Nach Brand in Elbacher Bauernhof: Leitzachtal hilft der Familie

Von: Christian Masengarb

Nachdem ein Brand in das Wohnhaus eines Bauernhofs bei Elbach zerstört hat, ist im Leitzachtal die Hilfe für die Familie angelaufen. Diese ist überwältigt.

Fischbachau – Berichtet Vroni Bacher vom Brand in ihrem Bauernhof, wird ihre Stimme brüchig. Einerseits, weil sie „fassungslos, traurig und verzweifelt“ ist, so etwas erleben zu müssen. Sie und ihre Familie hatten den historischen Einfirsthofs im Elbach Weiher Endstall renoviert, mochten seine ungleichen Wände und nicht rechtwinkligen Ecken. Das alles nie wieder zu sehen, macht Bacher traurig. Andererseits wird ihre Stimme auch brüchig, weil sie die Hilfsbereitschaft der Dorfgemeinschaft überwältigt: Sie dankt den Feuerwehren, allen Einsatzkräften und den Menschen, die der Familie Unterstützung angeboten haben. „Es ist so toll, dass das ganze Leitzachtal und darüber hinaus uns hilft.“

Wie berichtet ist das Wohnhaus des historischen Einfirsthofs in Elbach Weiher Endstall in der Nacht auf Sonntag vollständig niedergebrannt. Mehr als 200 Feuerwehrleute von 15 Feuerwehren aus den Landkreisen Miesbach und Rosenheim kämpften bis in den Morgen gegen die Flammen. Sie verhinderten, dass diese auf die angrenzende Tenne übersprangen, konnten das Wohnhaus aber nicht retten. Die Brandursache ist weiter unklar, den Sachschaden beträgt rund eine Million Euro.

Die Familie war während des Brands nicht zuhause, berichtet Bacher. „Zum Glück. Wir hätten das Feuer wahrscheinlich nicht bemerkt.“ Vor Ort eingetroffen, rettete sie mit Unterstützung von Nachbarn und Freunden zuerst die Tiere. Dadurch verbrannten alle Wertgegenstände der Familie mit dem Haus. Sie ist nun besonders auf Hilfe angewiesen.

Diese bekomme sie, sagt Bacher. Nachbarn haben ihre Tiere aufgenommen und versorgen sie auf eigene Kosten. Erste Helfer spendeten noch in der Brandnacht Kleidung. Im gesamten Leitzachtal planen Vereine, Helfergruppen und Freunde Unterstützungsmaßnahmen. Die Gemeinde prüft, ob sie ein Spendenkonto einrichten und Spendenquittungen ausstellen kann. Im Internetportal Gofundme sammelte ein Spendenaufruf in weniger als 24 Stunden fast 10 000 Euro. Bacher: „Wir sind nicht allein. Alle unterstützen uns.“

Gemeinderat würdigt Zusammenhalt

Die Hilfsbereitschaft würdigte am Montag auch der Fischbachauer Gemeinderat. Die weiteren Bürgermeistermeister-Stellvertreter Bernhard Padeller (FaB) und Martin Bacher (FWG) waren Samstagnacht selbst lange vor Ort. „Da sieht man, dass auf dem Dorf das soziale Netzwerk funktioniert“, sagte Padeller. „Deswegen wohnen wir gerne da, wo wir wohnen.“ Bacher, der direkt neben dem abgebrannten Haus wohnt, sagte, die Hilfe habe ihn beeindruckt, sei aber weiter nötig. „Die Leute haben nichts, außer das, was sie am Körper hatten.“

Vroni Bacher war am Dienstag mit Ämtern und Versicherungen beschäftigt. Sind die ersten Fragen geklärt, will sie ihr Wohnhaus wieder aufbauen. Die ungleichen Wände des alten Hofs werde sie aber vermissen. „In so einem Gebäude zu wohnen, war etwas Wunderbares.“

Spendemöglichkeit

Wer Familie Bacher unterstützen will, kann dies unter www.gofundme.com/f/spendenaktion-brand-bauernhaus-elbach-endstall. Helfer bitten, momentan keine Sachspenden abzugeben. Diese könne die Familie erst gebrauchen, wenn sie ein Haus hat, in dem sie diese unterbringt.