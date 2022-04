Nach Großbrand: Elbacher Familie gerührt von Spendenbereitschaft - Kuchenverkauf geplant

Von: Sebastian Grauvogl

Fast vollständig zerstört wurde der Hof der Familie Bacher im Elbacher Weiler Endstall bei dem Großbrand im März. Mittlerweile ist das Wohnhaus komplett abgerissen. © Max Kalup

Nachdem ein Feuer ihren historischen Bauernhof in Elbach in Schutt und Asche gelegt hat, schöpft die Familie Bacher langsam wieder Hoffnung. Die Spendenbereitschaft ist weiter groß.

Elbach – In einem Strudel an Gefühlen ist die Familie Bacher aus Elbach derzeit unterwegs. Einerseits sind da die schlimmen Stunden wie letztens, als die letzten Überreste ihres abgebrannten Hauses abgerissen wurden. „Es war nichts mehr zu retten, weil alles mit Löschwasser kontaminiert war“, erzählt Vroni Bacher (51). Darunter mischt sich aber auch die Freude über die vielen Unterstützungsangebote, die ihre Familie von allen Seiten bekommt. „Es berührt uns wirklich sehr, wer alles an uns denkt“, sagt Vroni Bacher mit hörbar bewegter Stimme.

Seit dem verheerenden Feuer in der Nacht vom 19. auf den 20. März lebt sie mit ihrem Mann Georg (54) bei dessen Angehörigen im Nachbarhaus. Auch ihr 18-jähriger Sohn ist dort untergekommen. Ihre 20-jährige Tochter ist zu Bekannten gezogen, die auch die Kühe der Bachers bei sich eingestellt haben. Die älteste Tochter (22) hingegen sei schon vorher ausgezogen, berichtet Vroni Bacher.

Viele Spenden und Pläne für den Wiederaufbau

Dass jetzt alle eine gute Bleibe gefunden haben, gibt der Familie eine neue Perspektive. Dank zahlreicher Sachspenden verfügen sie nun auch wieder über das Nötigste, was sie zum Leben brauchen, wie zum Beispiel Kleidung. Gutscheine der örtlichen Geschäfte und natürlich die zahlreichen Geldspenden – alleine eine Aktion über das Online-Portal Gofundme brachte über 20 000 Euro ein – helfen ihnen, ihren Hausstand wieder aufzubauen. Parallel versuchen die Bachers in Inventarlisten für die Versicherung zu rekonstruieren, was ihnen die Flammen alles genommen haben.

Und auch ein Architekt war schon vor Ort, berichtet Vroni Bacher voller Hoffnung. „Wir wollen alles so schnell wie möglich wieder aufbauen.“ Gemeinde und Landratsamt hätten eine unbürokratische Behandlung der notwendigen Formalitäten versprochen. Schon heute träumt Bacher davon, wie sie die wenigen Familienfotos, die sie vor den Flammen retten konnte, wieder an die Wand hängt.

Das Wichtigste, betont Bacher, hat ihr das Feuer aber nicht genommen: „Meine Heimat.“ Die nämlich fühlt sie, „wenn ich nach Elbach reinfahre“. Und, wenn sie sieht, wie viele Menschen an ihrem Schicksal Anteil nehmen. SEBASTIAN GRAUVOGL

Ein Kuchenverkauf

zugunsten der vom Großbrand ihres Bauernhofs in Elbach schwer getroffenen Familie Bacher findet am Gründonnerstag, 14. April, auf dem Miesbacher Wochenmarkt am Fuß des Lebzelterbergs statt. Die Gmunder Friseurmeisterin und Zweite Bürgermeisterin Martina Ettstaller wird hier unter anderem von Trachtlerinnen und Bäuerinnen gebackene Kuchen und Torten anbieten und spendet den kompletten Erlös an die Bachers. Los geht’s um 7 Uhr. Der Verkauf läuft, solange der Vorrat reicht.

