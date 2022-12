Nach drei Jahren Vorbereitung: Archiv im alten Schulhaus Elbach offen für Besucher

Von: Sebastian Grauvogl

Freude über die Eröffnung: (v.l.) Archivpflegerin Irmingard Findeiss, Bürgermeister Stefan Deingruber, der frühere Archivpfleger Martin Obermaier, Rosi Eggersberger (Vize-Vorsitzende Leitzachtalverein), Hans Juffinger (Schriftführer Leitzachtalverein), Pfarrer Josef Spitzhirn und Josef Hatzl (langjähriger Kassier des Leitzachtalvereins). © Tp

Der Umzug selbst war schnell erledigt, das Ordnen aber dauerte drei Jahre. Jetzt ist das Archiv des Leitzachtalvereins im alten Schulhaus Elbach endlich für die Besucher zugänglich.

Elbach – Kurz bevor Bürgermeister und Geistlichkeit zur Einweihung das neue Leitzachtalarchiv betraten, schob Josef Hatzl noch schnell die letzten Hefte ins Regal: „Ein paar Ausgaben des Weyarner Gemeindeblatts“, erklärte der langjährige Kassier des Leitzachtalvereins und aktuelle Vorsitzende des Fördervereins für Kultur und Geschichte in Weyarn. Dass die gut 900 Jahre später verfasst wurden als die ältesten Schätze im Archiv – handschriftliche Urkunden aus dem 12. Jahrhundert – mache sich nicht weniger bedeutsam. „Ein Archiv muss leben“, findet Hatzl. Und dazu gehöre auch, dass es weiter wachse.

Zunächst jedoch hofft Irmingard Findeiss, die sich kürzlich am Erzbischöflichen Ordinariat zur Archivlotsin ausbilden ließ, dass die Bevölkerung den historischen Wert der Bücher und Dokumente im Erdgeschoss des aufwendig sanierten alten Elbacher Schulhauses für sich entdeckt. Umso erleichterter war sie bei der feierlichen Eröffnung mit Zithermusi von Klaus Taubenberger, dass die Bürger drei Jahre nach dem Umzug aus dem alten Archivhaus direkt gegenüber die Bücher auch endlich in Augenschein nehmen können. „Endlich ist es so weit“, sagte Findeiss zu den Gästen der kleinen Andacht mit Pfarrer Josef Spitzhirn: ihrem Vorgänger Martin Obermaier sowie Rosi Eggersberger (Zweite Vorsitzende) und Hans Juffinger (Schriftführer) vom Leitzachtalverein.

Neues Findbuch als Voraussetzung

Voraussetzung für die wiederhergestellte Nutzbarkeit sei das neue Findbuch gewesen, das Hatzl auf Basis der alten Archivordnung aus dem Jahr 1953 erstellt hat – als gedrucktes Heft zum Durchblättern und als digitaler Katalog zur Stichwortsuche am Computer. Nur so sei gewährleistet, das gewünschte Dokument in den nach Themengebieten wie Medizin, Recht, Predigten oder sogar Fahrpläne unterteilten Regalen zu finden. Dass letztere nun aus Metall und gläsernen Böden bestehen, weil die hölzernen Vorläufer dem damaligen Kreisbaumeister nicht gefielen (wir berichteten), habe das Einräumen mangels individueller Einstellmöglichkeiten nicht gerade leichter gemacht, meint Hatzl. Damit die sensiblen Inhalte aus teils Jahrhunderte altem Papier keinen Schaden nehmen sorgt ein Thermostat für eine konstante Temperatur (15 bis 18 Grad) und Luftfeuchte).

2013 sei die Sanierung des alten Schulhauses vom Gemeinderat beschlossen worden, berichtete Bürgermeister Stefan Deingruber bei seinem kleinen Rückblick. 2019 habe man dafür sogar den Staatspreis für Denkmalpflege erhalten. Während sich im Obergeschoss eine Wohnung befindet, ist im Erdgeschoss ein altes Klassenzimmer mit Tafel und Bank sowie besagter Archivraum untergebracht. „Eine angemessene Unterkunft für diesen unschätzbaren Wert“, sagte Deingruber und schloss sich dem Wunsch Findeiss’ an, dass sich die Fischbachauer dadurch noch mehr für die Geschichte des Leitzachtals begeistern. So, wie es Findeiss seit Jahren mit viel Herzblut tue, lobte der Bürgermeister.

Bürgermeister und Pfarrer loben Leitzachtalverein

Der Pfarrer konnte das nur bestätigen. „Sie haben dem Titel des Leitzachtalvereins alle Ehre gemacht“, sagte Spitzhirn zur frisch gebackenen Archivlotsin. Jedes Gebäude rege zum Nachdenken an, das alte Elbacher Schulhaus ganz besonders. „Generationen an Kindern mussten sich hier an Gelerntes erinnern, heute erinnern wir uns hier an das Leben der Menschen im Leitzachtal“, sagte der Pfarrer in seiner Predigt. Die Beschäftigung mit der Vergangenheit sei immer auch ein Fundament für das Wirken in der Gegenwart, ganz besonders in dieser schnelllebigen Zeit. „Wir sollten das Altvordere nie vergessen, denn darauf stehen und leben wir“, schloss Spitzhirn.

Da die Gegenwart von heute die Vergangenheit von morgen ist, sucht der Leitzachtalverein auch weiterhin nach Zeitdokumenten aus den verschiedensten Bereichen, fügte Hatzl an. Am Platz scheitert es im neuen Archiv jedenfalls nicht.

Besichtigungen

des Archivs im alten Elbacher Schulhaus sind möglich nach vorheriger Anmeldung bei Irmingard Findeiss unter 0 80 28 / 8 06 sowie per E-Mail an irmingard.findeiss @googlemail.com.

