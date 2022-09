Neue Leitzachbrücke für Verkehr freigegeben - Wanderer und Landwirte profitieren

Von: Sebastian Grauvogl

Symbolträchtiger Scherenschnitt: Fischbachaus Bürgermeister Stefan Deingruber (3.v.r.) gibt mit (vorne v.l.) Erwin Niedermeier (Baufirma), Martin Bacher (Zweiter Bürgermeister), Pfarrer Josef Spitzhirn, Andreas Wagner (Baufirma) und Hans Heigenhauser (Wasserwirtschaftsamt Rosenheim) die neue Heißenbrücke für den Verkehr frei. Im Hintergrund stehen zahlreiche Gemeinderäte, die ebenfalls zur Eröffnung gekommen waren. © Thomas Plettenberg

Zwei Jahre, nachdem ihr Vorgängerbau wegen Hochwasserschäden gesperrt werden musste, ist die neue Heißenbrücke über die Leitzach in Fischbachau fertig. Auch Wanderer profitieren davon.

Fischbachau – Vom Namen her kennen sie wohl nur die Einheimischen sowie die treuen Leser unserer Zeitung: Die Heißenbrücke zählt nicht unbedingt zu den bedeutendsten Verkehrsbauwerken im Leitzachtal. Und doch haben sie nicht nur die Bauern bei der Bewirtschaftung der angrenzenden Wiesen, sondern auch viele Spaziergänger und Wanderer schmerzlich vermisst, seit sie 2020 wegen Hochwasserschäden gesperrt werden musste.

Umso größer war nun die Freude bei Vertretern der Gemeinde Fischbachau, des Gemeinderats sowie des Wasserwirtschaftsamts und der ausführenden Baufirma, als die neu gebaute Brücke zur Nutzung freigegeben werden konnte.

Planung zeitaufwendig, zwei Ausschreibungen notwendig

Wie berichtet, hatte die Leitzach die Heißenbrücke zunächst unter- und dann gänzlich weggespült. Nach einer zeitaufwendigen Planungsphase erbrachte die Ausschreibung der Arbeiten dann nur ein deutlich überteuertes Angebot. Im zweiten Anlauf klappte es aber, und im Frühjahr 2022 rollten die Bagger an. Nach einer erneuten Preissteigerung sollte die Heißenbrücke mit einer Unterkonstruktion aus Metall sowie einer Fahrbahn aus Beton am Ende gut 385 000 Euro kosten. Darin eingeschlossen auch die Zufahrtsrampen sowie die ebenfalls erneuerte Uferbefestigung. Sie soll verhindern, dass die Leitzach beim nächsten Hochwasser gleich wieder die Brücke ins Wanken bringt.

Dass die neue Verkehrsverbindung auch einen touristischen Mehrwert bietet, liegt am Premium-Wanderweg, der an dieser Stelle die Leitzach überquert. In den vergangenen beiden Jahren mussten die Wanderer einen nicht unerheblichen Umweg in Kauf nehmen. Jetzt können sie sich diesen wieder sparen – der neuen Heißenbrücke sei dank.

