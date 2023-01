Nachfolge in Wallfahrtsort: Bekanntgabe noch im Januar?

Von: Sebastian Grauvogl

Nach wie vor vakant: Die Wallfahrtskuratie Birkenstein hat seit Ende Oktober keine Ordensgemeinschaft mehr. Doch bald könnte die Nachfolge geregelt sein. © Thomas Plettenberg

Welcher Orden kommt nach Birkenstein: Die Nachfolge für den bekannten Wallfahrtsort könnte bald präsentiert werden.

Birkenstein – Schon im normalen Wallfahrtsalltag in Birkenstein werden die Armen Schulschwestern seit ihrem Weggang Ende Oktober schmerzlich vermisst. So manches, was durch ihr jahrzehntelanges Wirken fast schon selbstverständlich schien, muss jetzt neu organisiert werden. Ganz besonders aufgefallen ist dies nun – wenig überraschend – an den Weihnachtstagen.

Als Beispiel nennt Wallfahrtskurat Johann Schweiger auf Nachfrage unserer Zeitung den Weihnachtsschmuck in und um die Kapelle. Den hätten sonst ja immer die Ordensfrauen gestaltet. „Dank ehrenamtlicher Helfer ist es uns aber gelungen, auch das hinzubekommen“, erzählt Schweiger erleichtert. Dankbar ist er auch für die ebenfalls von Ehrenamtlichen organisierten Aufsichtsdienste in der Kapelle, sodass diese auch an priesterfreien Montagen weiter geöffnet bleiben kann (wir berichteten). „Das funktioniert gut“, sagt Schweiger.

Das Erbe der Armen Schulschwestern wird wenigstens ein Stück weit lebendig gehalten

Mehr noch: Einige der Helfer würden diese Zeit auch zum persönlichen Gebet nutzen, ergänzt Nikolas van Essenberg, einer der Initiatoren der Online-Petition „Für den Erhalt des Wallfahrtsortes Maria Birkenstein“. Indem die Kapelle an Montagen nun durchgängig mit Gebeten erfüllt sei, werde auch ein Stück weit das Erbe der Schwestern lebendig gehalten, die dort täglich in so vielen Anliegen gebetet hätten. „Etwas Besseres konnte für diesen laut Schwester Eresta ,durchbeteten Raum‘ wohl kaum passieren“, ist van Essenberg überzeugt.

2000 Teilnehmer beim Christkindlsegen? Dann lieber nochmal absagen

Einziger Wermutstropfen an Weihnachten sei der Ausfall des traditionellen Christkindlssegens gewesen, räumt Kurat Schweiger ein. Dies habe aber nichts mit dem Fehlen der Schwestern zu tun, sondern mit der räumlichen Situation in der Kapelle. Auf ärztlichen Rat hin habe man sich wegen der zu erwartenden knapp 2000 Teilnehmer dazu entschieden, den Segen heuer noch mal abzusagen. „Wegen der Enge in der Kapelle wäre eine Ansteckung mit Corona kaum zu verhindern gewesen“, erklärt der Kurat.

Bekanntgabe der Nachfolge wohl noch im Januar

Dass Schweiger guten Mutes ins neue Jahr geht, liegt am Gefühl, das er aus den Besprechungen mit der an der Nachfolge der Alten Schulschwestern interessierten Ordensgemeinschaft geführt hat. Die jüngsten Treffen hätten ihn „sehr hoffnungsvoll gestimmt“, sagt Schweiger und verrät, dass mit einer offiziellen Bekanntgabe durch das Erzbischöfliche Ordinariat noch im Laufe des Januars zu rechnen ist.

Inzwischen 2500 Unterstützer der Petition

Wie berichtet, hat sich die Kirche bislang sehr bedeckt gehalten und auch keine Namen genannt. Die Initiatoren der Online-Petition hingegen wollen erfahren haben, dass es „erstmals konkrete Informationen über die Ordensgemeinschaft, mit der das Erzbistum seit einem halben Jahr Verhandlungen über die Nachfolge der Armen Schulschwestern führt“, heißt es auf der Internetseite der Petition. Diese haben mittlerweile fast 2500 Unterstützer unterschrieben – die 300 Erstunterzeichner des Briefs ans Erzbistum nicht mit eingerechnet.

„Vorerst lieber keine Ordensgemeinschaft als eine, die nicht zum Charisma dieses traditionell geprägten Marienwallfahrtsortes passt“

Solange offiziell noch kein Name bekannt ist, möchte van Essenberg dies in der Zeitung nicht weiter ausführen. Wunsch der „Freunde von Maria Birkenstein“ sei es aber, dass „vorerst lieber keine Ordensgemeinschaft kommt als eine, die nicht zum Charisma dieses traditionell geprägten Marienwallfahrtsortes passt“. Noch sei der Geist der Armen Schulschwestern lebendig. Es sei zu hoffen, dass ein Orden nach Birkenstein kommt, „der in diesem Geist etwas Neues aufbaut“.