachtet hat. Auch das schnellstmöglich.

Die Verkehrsströme seien manchmal eine Qual und würden immer mehr, begründete Gartmaier. Die Gemeinde solle daraus wenigstens den vollen Wert schöpfen. Die Automaten würden sich durch die Einnahmen in einem Jahr selbst refinanzieren. Danach bliebe ein Gewinn. „Wir sind es unserer Bevölkerung schuldig, dass wir aufs Tempo drücken.“

Das ging den anderen Fraktionen zu schnell. „Das schaut nach Abkassieren aus“, meinte Hans Seemüller (FWG). Die Gemeinde habe beim Automaten am Birkenstein „jahrelang umeinandergestöpselt“. Nun alle übrigen Plätze auf einmal nachzuziehen, könne die Parkprobleme nicht lösen, mache aber einen schlechten Eindruck. Eine langsame Entwicklung sei sinnvoller.

Grundsätzlich unterstützte die Ausweitung der Automaten auch Andreas Estner (FWG). Er merkte aber an, dass Corona irgendwann vorbei sein wird. Dann werde der Andrang nachlassen. „Die Wertschöpfung ist sinnvoll. Aber wir müssen langfristig planen.“ Der Rundumschlag sei dafür übereilt.

Simon Irger (FWG) und Eva Köhler (Grüne) argumentierten beide, dass es bei Parkraumbewirtschaftung um mehr als das Aufstellen von Automaten gehe. Köhler wünschte sich zusätzlich Toiletten, Irger Infrastruktur, um den Verkehrsfluss zu steuern. Beides ginge nicht auf einen Schlag. „Ich muss schauen, wie die Menschen auf die Automaten reagieren und wohin sie ausweichen“, sagte Irger. „Das müssen wir Stück für Stück entwickeln.“ Lothar Prack (NL) entgegnete: „Dann muss da, wo die hinfahren, halt auch ein Automat stehen.“

Die Lösung

Lohwasser erkannte in der Debatte grundsätzliche Einigkeit: „Ich glaube, in die richtige Richtung geht der Antrag schon.“ Sein Vorschlag: Die ersten beiden Automaten für die Parkplätze Tregler Alm und am Mühlenweg diesmal beschließen, die übrigen zeitnah im Infrastrukturausschuss behandeln. Damit traf er die Stimmung im Gemeinderat: Die Ratsmitglieder stimmten geschlossen zu.

Im Infrastrukturausschuss dürfte auch der zweite Punkt zur Sprache kommen, den Gartmaier beantragt hatte: Übernachtungsgäste sollten auf allen Parkplätzen umsonst parken dürfen. „Das steigert die Qualität der Gästekarte.“

mas