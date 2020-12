Neue Idee: Grüne wünschen sich Wochenmarkt in Fischbachau - Vorbild Hundham

Die Grünen in Fischbachau haben beantragt, im Ortskern von Fischbachau einen Wochenmarkt ins Leben zu rufen. Das Vorbild: Hundham.

Fischbachau – Unabhängig von der Krise beim früheren Dorfladen (wir berichteten) haben die beiden Gemeinderäte der Grünen, Eva Köhler und Korbinian Wolf, einen anderen Vorstoß für wohnortnahes Einkaufen in Fischbachau gestartet. Sie beantragten, die Rathausverwaltung mit der Erstellung eines Konzepts für einen Wochenmarkt in der Ortsmitte zu beauftragen. Bis Ende Januar 2021 solle dies erledigt sein, sodass der Markt im Mai starten könne. Als Erfolgsbeispiel nannten Köhler und Wolf den Wochenmarkt in Hundham, der dort immer am Mittwochvormittag stattfindet. Dieser habe sich etabliert und sei zu einem wichtigen Treffpunkt für die Bürger geworden.

Laut eigenen Aussagen hätten einige der Hundhamer Standbetreiber Interesse, auch in Fischbachau ihre Waren anzubieten. Als Termin schlugen die Grünen Samstagvormittag vor. Sie sei der Markt keine Konkurrenz zu Hundham und würde auch Berufstätigen und Touristen die Möglichkeit zum Einkaufen bieten. Auch einen möglichen Platz für die Stände haben Köhler und Wolf schon ausfindig gemacht: den Bereich um den Maibaum, wo bereits jetzt auf dem Parkplatz des Gasthofs Zur Post jeden Samstag ein Stand der „Einkocherei“ Station mache. Diesem Beispiel folgend könnten auch andere lokale Produzenten hier ihre Angebote vermarkten. „Dabei halten sich der finanzielle Aufwand und das Risiko für die Gemeinde in Grenzen“, so die Grünen.

Lesen Sie auch: Grünen Markt in Holzkirchen boomt in der Corona-Krise

Als „sinnvolles Unterfangen“ bezeichnete Bürgermeister Johannes Lohwasser (FWG) die Idee. Er bot an, einen Aufruf im Gemeindeblatt „Leitzachtaler“ sowie auf der Internetseite der Gemeinde zu veröffentlichen. Für die Organisation des Marktes müssten sich aber Ehrenamtliche finden. „Das können wir in der Rathausverwaltung dauerhaft nicht leisten.“

Das war auch der Grund, warum Katharina Schreyer (CSU) auf die Euphoriebremse trat. Das Aufziehen eines Wochenmarktes sei mit viel Arbeit und Engagement verbunden. In Hundham habe dies die Dorfgemeinschaft auf Initiative der Bastelfrauen geleistet. „Da wurde kein Wunschkonzert bei der Gemeinde gemacht.“ „Wir wollen keinesfalls die Arbeit bei der Gemeinde abladen“, verteidigte Köhler den Antrag. Es gehe nur darum, eine Initiative zu starten. Bauamtsleiter Werner Wagner erklärte, dass die Verwaltung durchaus die Marktordnung erstellen könne. „Das haben wir damals in Hundham auch gemacht.“

Gegen die Stimme von Schreyer einigten sich die Gemeinderäte dann darauf, den Ansatz weiterzuverfolgen. Auch wenn die Dorfgemeinschaft in Fischbachau nicht ganz so eng sei wie in Hundham, sei es einen Versuch wert, fand Andreas Estner (FWG). „Andernorts schießen regionale Märkte ja derzeit geradezu aus dem Boden.“

sg