Oberwirt in Birkenstein: Investor plant Erweiterung mit Personalwohnungen

Von: Christian Masengarb

Neues Konzept? Ein Investor bespricht mit dem Gemeinderat Pläne für einen vergrößerten Gasthof Oberwirt in Birkenstein – inklusive Personalwohnungen.

Von einst sieben Gastronomien in Birkenstein haben alle bis auf drei geschlossen. Ein Ausweg könnte ein größerer Betrieb sein, den ein Investor beim Oberwirt in Birkenstein plant.

Fischbachau – Fischbachaus Ex-Bürgermeister Josef Lechner sorgt sich um die Gastronomie seiner Heimatgemeinde. Derzeit biete Fischbachau Einheimischen und Gästen hervorragende Gastwirtschaften, sagt er, auf das Thema angesprochen. Die 17 Gastronomen von Aurach bis Wörnsmühl hätten alle ihre Nische gefunden. Einerseits verstärke der Fachkräftemangel jedoch die Probleme, die schon bei der Debatte um Abschiebungen angestellter Geflüchteter deutlich wurden. Andererseits kämen auf viele Betriebe ganz eigene Herausforderungen zu. Das Beispiel Birkenstein verdeutliche beides. Es zeige aber auch, wie eine Lösung aussehen könnte.

Langfristig stehen in Birkenstein alle drei verbleibenden Einkehren vor einer unsicheren Zukunft: Für den Landgasthof Alte Bergmühle hat Betreiberin Michaela Schmid – familiär mit dem Café Mesner in Schliersee verbunden – schon vor einigen Jahren eine Nutzungsänderung beantragt. Die Betreiber des Café Seidel, Emma und Martin Göttfried, sind über 80 Jahre alt: die Nachfolge sei unsicher. Ob sie für ihr denkmalgeschütztes Haus einen Interessenten finden, der mit teuren Umbauten neue Ansprüche an Fluchtwege und Ähnliches erfüllt, ebenso. Bleibt die Pension Oberwirt, bei der in den letzten Jahren mehrfach der Pächter wechselte und deren Gaststätte derzeit geschlossen ist.

Noch ist alles offen, doch schlimmstenfalls droht Fischbachau in einigen Jahren ein Wallfahrtsort ohne Einkehr. Viele Fischbachauer machen sich daher Gedanken, wie es in Birkenstein weitergehen könnte. Für den Oberwirt hat Lechner eine Option parat.

Beim Welt-Cup am Sudelfeld vor einigen Jahren habe ihm ein Investor versprochen, „aktiv zu werden“, berichtet der Altbürgermeister. Dieses „Gentlemen-Agreement per Handschlag“ hat Lechner nun eingelöst. Der Investor bespricht derzeit mit der Gemeinde die Größe eines möglichen Umbaus, berichtet Lechner.

Bürgermeister: „Pläne noch in den Kinderschuhen“

Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU) bestätigt Gespräche zwischen Gemeinderat und Investor. Diese seien nicht die ersten zum Oberwirt und steckten „noch in den Kinderschuhen“. Der Interessent plane ein größeres Konzept, die Gemeinde wolle sicherstellen, dass dieses zum Ortsbild passt und keine Anwohner belästigt. Eine Einigung gibt es also noch nicht.

Grundsätzlich kann sich Deingruber eine größere Gastronomie in Birkenstein vorstellen. Er kennt die unsichere Zukunft der Betriebe. Nun müssten neue Konzepte her: Um trotz teurer Mieten Personal zu finden, brauche ein Betrieb eigene Personalwohnungen, die er sich erst ab einer bestimmten Größe leisten könne. „Es nützt nichts, etwas hinzustellen, und dann ist kein Personal da.“ Der von Lechner aufgetane Investor wolle Personalwohnungen anbieten.

Wie es in Birkenstein weitergeht, will Deingruber mit dem Gemeinderat behutsam entwickeln. Zu lange dürfe die Gemeinde aber nicht warten. „Man darf nicht schlafen. Wir müssen uns fragen, wie die Zukunft aussehen könnte und wie wir uns dahin entwickeln.“

Personalmangel in fast allen Betrieben

Auf Birkenstein begrenzt ist diese Entwicklung freilich nicht. Das Klosterstüberl müsse aus Personalmangel zwei, drei Tage die Woche schließen, berichtet Lechner. Das Kirchstiegl habe aus dem gleichen Grund den Jahrtag des Trachtenvereins Auerberg mit rund 150 Gästen abgesagt. Lechner: „Das kann man nur lösen, indem man Servicekräfte anlockt. Und das geht nur, indem die Gemeinde Personalwohnungen schafft. Ohne die kriegen wir keine Servicekräfte.“ Ob nun von der Gemeinde zentral oder von größeren Gastronomien selbst gebaut – gut möglich also, dass bald mehr Personalwohnungen um den knappen Wohnraum im Landkreis streiten.

