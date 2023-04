Nahwärme am Wolfsee: Versorgung für Wohnhäuser und Veranstaltungshalle

Im Bau: Die ersten Wohnhäuser am Wolfsee wachsen in die Höhe (hinten). Vorne ist die Wolfseehalle zu sehen. © tp

„Bauen Sie am Wolfsee, Ihre Heizung ist schon da“: In etwa so könnte ein Werbeslogan für das neue Wohngebiet in Fischbachau lauten. Möglich macht‘s ein Nahwärmewerk.

Fischbachau – „Bauen Sie am Wolfsee, Ihre Heizung ist schon da“: In etwa so könnte ein Werbeslogan für das neue Wohngebiet in Fischbachau lauten. Gut, auf intensives Marketing war die Gemeinde bei der Vergabe der Grundstücke auf dem Areal des früheren Campingplatzes nicht angewiesen. Inhaltlich stimmt der Satz trotzdem: Das Hackschnitzelwerk, das die künftigen Hauseigentümer mit Nahwärme versorgen wird, steht laut Rathausgeschäftsleiter Felix Stahl bereits an der benachbarten Wolfseehalle, die Leitungen sind unter der neuen Erschließungsstraße verlegt. Selbstverständlich stehe es den Eigentümern frei, sich auch für eine andere Energieform zu entscheiden. Die Gemeinde selbst wird auf jeden Fall ein Kunde der neu gegründeten Betreibergesellschaft: Sie lässt die Wolfseehalle ans Netz anschließen.

Einem entsprechenden Vorvertrag hat der Gemeinderat bereits 2020 zugestimmt. Mittlerweile sei auch noch der Passus enthalten, was im Fall eines Ausfalls der Betreibergesellschaft passiert. Wie Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU) erklärte, übernimmt dann die ortsansässige Firma Karl und Christian Schreyer das Heizwerk Wolfsee und stellt die Wärmeversorgung sicher.

Wärmebezugspreis geringfügig erhöht

Auch der Wärmebezugspreis war laut Beschlussvorlage bereits im Vorvertrag fixiert: auf 7,4 Cent pro Kilowattstunde. Da sich die Bezugskosten laut Betreiber seitdem aber erhöht haben, stehen nun 7,5 Cent im Vertrag. Dies sei aber nur eine geringfügige Anpassung und entspreche zudem in etwa den für die dort angeschlossenen kommunalen Gebäude aufgerufenen Preisen im ebenfalls von der Firma Schreyer betriebenen Nahwärmenetz in Hundham, erklärte Deingruber. Im bundesweiten Vergleich schneide Fischbachau ohnehin gut ab. Hier koste eine Kilowattstunde Nahwärme zwischen neun und zwölf Cent.

Ehe die ersten privaten Häuser ans Heizwerk angeschlossen werden, dauert es wohl noch ein bisschen. Aktuell haben erst eine Handvoll Bauwerber mit der Errichtung ihrer Eigenheime am Wolfsee angefangen. Das lag allerdings an der Dauer der Erschließungsarbeiten durch die Gemeinde, die laut Stahl erst Ende 2022 abgeschlossen wurden.

