Nahwärme in Hundham: Pläne für Leitungsnetz liegen vor - Vorbereitung für Glasfaser

Der Standort für das Kraftwerk ist bereits gefunden, jetzt geht es an die Planung des Leitungsnetzes für das Hundhamer Nahwärmeprojekt. Der nächste Schritt ist gemacht.

Fischbachau – Die Grundlage für das Herz ist gelegt, jetzt geht es um die weit verzweigten Adern. Wie berichtet, hat der Fischbachauer Bauausschuss Ende September grünes Licht für die Errichtung eines Hackschnitzelheizwerks vor den Toren Hundhams gegeben. Im Gemeinderat ging es nun um die Leitungen, über die der Ort künftig mit Nahwärme versorgt werden soll.

Weil die für das Projekt verantwortliche Firma Schreyer dazu auch gemeindliche Straßengrundstücke nutzen werde, müsse man einen Gestattungsvertrag abschließen, erklärte Bürgermeister Johannes Lohwasser (FWG) in der Sitzung. Drei Euro pro laufendem Meter Leitung müsse das Unternehmen bezahlen, sagte Lohwasser. Die Gemeinde könnte die Gelegenheit nutzen und auf eigene Kosten Leerrohre zum späteren Einziehen von Glasfaserkabeln im Zuge der ohnehin notwendigen Baumaßnahme mitverlegen lassen. Die Rohre könnten dann an einen Telekommunikationsanbieter verkauft oder vermietet werden. Dies werde auch vom Ingenieurbüro Corwese als sinnvoll erachtet. „Das wäre auf jeden Fall eine Chance für uns“, sagte Lohwasser. Da sich das Nahwärmenetz weit verästelt durch nahezu den gesamten Ort ziehen werde, könne man die dort liegenden Häuser so mit verhältnismäßig geringem Aufwand ans schnelle Internet anschließen.

Willi Rothemund (FWG) fragte, ob man nicht auch noch Leerrohre für den Stromanschluss von neuen Straßenlaternen einbringen könnte. „In Hundham sind etliche Bereiche noch komplett unbeleuchtet“, sagte Rothemund und schlug vor, das Gespräch mit dem Netzbetreiber Bayernwerk zu suchen. Bauamtsleiter Werner Wagner versprach, die Idee aufzunehmen. Technisch sollte dies ohnehin kein Problem sein. „Die Leerrohre fürs Glasfaser sind groß genug, dass noch andere Leitungen drin platzhaben.“ So können sich die Hundhamer vielleicht gleich über ein ganzes Paket an neuen Versorgungsangeboten freuen.

sg