Oberland Brass 2022: Landjugend Elbach fliegt wieder zum Partyplanet

Von: Sebastian Grauvogl

Beliebte Headliner: Die Fäaschtbänkler kommen auch heuer nach Hundham. © LANDJUGEND

Drei Bands und 2000 Besucher: Die Premiere des Oberland Brass 2019 war ein voller Erfolg. Heuer setzt die Landjugend Elbach aber noch eins drauf mit ihrem Festival.

Hundham – Eine solche Mission will gut vorbereitet sein. Eineinhalb Jahre lang schraubten die rund 100 Helfer der Landjugend Elbach an ihrem Partyraumschiff, das die Besucher wie schon bei der Premiere 2019 von den Eggerer Feldern bei Hundham aus direkt in den Himmel des Brass katapultieren soll. Und selbstverständlich reicht es der Landjugend nicht, den Oberland Brass einfach nur zu wiederholen. Nein, die feierlustigen Organisatoren zünden gleich die nächste Stufe. Was vor drei Jahren quasi die erste Mondlandung war, soll am kommenden Samstag, 16. Juli, ab 12 Uhr gleich ein Flug zum Mars werden. „Mehr Bands, mehr Besucher, mehr Getränke und Verpflegung – mehr Spaß“, kündigt die Landjugend an.

Schon die Zahlen der Premiere lesen sich beeindruckend: drei Bands, 2000 Besucher, 120 Helfer, 5000 Quadratmeter Festivalgelände, 60 Meter Bar, sieben Kilometer Kabel und 2700 Liter Bier – das Leitzachtal bebte. Wer meint, der Landjugend sei durch Corona der Treibstoff ausgegangen, irrt gewaltig. So werden heuer beim Oberland Brass gleich fünf Bands auf der Bühne die Raketen abfeuern. Insgesamt zwölf Stunden lang soll ein Mix aus traditionell bayrisch-böhmischer und modern-fetziger Blasmusik über das Gelände schallen. Die Spielzeit von 2019 werde damit mal glatt verdoppelt, kündigt die Landjugend an.

Fünf Bands blasen in die Instrumente

Den Auftakt übernehmen am Samstag die acht Kaiser Musikanten aus Wien mit handwerklich perfekter und dennoch abwechslungsreicher Blasmusik. Die Brücke zur modern arrangierten Brass-Show schlagen die sieben jungen Südtiroler von Southbrass. Noch mal traditioneller wird’s mit der Kapelle Josef Menzl. Die zwölf Musiker aus Regensburg haben sich der Wiederbelebung und Erhaltung der ursprünglichen bayerischen Wirtshaus- und Tanzbodenmusik verschrieben. Mit der Brasserie steuert das Festivalraumschiff dann mehr und mehr in Richtung Sternenhimmel. Die zehn Musiker aus Friedrichshafen kombinieren Brass aus eigener Feder mit Hip-Hop, Pop und Electro. Für die Landung auf dem „Partyplanet“ (der Song schaffte es 2018 in die deutschen Charts) sind schließlich die Wiederholungstäter beim Oberland Brass, die Fäaschtbänkler, zuständig. Die fünf Jungs aus der Schweiz brachten die Menge auf den Eggerer Feldern schon 2019 zum Hüpfen und haben sogar für ihren neuen Titel „Flamingo“ ein Video mit der Landjugend Elbach produziert. Der Countdown für die Festivalmission im Leitzachtal läuft.

Tickets

für den Oberland Brass gibt’s zum Preis von 36,18 Euro beim Schuhladen Hundham, in den Kreissparkassen-Filialen Miesbach, Schliersee, Hausham und Fischbachau, bei der Tourist-Info Fischbachau, bei der Hutmacherei Wiesner oder bei Eventim. An der Abendkasse kostet der Eintritt 39 Euro.

sg