Neuer Orden und große Pläne: So geht es mit dem Wallfahrtsort Birkenstein weiter

Von: Sebastian Grauvogl

Bald wieder belebt: das Wallfahrtskloster in Birkenstein freut sich über eine neue Ordensgemeinschaft. © THOMAS PLETTENBERG

Weißer Rauch über Birkenstein: Nach monatelanger Ungewissheit steht endlich fest, wer die Armen Schulschwestern im Wallfahrtskloster beerben wird.

Birkenstein – Der Kurat vergleicht es mit einer Geburt: Neun Monate lang habe man sich in Geduld üben müssen, ehe das ersehnte Wunschkind das Licht der Welt erblickt hat, erinnert sich Johann Schweiger. So lange hat es gedauert, ehe das Erzbischöfliche Ordinariat München nun endlich verkünden konnte, welcher Orden sich künftig um den Wallfahrtsort Birkenstein kümmern wird. Eine Zeit, die bekanntlich auch für viel Unsicherheit bei den Gläubigen aus nah und fern gesorgt und sogar eine Petition hervorgebracht hat. So gern Schweiger auch mit Fakten für Aufklärung gesorgt hätte: „Ich war zur Verschwiegenheit verpflichtet“, betont er. Umso größer sei nun seine Erleichterung, die Freude über die gesicherte Zukunft Birkensteins endlich nach außen tragen zu dürfen.

Die Missionsschwestern vom Heiligsten Erlöser aus Gars am Inn werden die Nachfolge der Ende Oktober in den Ruhestand verabschiedeten Armen Schulschwestern antreten. Wie das Ordinariat mitteilt, werden ab April vier Schwestern der Kongregation im Fischbachauer Wallfahrtsort wohnen und wirken. Zwei von ihnen würden den Kurat in der Wallfahrtsseelsorge unterstützen, eine werde außerhalb von Birkenstein im pastoralen Dienst eingesetzt, die vierte Aufgaben in der Hausgemeinschaft übernehmen. Weil im Kloster noch Sanierungsarbeiten notwendig seien, würden die Ordensfrauen vorerst ins Gästehaus Regina einziehen.

Kurat und Missionsschwestern haben sich bereits kennengelernt

Der Kurat freut sich über die Unterstützung. Während er bei der ersten Besichtigung Birkensteins durch die Missionsschwestern und Vertreter des Ordinariats zunächst nur kurz „Grüß Gott“ habe sagen können, hätten die Ordensfrauen im Juli auch das Gespräch mit ihm gesucht. Gemeinsam sei man dann übereingekommen, für weitere Schritte erst den Abschied der Armen Schulschwestern abzuwarten, um ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen.

Dass es dann doch deutlich länger mit der Bekanntgabe gedauert hat, erklärt Schweiger unter anderem mit dem „Prinzip der Freiheit“ im erst 1957 gegründeten und damit noch jungen Orden. „Es mussten erst Missionsschwestern gefunden werden, die nach Birkenstein gehen können und wollen.“ Erst Anfang Dezember sei festgestanden, dass sich vier Nonnen für Birkenstein finden werden. Doch es warteten noch weitere Hürden. Neben dem Abschluss eines Mietvertrags musste das Ordinariat auch den Personaleinsatz der Schwestern als ausgebildete Gemeindereferentinnen klären. „Der Wille war von Anfang an da, nur der Weg musste noch geebnet werden“, betont Schweiger.

Ordinariat prüft Exerzitienhaus in Birkenstein

Dass das Ordinariat diese Investition getätigt hat und sogar prüfen will, das geistliche Angebot in Birkenstein auszubauen und eventuell ein Exerzitienhaus dort einrichten zu lassen, wertet der Kurat als „große Chance für einen weiteren Aufschwung“ des Marienortes. So würden sich mittlerweile auch viele Menschen fürs Pilgern begeistern, die dies nicht in erster Linie der Marienverehrung wegen tun würden, sondern einfach eine Auszeit zur inneren Einkehr suchen. Diesem Trend trage das Ordinariat mit der Einrichtung sogenannter „geistlicher Zentren“ Rechnung. Die in der Petition der „Freunde von Maria Birkenstein“ geäußerte Sorge, Birkenstein könnte damit seine Tradition der Marienverehrung einbüßen, sieht Schweiger dabei als unbegründet. „Es wird immer ein Ort des Gebets und der Marienwallfahrt bleiben.“

Auch im weltlichen Teil Fischbachaus ist man erfreut über die Pläne des Ordinariats. Wie Rathausgeschäftsleiter Johann Neundlinger in Abwesenheit von Bürgermeister Stefan Deingruber mitteilt, begrüße die Gemeinde alles, was den Erhalt und die Bedeutung des Wallfahrtsortes Birkenstein fördere. „Wir sind nach Altötting der zweitgrößte Wallfahrtsort Deutschlands“, betont Neundlinger. Jeder Bus mit Pilgern würde Fischbachau auch Einkünfte in Gastronomie und anderen touristischen Bereichen bringen. So freue man sich bereits jetzt auf einen Antrittsbesuch bei den Missionsschwestern.

Vorstellung bei feierlichem Gottesdienst

Der Öffentlichkeit vorstellen werden sich diese übrigens bei einem feierlichen Gottesdienst am Sonntag, 16. April, um 10 Uhr.

sg