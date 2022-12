ÖPNV in Fischbachau: Pendlerbus nach Bad Feilnbach bleibt Thema

Von: Sebastian Grauvogl

Die einzige Busverbindung vom Leitzachtal rüber in den Nachbarlandkreis Rosenheim ist bis dato die Wendelsteinringlinie. © tp

Mit dem Bus in den Landkreis Rosenheim und zurück: Immer wieder wird dieser Wunsch an die Gemeinde Fischbachau herangetragen, wenn es um den ÖPNV geht.

Fischbachau – Um überhaupt mal auf der Basis von Zahlen diskutieren zu können, hatte Bürgermeister Stefan Deingruber eine Verkehrszählung mithilfe eines Geschwindigkeitsmessgeräts am Parkplatz Deisenried vorgeschlagen (wir berichteten). Das Ergebnis stellte er nun im Gemeinderat vor.

Zehn Tage lang habe die Anlage sämtliche Fahrzeugbewegungen auf der Kreisstraße von Hundham kommend in Richtung Bad Feilnbach registriert, berichtete Deingruber. 8870 Kraftfahrzeuge seien dabei aufgezeichnet worden. Abzüglich der Wochenenden seien es 7133, zu Pendlerzeiten werktags zwischen 6 und 9 Uhr 957 – also 136 pro Tag, beziehungsweise 45 pro Pendelstunde. Als Vergleichswert nahm Deingruber Daten des Staatlichen Bauamts von 2015, als an der Messstelle in Greisbach an der Staatsstraße 2077 im Schnitt 6187 Kraftfahrzeuge festgestellt wurden – wohlgemerkt pro Tag.

Kein Fehler in der Verkehrszählung

Wie aus den Reihen des Gemeinderats gewünscht, hatte die Rathausverwaltung auch die Zahlen der Fischbachauer Schüler an den nahe gelegenen Berufsschulen im Nachbarlandkreis abgefragt: Sechs Schüler besuchen die Berufsschule 1, drei die Berufsschule 2, beide in Rosenheim, und fünf die Berufsschule in Bad Aibling. Stand jetzt hätten sich einige davon bereits selbstständig zu Fahrgemeinschaften zusammengeschlossen.

Verkehrszahlen, die auf den ersten Blick nicht wirklich nach der Notwendigkeit einer neuen Busverbindung schreien. Doch genau das wollte Ludwig Birner (FWG) nicht so recht glauben: „Mir kommen die Zahlen deutlich zu niedrig vor.“ Daher fragte er, ob man einen Fehler im Messgerät ausschließen könne – „es sieht so aus, als wäre da ein Wurm drin gewesen“. Doch Deingruber verneinte. Die Anlage sei voll funktionstüchtig gewesen und habe lückenlos gezählt.

Bad Feilnbach eruiert Bedarf - Landkreis Miesbach angefragt

Unabhängig von der möglichen Nachfrage habe man aber mal mit der Nachbargemeinde Bad Feilnbach Kontakt aufgenommen und gefragt, wie dort das Interesse für einen Pendlerbus eingeschätzt wird. Der dortige Bürgermeister habe versprochen, dies zeitnah zu eruieren. So könnte man eventuell eine Kostenteilung erreichen, begründete Deingruber den Vorstoß.

Auch beim Landkreis Miesbach habe man wegen einer möglichen Beteiligung angeklopft. Parallel werde man Angebote von Busunternehmen einholen. Grundsätzlich sei Bad Feilnbach eine gute Drehscheibe mit direkter Anbindung an den Bahnhof Bad Aibling, erklärte Deingruber und versicherte: „Wenn wir mehr wissen, reden wir weiter.“ sg

