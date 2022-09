Olympia 72: Der Fischbachauer, der die Stühle ins Stadion brachte

Josef Lechner aus Fischbachau © THOMAS PLETTENBERG

Für die Trauerfeier nach dem Olympia-Attentat wurden Tausende Stühle ins Olympiastadion gebracht. Zu den Helfern zählte der Fischbachauer Josef Lechner.

Fischbachau – „Ich kann mich nicht erinnern, dass ich von den Wettkämpfen etwas gesehen hätte“, sinniert Josef Lechner. 50 Jahre nach den Olympischen Sommerspielen denkt der Fischbachauer, der damals noch in Irschenberg lebte, oft an die Tage in München, wo er als junger Soldat im Einsatz war.

Für die Trauerfeier nach dem Olympia-Attentat mussten am 6. September 1972 rund 4500 Stühle ins Olympiastadion gebracht werden. Zu den Helfern zählte damals auch Josef Lechner. Er war vor 50 Jahren junger Soldat und mit seinen Kameraden für den Auf- und Abbau von Infrastruktur in München eingeteilt. © Archiv MM

Josef Lechner war bei Olympia 72 als Pionier im Einsatz

Als Pionier im Lehrbataillon 210 war er 1972 in der Funkkaserne in der Domagkstraße stationiert und hatte zu tun, wenn es um das Aufbauen von Infrastruktur ging. Zuerst waren es 32 Baracken am Oberwiesenfeld; eine Art Außenstelle des Pressezentrums, in der die Journalisten ohne lange Wege von den Wettkämpfen Arbeitsplätze für die aktuelle Berichterstattung vorfanden. Bodenplatten hätten sie setzen müssen und darauf aus Fertigteilen die Baracken mit jeweils mehreren Zimmern errichtet, erzählt Lechner.

Dabei hatten die Pioniere einen regelmäßigen und interessierten Besucher. Väterchen Timofei, der sich 20 Jahre zuvor auf der Suche nach einem Bauplatz für eine Kirche zusammen mit seiner späteren Frau Natascha am einstigen Flugfeld niedergelassen und aus Kriegsschutt Unterkunft und Kapelle gebaut hatte. Nach den ursprünglichen Plänen für die Sportstätten hätten sie ihr geduldetes Domizil verlassen müssen, doch weil sich die Münchner für den Eremiten einsetzten, durfte er bleiben, und das Olympiagelände rückte weiter nach Norden. „Ein feiner Zug“, freut sich Lechner noch heute.

Nachdem die Baracken standen und die Spiele begonnen hatten, mussten seine Kameraden und er unter anderem die Voraussetzungen für ein besonderes Rahmenprogramm schaffen. „Im Deutschen Museum gab es an den Wochenenden ‚bayerische Folklore für die Jugend der Welt‘“, erzählt Lechner. Die Pioniere wurden zu Bühnenbauern, Kulissenschiebern und Beleuchtern für das Unterhaltungsprogramm „Vita Bavarica“. Beim ersten Mal sei das noch eine recht aufwendige Sache gewesen, doch beim Abbauen am Sonntagabend hätten sie alle Requisiten so weggeräumt und eingelagert, dass es am folgenden Wochenende ruckzuck mit dem Aufbauen geklappt habe.

Drei Wochenenden ging das so. Bis es am Dienstag, 5. September, zum Olympia-Attentat kam. Statt Kulissen für vergnügliche Unterhaltung aufzustellen, mussten die Pioniere nun ran, um im Olympiastadion Stühle für die Trauerfeier aufzustellen, bei der tags darauf der Todesopfer gedacht wurde. In aller Eile galt es, 4500 Stühle in den Innenraum des Olympiastadions zu bringen. „Wir waren 100 bis 120 Leute“, erinnert sich Lechner an die Mammutaufgabe, die erst dann etwas überschaubarer wurde, als sie die Stühle nicht von draußen ins Stadion tragen mussten. „Irgendwann durften wir sie mit einem Lkw auf die Tartanbahn bringen“, sagt er. Trotzdem seien sie nicht rechtzeitig fertig gewesen. Lechner: „Als die ersten Ehrengäste gekommen sind, haben wir noch die hinteren Reihen ausgerichtet.“

Anschließend galt es, die Stühle rasch wieder vom Rasen zu schaffen. Und irgendwann mussten auch die Baracken wieder abgebaut werden. „Außer Arbeiterei war nicht viel“, sagt Lechner lachend. Seine Zeit bei den Pionieren endete bald nach den Spielen. Als Bauingenieur arbeitete er beim Vater im Tiefbau. 1978 übernahm er dessen Busunternehmen in Irschenberg, das heute sein Sohn führt. Die European Championships hat er mit Begeisterung am Bildschirm verfolgt, aufs Olympiagelände geht er noch oft. Ganz entspannt und ohne Stühle unterm Arm.