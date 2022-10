Nach Supermarkt-Schließung in Wörnsmühl: Edeka bietet Gratis-Shuttle nach Feilnbach

Von: Sebastian Grauvogl

Kostenlos ist der Bus, der die Wörnsmühler künftig zum Edeka in Bad Feilnbach fährt. Die Bushaltestelle liegt direkt neben dem Nah & Gut-Supermarkt, der Ende September geschlossen wurde. © Thomas Plettenberg

Eine regelmäßige Busverbindung zwischen Leitzach- und Inntal: Davon träumen viele Fischbachauer. Jetzt gibt es einen kleinen Vorgeschmack: einen Einkaufsshuttle nach Bad Feilnbach.

Wörnsmühl – Hier war der Name Programm. 31 Jahre lang stand der Nah & Gut-Markt den Wörnsmühlern zum Einkaufen offen. Den Laden selbst gab es bereits seit 1965. Doch Ende September war Schluss mit der autofreien Nahversorgung im Ort. Wie die Inhaber auf Nachfrage mitteilen, haben sie ihren Markt aus Altersgründen geschlossen. Einen Nachfolger hätten sie gar nicht erst gesucht, da die räumlichen Voraussetzungen größere Umbauten notwendig gemacht hätten.

Dennoch sind seit Kurzem wieder Menschen mit Einkaufstaschen im Wörnsmühler Zentrum zu sehen. Sie steuern allerdings keinen Laden, sondern die Bushaltestelle neben dem früheren Nah & Gut an. Zwei Mal pro Woche fährt hier der neue Einkaufsbus zum Edeka Prechtl in Bad Feilnbach ab.

Bus fährt immer dienstags und freitags

Auslöser für das Gratis-Angebot sei die Schließung des Wörnsmühler Supermarkts gewesen, teilt das Unternehmen auf Facebook mit. Um die Kunden im Leitzachtal nicht im Regen stehen zu lassen, habe man in Zusammenarbeit mit dem Feilnbacher Busunternehmen Atzl einen kostenlosen Bustransfer ins Leben gerufen. Dienstags und freitags finden die Fahrten statt. Start ist am Dienstag um 8.20 Uhr in Wörnsmühl, über einen Zwischenhalt in Hundham (8.27 Uhr) geht’s dann nach Feilnbach (Ankunft 8.40 Uhr). Abfahrt nach Hause ist um 10.15 Uhr. Am Freitag tourt der Bus dann am Nachmittag (14.30 Uhr Wörnsmühl, 14.37 Uhr Hundham, 14.50 Uhr Bad Feilnbach, Rückfahrt um 17 Uhr).

Dass die Busse den Feilnbacher Busbahnhof am Rathausplatz ansteuern und nicht direkt den Edeka-Markt, hat einen Grund: Das Angebot gilt explizit nicht nur für Prechtl-Kunden, teilt das Unternehmen mit. Es könne auch für andere Erledigungen wie Arztbesuche oder Einkehrschwünge in der Gastronomie genutzt werden. Allzu ausschweifend sollten diese allerdings bei dem mit etwas über eineinhalbstündigen Zeitfenster nicht ausfallen. Zum Einkaufen – was ja letztlich der Hauptzweck des Shuttles ist – genügt es aber allemal.

Fischbachaus Bürgermeister Stefan Deingruber begrüßt das neue Angebot. So sehr, dass er es im Grußwort des Gemeindeboten „Leitzachtaler“ hervorhebt, in dem auch der ausführliche Fahrplan abgedruckt ist.

Gerade die älteren Bürger in Wörnsmühl seien ohne Auto oft isoliert und hätten mit dem Bus eine gute Möglichkeit, auch weiterhin ihre Einkäufe zu erledigen. Positiv sei ferner, dass dieser – anders als die kürzlich im Takt verdichtete Leitzachtallinie der RVO – auch etwas abgelegenere Häuser wie in Vordereben anfahre. Die von vielen Bürgern – vor allem Berufspendlern oder Schülern – gewünschte ÖPNV-Anbindung an Rosenheim könne der Einkaufs-Shuttle aber nicht ersetzen. Zwar komme man von Feilnbach aus weiter in die Stadt, aber dann eben nicht mehr rechtzeitig wieder zurück.

Nah & Gut in Elbach skeptisch über neuen Shuttle

Eher kalt erwischt vom neuen Angebot wurde Sonja Kirchberger. „Mit mir hat niemand geredet“, sagt die Betreiberin des Nah & Gut-Markts in Elbach. Auch wenn sie in Prechtl keine direkte Konkurrenz sieht, wäre es ihr lieber, wenn die Kunden weiter im Leitzachtal einkaufen würden. Sie selbst biete zwar keinen Shuttlebus an, dafür aber einen Lieferservice – ganz bewusst auch für Interessenten in Wörnsmühl. Prechtls Initiative verfolgt sie gespannt – und auch ein wenig skeptisch. „Soll er es probieren – ich glaube aber nicht, dass es sich rechnet.“

