Nahwärmenetz in Wörnsmühl: Gemeinderat beschließt Anschluss von Feuerwehrhaus

Von: Sebastian Grauvogl

Mit Hackschnitzeln beheizt: die Mietshäuser von Max Fendl in Wörnsmühl. Jetzt geht es um einen Anschluss weiterer Gebäude in der näheren Umgebung. © TP

Ausgehend von neugebauten Mietshäusern soll in Wörnsmühl ein Nahwärmenetz entstehen. Der Gemeinderat hat nun auch den Anschluss des Feuerwehrhauses beschlossen.

Fischbachau – Der zweite Anlauf ist zugleich die letzte Chance. Vor zwei Jahren habe der Bauherr der neuen Mietshäuser an der Dorfstraße in Wörnsmühl, Max Fendl, eine Nahwärmebelieferung weiterer Gebäude über das dortige Hackschnitzelheizwerk angeboten, berichtete Fischbachaus Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU) nun im Gemeinderat. „Die Resonanz war aber nicht so groß.“ Das habe sich durch die sich rasant zugespitzte Energiekrise zwischenzeitlich geändert. Denn eine Ortsteilversammlung im vergangenen Oktober sei gut besucht gewesen, ebenso die jüngste Präsentation des Vorhabens im März, so Deingruber. Nun brauche Fendl Planungssicherheit und beabsichtige deshalb, Vorverträge mit den späteren Nahwärmebeziehern zu schließen. Und dazu zählt neben den Grundstücken an der Dorfstraße 12 bis 32, der Aigen- und der Mühlbachstraße auch die Gemeinde Fischbachau, die das Feuerwehrhaus Wörnsmühl ans Netz anbinden könnte.

Aktuell werde das Gebäude noch mit Flüssiggas beheizt, berichtete der Rathauschef. Die Anschlussgebühren sowie die notwendigen baulichen Maßnahmen zwischen Heizraum im Haus und der Übergabestation würden mit 7500 Euro netto angegeben. Der Wärmebezugspreis liege mit 11,5 Cent pro Kilowattstunde zwar über den Preisen der von der Firma Schreyer betriebenen Heizwerke in Hundham und am Wolfsee, befinde sich aber immer noch im bundesweiten Schnitt. Hinzu komme noch ein jährlicher Bereitstellungspreis von 550 Euro netto.

Rücktrittsrecht für beide Seiten

Die Energiewende Oberland habe der Gemeinde versichert, dass ein Anschluss wirtschaftlich sinnvoll sei, erklärte Deingruber. Um die Risiken für beide Seiten zu minimieren, hätten sowohl die potenziellen Anschlussnehmer als auch der Betreiber ein Rücktrittsrecht im Vorvertrag verankert. Beispielsweise, wenn die Kosten die angegebenen übersteigen oder eine wirtschaftliche oder technische Realisierbarkeit doch nicht möglich ist.

Die Gemeinderäte stimmten der Unterzeichnung des Vorvertrags für das Feuerwehrhaus Wörnsmühl einstimmig zu. Auch Simon Irger (FWG), zugleich Vorsitzender der Feuerwehr Wörnsmühl, befürwortete den Anschluss mit Nachdruck. Die jetzige Gastherme sei 15 Jahre alt und habe schon einiges an Reparaturkosten verursacht. Mit der Nahwärme habe man die gute Gelegenheit, auf einen regionalen Heizstoff umzusteigen. Als „Fan der Nahwärme“ outete sich Bernhard Padeller (FaB). Trotzdem warf er eine für ihn wichtige Frage auf: „Was passiert, wenn der Strom ausfällt?“ Anders als beim Gas sei man bei einem im Ort befindlichen Hackschnitzelwerk im Fall eines Blackouts nicht autark.

Keine Notstromversorgung

Fendl teilt hier auf Nachfrage unserer Zeitung mit, dass die Anlage aktuell nicht über ein eigenes Notstromaggregat verfüge. Aber auch dieses würde alleine nicht ausreichen, um die angeschlossenen Häuser bei einem Stromausfall weiter mit Wärme zu beliefern, denn: Auch die Wärmetauscher in den Haushalten würden ohne eigene Notversorgung nicht laufen.

Und noch eine andere Unsicherheit beschäftigte die Gemeinderäte: „Woher wissen wir, dass Holz als Brennstoff nicht auch bald verboten ist?“, fragte Willi Rothemund (FWG) und spielte dabei auf die Heizungsreform der Bundesregierung an. Die beiden Grünen-Vertreter im Gemeinderat, Eva Köhler und Korbininan Wolf, versicherten, dass aktuell nur Gas und Öl im Fokus stünden.

Richtig so, fand der Bürgermeister: „Holz ist Teil der regionalen Kreislaufwirtschaft.“ Dennoch könne man auf lokaler Ebene nie sicher sein, was sich bundespolitisch noch alles tut: „Zum Glück wissen wir nicht alles, was noch kommt“, meinte Deingruber, „sonst würden wir verrückt werden“.

