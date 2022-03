Parkautomat ist Alm-Betreiberin Dorn im Auge

Von: Christian Masengarb

Seit Oktober 2021 steht der Automat am Parkplatz Tregler Alm. Seitens der Betreiber der Almwirtschaft gibt es nun Gesprächsbedarf. © Thomas Plettenberg

Die Parkraumbewirtschaftung in Fischbachau sorgt nun an der Tregler Alm für Verstimmung. Die Geschäftsführerin spricht von „enormen Umsatzeinbußen“. Grund sei die Freiparkzeit.

Fischbachau – Der Parkautomat an der Tregler Alm in Fischbachau hat im Gemeinderat eine Debatte ausgelöst. Tanja Millauer, Geschäftsführerin der Tregler Alm, sagte in der jüngsten Sitzung aus dem Publikum zum Gremium: „Ihr habt’s uns Ende Oktober einen Parkautomaten hingestellt, ohne dass wir vorher informiert worden sind.“ Dieser habe „enorme Umsatzeinbußen“ und „erhebliche Beschwerden“ ausgelöst. Weil auf den Parktickets „Tregler Alm“ steht, meinten Ausflügler, die Alm kassiert die Gebühren. Die zweistündige Freiparkzeit sei schlecht gewählt. „Die Leute hetzen auf und ab und schmeißen nichts ein“, sagte sie. Und ihr Personal fordere die Hälfte der Parkgebühr von der Alm. Fazit: „Da liegt einiges im Argen, und wir haben jetzt echt Ärger.“

Alm-Wirtin wünscht sich andere Gebührensätze

Anlass für Millauers Aussage ist der Plan der Gemeinde, die meisten ihrer Parkplätze, womöglich sogar alle, zu bewirtschaften (wir berichteten). Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt am Birkenstein stellte die Gemeinde im vergangenen Jahr als zweiten Schritt Automaten an der Tregler Alm und am Mühlenweg auf. Millauer bemängelte nun fehlende Absprachen und wünschte sich andere Gebühren – zwei Euro für den halben Tag, vier Euro für den ganzen.

Fischbachaus Geschäftsleiter Johann Neundlinger stellte im Gemeinderat zunächst klar, die Aufschrift „Tregler Alm“ auf den Parktickets meine nicht die Gastwirtschaft. Der Hersteller der Automaten habe die Gemeinde aufgefordert, den Standorten Namen zu geben. Wie „Birkenstein“ und „Lehenpoint“ sei das in diesem Fall „Tregler Alm“ gewesen. „Es tut uns leid, wenn das mit euch verbunden wird und die Leute meinen, ihr kassiert das Geld.“ Die Gemeinde könne die Beschriftung anpassen.

Schwieriger wird dies bei den Parkgebühren. Bekanntermaßen hatten die Gemeinderäte die zweistündige Freiparkzeit beschlossen, um Einheimischen kostenlose Spaziergänge zu ermöglichen. Dass Wanderer für einen entspannten Ausflug den vollen Tagessatz von fünf Euro zahlen müssen, hatten sie beabsichtigt. Die von Millauer ins Gespräch gebrachte Gebührenänderung würde ein Umdenken des Gremiums und neue Beschlüsse erfordern. Dafür fehlen derzeit aber die Anzeichen.

Auch eine Ausnahme für die Tregler Alm scheint unwahrscheinlich: Neundlinger sagte auf Nachfrage, die Verwaltung wolle am einheitlichen Modell für alle Parkplätze festhalten.

Zu Millauers Vorwurf, die Gemeinde habe vor dem Aufstellen des Parkautomaten nicht mit Grundeigentümern und Anliegern gesprochen, äußerte sich Neundlinger im Gemeinderat nicht. Auf Nachfrage sagt er unserer Zeitung mit Verweis auf den zwischenzeitlichen Rücktritt von Bürgermeister Johannes Lohwasser: „Ich weiß schlicht nicht, ob damals gesprochen wurde. Also kann ich auch nichts sagen.“

Grundeigentümer sollen zu Gespräch eingeladen werden

Ohnehin, fügt Neundlinger hinzu, wolle er jetzt nicht debattieren, was damals geredet wurde. Wichtiger sei, jetzt zu reden und die Probleme zu lösen. Bereits im Gemeinderat hatte er Millauer zugesichert, alle Beteiligten ins Rathaus einzuladen. Die Einnahmen durch Parkautomaten seien in der ursprünglichen Vereinbarung mit den Verpächtern nicht vorgesehen gewesen, gestand er. „Wir sind dran, das zu lösen.“ Auf Nachfrage einer weiteren Zuschauerin sagte Bürgermeister-Vertreter und Sitzungsleiter Willi Rothemund (FWG) zu, alle Verpächter zu diesem Gespräch einzuladen.

