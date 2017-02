Nach Faschingsparty: Skoda mit Fußtritten traktiert

Reichlich Unsinn im Kopf hatte wohl ein Besucher der Faschingsveranstaltung im Fischbachauer Klosterstüberl. Er beschädigte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen schwarzen Skoda stark.

Fischbachau - Laut Polizei hatte der Täter wohl seine Kräfte nicht unter Kontrolle und schlug mit dem Fuß auf Außenspiegel und Beifahrertüre ein. Das Fahrzeug war am Maibaum in Fischbachau geparkt. Der Besitzer – ein 47-jähriger Fischbachauer – beklagt einen Schaden in Höhe von 2000 Euro.

sg

