Personalmangel: Wirte im Landkreis Miesbach rufen um Hilfe - Asylbewerber als Lösung?

Von: Sebastian Grauvogl

Auch nach Corona in einer schwierigen Lage: die Gastronomie. © Matthias Bein / dpa

Die Zeit der Lockdowns ist vorbei, doch die Gastronomie hat bereits die nächsten Probleme: Überall fehlt Personal. Die Hoffnung der Wirte ruht jetzt auf gut integrierten Asylbewerbern.

Landkreis – Montag, Dienstag und Donnerstag: Drei Ruhetage pro Woche gönnt sich der Gasthof Mairhofer in Aurach. Wobei: Von gönnen könne hier keine Rede sein, beteuert Wirt Martin Mairhofer gegenüber unserer Zeitung. „Wir sind dazu gezwungen.“ Der Grund: Personalmangel. Was schon vor Corona ein Problem war in der Gastronomie, habe sich mit den Lockdowns noch verschärft. Viele Service- und Küchenkräfte hätten sich aus der Not heraus andere Jobs gesucht – und seien oft dort geblieben. Umso dankbarer ist Mairhofer, dass er vor zwei Jahren einen Asylbewerber aus Pakistan als Spüler gewinnen konnte. Doch auch der muss ihn bald wieder verlassen. Seine Abschiebung steht kurz bevor. Mairhofer ist fassungslos vom Vorgehen der Behörden. „Erst lassen sie uns wieder aufsperren, dann ziehen sie uns die Leute ab.“

Ein Fall, der dem kürzlich von unserer Zeitung berichteten Problem des Café Winklstüberl in Fischbachau ziemlich ähnlich ist. Und Mairhofer ist überzeugt, dass dies bei Weitem keine Ausnahmen sind. Viele gastronomische Betriebe suchten händeringend Mitarbeiter. Anders als im oft thematisierten Fachkräftemangel aber eben gerade keine hoch qualifizierten Bewerber, sondern Leute, die sich auch für einfachere Aufgaben nicht zu schade seien. Ein Personenkreis also, der sich mittlerweile nicht selten aus gut integrierten Zuwanderern und Flüchtlingen zusammensetzt.

Dehoga bestätigt „massives Personalproblem“

Das „massive Personalproblem“ in seiner Branche beklagt auch der Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga Bayern, Hans Vogl. Auch er selbst kann in seinem Altwirt in Hartpenning bei Weitem nicht den Umsatz machen, der eigentlich möglich wäre. „Nicht zum Spaß“ habe er sonntags und montags die Küche nur für Hotelgäste geöffnet. Neue Anfragen für Hochzeitsfeiern nimmt Vogl aktuell nicht mehr an. „Ich kann mein Personal nicht noch stärker belasten.“ Umso trauriger sei es, wenn man dann Leute, mit denen man zufrieden sei, nicht behalten könne, findet Vogl. Entweder, weil sie abgeschoben werden, oder auch, weil es keinen bezahlbaren Wohnraum für sie gebe. Hier sieht der Dehoga-Kreisvorsitzende großen Unterstützungsbedarf durch die Politik. „Wenn nicht bald was passiert, hat am Wochenende nur noch der McDonald’s geöffnet.“

Bürgermeister: Kommunalpolitik ohne Einflussmöglichkeit

Den örtlichen Volksvertreter ist die Not der Wirte durchaus bekannt, betont etwa Fischbachaus Bürgermeister Stefan Deingruber. Sowohl das Café Winklstüberl als auch der Gasthof Mairhofer hätten ihn um Unterstützung gebeten. Tatsächlich könne er die Anfragen nur an die zuständige Bundespolitik weiterleiten. Auf kommunaler Ebene lasse sich hier nichts verbessern. Die Auswirkungen der Probleme hingegen zeigten sich hier hingegen umso stärker. „Eine intakte Gastronomie ist für das Gemeindeleben und den Tourismus unverzichtbar“, findet Deingruber.

Das würde auch CSU-Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan unterschreiben. Er finde es „für alle Seiten schade und oft schwer nachvollziehbar“, wenn gut integrierte und fleißige Asylbewerber ausgewiesen werden. Dennoch dürfe man die gesetzlich geregelten Verfahren nicht so einfach aushebeln und ein falsches Signal geben. Was es brauche, seien darum pragmatische Einzelfallentscheidungen, die allerdings an bestimmte Voraussetzungen gekoppelt seien. So müssten die Asylbewerber nicht nur gut integriert sein, sondern auch ihre Herkunft zweifelsfrei nachweisen sowie alle erforderlichen Unterlagen vorlegen. Ferner müsse auch ein entsprechender Arbeitskräftebedarf vorliegen. Die Bundesregierung fordert Radwan dazu auf, „Rechtsklarheit zu schaffen, ohne das Kind mit dem Bade auszuschütten“.

Grünen-Abgeordneter Karl Bär betont, dass genau dies gerade in Arbeit ist. So habe die Ampel-Koalition bereits einen Gesetzesentwurf für ein sogenanntes „Chancen-Aufenthaltsrecht“ vorgelegt. Darin könnten abgelehnte Asylbewerber, die bereits seit mehr als fünf Jahren in Deutschland leben, ein auf ein Jahr befristetes Bleiberecht erhalten. Quasi ein „Sicherheitspuffer“, um in Ruhe und ohne permanente Angst vor einer Abschiebung ihre Papiere zu organisieren und – falls noch nicht geschehen –sich einen festen Job zu suchen. Eine Brücke zu einem Spurwechsel in eine vom Asylrecht unabhängige Arbeitserlaubnis. Hier sollen laut Bär die nötigen gesetzlichen Rahmenbedingungen bis Ende des Jahres stehen.

