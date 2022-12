Per Crowdfunding zum Pumptrack: Leader-Projekt in Fischbachau nimmt Fahrt auf

Von: Sebastian Grauvogl

So könnte es auch in Fischbachau aussehen: Kinder und Jugendliche auf dem Pumptrack im Freizeitsportpark in Uffing am Staffelsee, der im Oktober eröffnet wurde. © AM

Zum dritten Mal hat der Fischbachauer Gemeinderat grünes Licht für den Bau eines Pumptracks gegeben. Diesmal aber werden die Initiatoren eingebunden: mit einer Crowdfunding-Aktion.

Fischbachau – 300 Unterschriften sammelte die damals zehnjährige Fabienne Nadjar 2019, um den Fischbachauer Gemeinderat vom Bau eines Pumptracks in Lehenpoint zu überzeugen. Weil sich trotz Zustimmung nichts tat, legte das Mädchen zwei Jahre später noch mal eine Liste mit 500 Unterstützern nach. Ab sofort sind die Erwachsenen am Zug. Und auch sie müssen Klinkenputzen gehen. Statt um Unterschriften werden sie aber um etwas anderes bitten: um Geld.

Genau 33 000 Euro sind notwendig, um das Ziel der Crowdfunding-Aktion zu erreichen, für die der Gemeinderat nun den Weg freigemacht hat. Verbunden mit der Zusage, das Pumptrack bei Vorliegen der genannten Summe auch tatsächlich zu bauen. Letztere entspricht dabei genau den Kosten, die auf den bewilligten Leader-Zuschuss von gut 40 000 Euro und damit auch auf den beschlossenen Eigenanteil der Gemeinde in gleicher Höhe oben drauf kommen.

Idee kam bei Bürgerversammlung auf

Wie berichtet, hatte Rathauschef Stefan Deingruber bereits bei der Bürgerversammlung Ende November angekündigt, dass der Gemeinderat wegen des aus Hochwasserschutzgründen veränderten Standorts und der damit verbundenen erneuten Kostensteigerung trotz bereits zweier positiv gefasster Beschlüsse erneut über den Pumptrack abstimmen muss. Mittlerweile stehe laut Landratsamt fest, dass es sich dabei um eine Sportanlage handle und deshalb wegen der geplanten Lage in der Nähe des östlich angrenzenden Wohngebiets eine schalltechnische Untersuchung notwendig wird. Die Initiatoren wurden aber wegen eines anderen Aussage des Bürgermeisters bei der Versammlung hellhörig: dass er sich vorstellen könnte, die Initiatoren des Projekts auch in die Finanzierung einzubinden.

Das ließen sich diese nicht zwei Mal sagen und legten dem Gemeinderat nun besagtes Crowdfunding-Konzept auf Basis des im Landkreis Miesbach bereits gut etablierten Rahmens der Raiffeisenbank im Oberland vor. Drei Monate haben sie nun Zeit, Spenden von Bürgern, Firmen oder aus anderen Quellen zu akquirieren. Die Gelder fließen zunächst an ein Treuhandkonto und werden nur dann für das Projekt ausgezahlt, wenn die Zielsumme erreicht ist. Als Motivationsschub legt die Raiffeisenbank nach Überschreiten der 2500 Euro-Grenze einen Zuschuss in selber Höhe drauf.

Bürgermeister und Gemeinderäte loben Engagement

Der Bürgermeister erneuerte im Gemeinderat seine positive Haltung zum Crowdfunding. „Ich begrüße diese Eigeninitiative sehr“, sagte Deingruber. Die Spendenbereitschaft der Bevölkerung sei ein guter Gradmesser für die Unterstützung für den Pumptrack. So legte der Rathauschef den Gemeinderäten ans Herz, auch ein drittes Mal für das Projekt zu stimmen. Jugendreferent Michael Gartmaier (CSU) machte sich ebenfalls dafür stark. Es sei höchste Eisenbahn, dass die Gemeinde nach „langer Durststrecke“ mal wieder etwas für die Jugendlichen im Ort tue. Bis auf Spielplätze habe man in dieser Hinsicht nicht viel geschafft in den vergangenen zehn Haushaltsjahren. „Und dafür ist die Pumptrack-Zielgruppe zu alt“, betonte Gartmaier und lobte das Engagement der Befürworter um Fabienne. „Es ist toll, was die auf die Haxen gestellt haben.“

Bernhard Kafl (FWG) gab zu, anfangs skeptisch gewesen zu sein. Früher hätten Kinder einfach auf den Straßen, Wiesen oder im Wald radeln können. „Das ist heute alles nicht mehr so einfach, so traurig es ist.“ Umso wichtiger sei es, mit dem Pumptrack wieder ein Angebot zu schaffen. Dem schloss sich die Grünen-Fraktion gern an. „An den Kosten für die Gemeinde ändert sich durch das Crowdfunding ja nichts“, sagte Korbinian Wolf. „Radeln tut jedes Kind, und Eintritt kostet es auch keinen“, fand Eva Köhler und gab den Pumptrack-Initiatoren gleich noch die Zusage für eine finanzielle Starthilfe. „Unsere Fraktion spendet 500 Euro.“ Der Beschluss pro Pumptrack fiel dann gegen eine Stimme.

