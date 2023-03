Nach der Passion ist Schluss: Ulrich März hört als Organisator von Volksmusikveranstaltungen auf

Von: Sebastian Grauvogl

Doppelter Abschied: Ulrich März zeigt das Programm des diesjährigen Passionssingens (l.) und des ersten Adventssingens 1987. © Thomas Plettenberg

Das Sänger- und Musikantentreffen beim Nägele hat Ulrich März bereits 2018 übergeben, jetzt zieht sich der Wörnsmühler auch vom Advents- und Passionssingen zurück. Ein Abschied, der schwer fällt.

Wörnsmühl – Echte Volksmusik im Stammtisch-Bierdunst? „Das mach ich nicht“, antwortete Uli März entrüstet, als ihn die damalige Wirtin des Haushamer Hofs einst fragte, ob er nicht ein kleines Programm für eine Weihnachtsfeier organisieren könnte. „Wenn, dann machen wir was Gscheits“, sagte März. Und das machte er dann auch. Im Dezember 1987 lud er im Haushamer Hof zum Adventssingen zugunsten der Aktion „Leser helfen Lesern“ der Heimatzeitung ein. Der Beginn einer langen Tradition, die März im vergangenen Jahr noch durch ein vorösterliches Passionssingen in der Wörnsmühler Kirche bereicherte.

Letzteres findet am kommenden Sonntag, 26. März, zum zweiten Mal statt. Für März ist es zugleich die letzte Ausgabe: Aus gesundheitlichen Gründen hat sich der 75-Jährige dazu entschieden, die Organisation der Passion und folglich auch des Adventssingens nicht mehr federführend zu betreuen. Ein Schritt, der ihm sehr schwer gefallen ist, wie er betont. „Da steckt schon viel Herzblut drin.“ Eigentlich sogar ein Lebenswerk. Und das von einem Mann, der selbst gar kein Instrument spielt.

Die Anfänge im Gasthof Nägele

Begonnen hat alles mit einem nachmittäglichen Kaffeetrinken im Gasthof Nägele. März war 17 Jahre alt, als er hier durch Zufall Volksmusik-Legende Sepp Sontheim kennenlernte. Als dieser erfuhr, dass März gut singen konnte, setzte er sich zu dem jungen Mann an den Tisch. „Zwei Stunden haben wir zusammen gesungen“, erinnert sich März. Ein paar Jahre später war es dann so weit: März organisierte den ersten Hoagascht im Gasthaus Nägele. Die Kontaktdaten der Gruppen hatte er zuvor über den Rundfunksender erfragt, in dessen Programm sie regelmäßig zu hören waren. Obwohl dieses erste Sänger- und Musikantentreffen ein voller Erfolg war, musste sich März auch Kritik von Leuten gefallen lassen, die diese traditionelle Art der Volksmusik als veraltet und nicht mehr der Mode entsprechend bezeichneten. „Doch das hat mich erst recht angespornt“, betont März.

45 Jahre hat März das Sänger- und Musikantentreffen organisiert. 2018 übergab er das Zepter dann an Anderl Leidgschwendner und seinen Sohn Andreas junior. Nun soll auch beim Passionssingen und beim Adventssingen, das seit zwölf Jahren in der Wörnsmühler Pfarrkirche stattfindet, Schluss sein. Allerdings gestaltet sich die Suche nach einem Nachfolger alles andere als einfach. Man brauche gute Beziehungen zu den Musikern und Sängern und viel Vorlauf. „Beim Adventssingen muss das Programm bis spätestens Juni stehen“, erklärt März, „sonst kriegt man keine Gruppen mehr.“ Immerhin hat der langjährige Schirmherr der Veranstaltungen, Peter Josef Schönbauer aus München, seine weitere finanzielle Förderung zugesagt, versichert März voller Dankbarkeit.

Um den Fortbestand der beiden Veranstaltungen auch organisatorisch nicht zu gefährden und potenziellen Nachfolgern die Scheu zu nehmen, bietet auch März bereits jetzt seine Unterstützung an. „Ich möchte, dass es weitergeht“, betont der Wörnsmühler. Die Verantwortung tragen will er aber nicht mehr. So werde er nur noch als „kritischer Zuhörer“ in der Kirche Platz nehmen. Auch wenn ihm das sichtlich schwer fällt.

Das Passionssingen

in der Dreifaltigkeitskirche in Wörnsmühl findet statt am Sonntag, 26. März, um 19 Uhr. Es treten auf die Neukirchner Sängerinnen, die Waakirchner Sänger, das Irger Gitarrentrio, die Marienplatzmusi, Thomas Heptner (Oboe), Martina Holzer (Orgel) und Florian Prey (Bariton). Die Lesung übernimmt Walter Kohlhauf, die Rolle des Geistlichen Diakon Andreas Maier. Der Erlös kommt der Feuerwehr Wörnsmühl, dem Trachtenverein Niklasreuth-Wörnsmühl und dem Sportclub Wörnsmühl zugute.

