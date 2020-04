Nur die Werkstatt läuft: So trotzen Fahrradläden der Corona-Krise

Radeln ist in Corona-Zeiten ein beliebter Zeitvertreib. Zumindest bei einer Panne brauchen sich Biker keine Sorgen machen. Die Fahrradwerkstätten dürfen noch arbeiten.

Hundham – Direkt hinter dem Laden von Dennis Boeck führt eine echte Traumstrecke für alle Fernradler vorbei: der Bodensee-Königsee-Radweg. Mit den Osterferien kreuzen normalerweise wieder die ersten Langstrampler auf der beliebten Route auf. Das Hundhamer Fahrradgeschäft Radsport Sprenger kommt ihnen dabei sehr gelegen. Viele legen einen kleinen Boxenstopp ein, um sich mit Ersatzschläuchen für die Reifen einzudecken oder kurz die Bremsen checken zu lassen, ehe sie die weiteren Kilometer in Angriff nehmen. Doch solche Spontanbesuche sind in diesen Tagen selten in Boecks Werkstatt. Wegen der Ausgangsbeschränkungen durch das Coronavirus setzt sich kein Biker für eine so lange Tour in den Sattel.

„Wir merken schon, dass deutlich weniger los ist als normal um diese Jahreszeit“, sagt Boeck, der das Radsportgeschäft 2017 von Gründer Heinrich Sprenger übernommen hat. Ganz einstellen musste Boeck den Verkauf von neuen Fahrrädern. Wegen der Allgemeinverfügung darf er nur noch Reparaturen und Kundendienstaufträge durchführen. Beispielsweise Verschleißteile austauschen oder Fahrwerk und Bremsen prüfen. Normalerweise geschieht dies nach vorheriger Terminvereinbarung. Doch auch Liegenbleiber auf einer Ausfahrt müssen nicht fürchten, dass sie ihr Fahrrad heimschieben müssen. „Jedem, der kommt, wird geholfen“, betont Boeck.

Auch wenn längere Touren wegen der Ausgangsbeschränkungen nicht möglich sind, so nutzen dennoch viele Bürger das schöne Wetter für eine kurze Ausfahrt, um dem Lagerkoller in den eigenen vier Wänden zu entgehen, hat Boeck beobachtet. In die Berge würde es aber selbst die Mountainbiker noch nicht so recht ziehen. „Es liegt ja teilweise noch Schnee“, sagt Boeck.

Sollte dennoch was kaputt gehen, ist die Ersatzteilsicherheit noch gewährleistet. Einzig die Lieferung bei nicht lagernden Produkten könne etwas länger dauern, berichtet der Radsport-Experte. Die Fertigung von neuen Fahrrädern sei hingegen von vielen Herstellern vorerst auf Eis gelegt worden. Nur bereits vor längerer Zeit bestellte Bikes würden noch ausgeliefert. Das, sagt Boeck, ist der größte Umsatzeinbruch. Denn gerade im Frühjahr und noch dazu bei so schönem Wetter wie jetzt, würden sich viele Radsportler nach neuer Ausrüstung umschauen. Auch Kinderfahrräder seien in der Osterzeit ein beliebter Kauf.

Boeck tröstet sich mit dem Gedanken, dass die Saison gerade erst losgeht. Bis dahin bleibe ihm nichts übrig, als abzuwarten und sich auf sein Werkstattgeschäft zu konzentrieren. „Schrauben dürfen wir ja noch.“

sg