Nachruf: Fischbachauer Gemeinderatsmitglied gestorben - Hans Seemüller „war der ruhende Pol“

Von: Jonas Napiletzki

Hans Seemüller (✝) war Zweiter Bürgermeister in Fischbachau und langjähriges Gemeinderatsmitglied. © privat

Der ehemalige Zweite Bürgermeister und Holzunternehmer Hans Seemüller ist mit 63 Jahren gestorben. Seine Wegbegleiter erinnern sich gerne an den „ruhenden Pol“.

Fischbachau – Rund 15 Jahre hat Hans Seemüller den Gemeinderat in Fischbachau bereichert, über 20 Jahre lang die Unabhängige Freie Wählergemeinschaft (FWG) und noch viel länger seine Familie und sein Umfeld. Sie alle müssen nun auf Hans Seemüller verzichten. Er starb im Alter von 63 Jahren nach schwerer Krankheit.

Die hinterlassene Lücke – da sind sich seine Weggefährten einig – kann zwar nicht gefüllt werden. In Gedanken bleibt er aber mit den besten Erinnerungen erhalten. Hans Kirchberger, Vorsitzender der FWG, denkt dabei gerne an die „ruhige, bedachte Art“ zurück. Seemüller kam überall gut an, war präsent und habe mit seinem überlegten Wesen vor allem das gestärkt, was ihm in der Gemeindepolitik am wichtigsten war: „Er hat immer versucht, die Interessen aller Bürger zu vertreten – auf der ganzen Breite.“

„Bodenständig, ruhender Pol“: Weggefährten erinnern sich gern an Seemüller

Die Unabhängigkeit der FWG war ihm ein besonderes Anliegen. „Hans wollte mit guter Kommunikation ganz bodenständig das Optimale herausholen“, sagt Kirchberger. In der Fraktion, für die Seemüller bis zu seiner Erkrankung im vergangenen Jahr als Sprecher tätig war, nahm er so eine angesehene Rolle ein, zuletzt gar als Zweiter Bürgermeister von Fischbachau.

Auch Johann Neundlinger berichtet von Seemüller als „ruhender Pol“. Der Geschäftsführer im Rathaus sagt: „Er war ein sehr angenehmer Mensch, der immer ausgleichend gewirkt hat.“ Im Finanz- und Rechnungsausschuss steckte der Diplom-Ingenieur seinen Kopf tagelang tief in die Zahlen, lieferte wertvolle Beiträge und stand Neundlinger über mehrere Jahre hinweg als Wahlvorsteher eng zur Seite. „Er hat sich in die Gemeindefinanzen richtig eingearbeitet und mich oft im Rathaus besucht.“

Angepackt hat der Unternehmer freilich auch in anderen Bereichen. Nach seinem Schulabschluss in Miesbach, seinem Studium in Rosenheim und einer Anstellung in einem Sägewerk zog es Seemüller schnell in die berufliche Selbstständigkeit. Im Holz- und Bauelemente-Handel in Birkenstein war Seemüller ganz angekommen, beruflich wie privat. Noch vor der Familiengründung und seiner Hochzeit lebte Seemüller im Landkreis – er wuchs auf der Parsberger Höhe auf. Seine Freizeit widmete Seemüller seinem Umfeld.

Beisetzung in Fischbachau

Nun, da der Familienvater vor eineinhalb Wochen losgelassen hat, verabschieden sich Angehörige und Wegbegleiter am Donnerstag, 22. Dezember, um 18.30 Uhr mit einem Sterberosenkranz. Tags darauf findet der Seelengottesdienst mit Urnenbeisetzung um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche Fischbachau statt.

Seemüllers Platz im Gemeinderat hat seit Mai Klaus Beck inne, der seinen Vorgänger ebenfalls als überlegten Gesprächspartner schätzte. Beck hatte zum Start betont: „Mir wäre es lieber gewesen, Hans hätte es weiter machen können.“ nap