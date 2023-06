Neue Schwestern in Birkenstein im Gespräch: „Alle sind froh, dass wir da sind“

Von: Sebastian Grauvogl

Endlich angekommen: (v.l.) Schwester Margret Obereder (Oberin und Gemeindereferentin in der Wallfahrtsseelsorge), Schwester Cäcilia Schwaiger (Gemeindereferentin in den Pfarrverbänden Hausham und Miesbach und daher nur zeitweise in Birkenstein), Schwester Hildegard Dankl (Mesnerin in der Kapelle) und Schwester Agnes König (zuständig für Haus und Garten) vor der Wallfahrtskapelle in Birkenstein. © Thomas PLettenberg

Seit gut zwei Monaten leben und wirken sie nun in Birkenstein: die vier Missionsschwestern aus Gars am Inn. Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählen sie von ihren ersten Eindrücken.

Birkenstein – Wenn den Gläubigen in Birkenstein in den vergangenen Wochenenden ab und zu mal etwas spanisch vorgekommen ist, dann lag es mit ziemlicher Sicherheit an Schwester Agnes. Nicht nur einmal ist es der 80-Jährigen passiert, dass sie in der Lesung plötzlich Spanisch geredet hat. „Ehrlich?“, fragt Agnes ihre drei Mitschwestern fast ein bisschen ungläubig, als sie diese Anekdote schmunzelnd erzählen. „Das ist mir gar nicht aufgefallen.“ Kein Wunder, war Agnes für die Missionsschwestern des Heiligsten Erlösers aus Gars am Inn mehr als 30 Jahre lang in Bolivien tätig. Dass sie sich an ihrer neuen Wirkungsstätte unterbewusst sehr an diese Zeit erinnert fühlt, wertet die 80-Jährige als gutes Zeichen.

Überhaupt bekennen die Schwestern Agnes König, Hildegard Dankl (76), Cäcilia Schwaiger (56) sowie Oberin Schwester Margret Obereder (63), dass sie schon ein bisschen heimisch geworden sind in Birkenstein. Noch mehr freut es sie, wie ihnen die Wallfahrer aus Nah und Fern begegnen. So gut wie alle würden sagen, wie erleichtert sie seien, dass nach der monatelangen Vakanz im Kloster nach dem ruhestandsbedingten Abschied der Armen Schulschwestern endlich wieder Ordensfrauen im Marienort wirken.

Offenheit der Menschen beeindruckt die Schwestern

Die Offenheit der Menschen beeindrucke sie fast am meisten, betont Schwester Margret. Woanders müsse man den Glauben zu den Leuten tragen, hier kämen sie von selbst an die Pforte, um das Gespräch zu suchen. Umso wichtiger sei es ihr gewesen, dass diese trotz des bevorstehenden Umbaus des eigentlichen Klosters (die Schwestern wohnen übergangsweise im benachbarten Gästehaus Regina) an ihrem gewohnten Ort bleibt. „Zur Not hätte ich draußen ein Bankerl aufgestellt“, sagt die Oberin.

Immer wieder betonen die Schwestern, wie wichtig es ihnen ist, zu reden. Und wie sehr sie es schätzen, nach dem langen Schweigen bis zur Bekanntgabe der Ordensnachfolge durch das Erzbischöfliche Ordinariat auch endlich sprechen zu dürfen. Vor allem, dass es ihnen zuvor nicht möglich war, auf die Petition der „Freunde von Maria Birkenstein“ zu antworten, habe ihnen diese Zeit nicht leicht gemacht, sagen die vier Missionsschwestern. Die in der Petition anklingenden Sorgen, der neue Orden könnte dem Wallfahrtsort nicht würdig sein, hätten schon weh getan, gibt Schwester Margret zu. Zumal sich die Kritiker ein Urteil gebildet hätten, „ohne uns zu kennen“. Und offenbar ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass die Missionsschwestern letztlich die einzige Option für den Erhalt des Wallfahrtsklosters gewesen seien.

Kritischen Tönen, wonach die Missionsschwestern womöglich zu modern für Birkenstein seien, beantworten diese selbstbewusst. Selbstverständlich könne man über Themen wie den synodalen Weg unterschiedlicher Meinung sein, „aber wir bewegen uns damit alle in ein- und derselben Kirche“. In ihren vielen Gesprächen hätten sich aber herausgestellt, so Schwester Margret, dass viele Unterzeichner der Petition einfach nur für einen Fortbestand des Wallfahrtsklosters eintreten wollten. „Da haben sicher auch Verlustängste eine Rolle gespielt.“ Dabei sei es in keiner Weise ihr Ziel, sich von der Tradition der Marienanbetung in Birkenstein zu verabschieden, versichern die Missionsschwestern. Mögliche neue Ideen wollen die Ordensfrauen mit den Gläubigen gemeinsam entwickeln.

Verzicht auf Ordenstracht, um Menschen nah zu sein

Um denen möglichst nah zu sein, ist es den Schwestern des erst 1957 und damit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil gegründeten Ordens auch freigestellt, ob sie ein Habit (Amtstracht) tragen möchten oder nicht. Die vier Frauen in Birkenstein verzichten darauf. Negative Rückmeldungen bekommen sie nur ganz vereinzelt, neugierige Nachfragen hingegen vor allem in den Schulklassen, die Schwester Cäcilia als Gemeindereferentin betreut. Sie ist auch die einzige der vier Ordensfrauen, die schon früher regelmäßig in Birkenstein war. Sie komme aus Brannenburg und habe einige Wallfahrten hierher unternommen, erzählt die 56-Jährige.

Da sie alle an unterschiedlichen Orten eingesetzt waren, ist auch das Zusammenleben untereinander Neuland für sie, sagen die Missionsschwestern. Doch auch hier setzen sie auf das, was sich schon an der Klosterpforte bewährt hat: „Wir reden viel“, sagt Schwester Margret.

Noch nicht viel sagen können sie hingegen zu den Plänen des Ordinariats, das Haus Regina nach der Sanierung des Klosters in ein Exerzitienhaus umzuwandeln. Doch auch hier wollen sie an dem festhalten, was sie als ihre ureigenste Aufgabe ansehen: Menschen auf ihrem Weg zum Glauben begleiten. Birkenstein, sind sich die Missionsschwestern einig, ist dafür perfekt geeignet. Oberin Margret fasst es so zusammen: „Es ist ein durchbeteter, guter Ort.“

