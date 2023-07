Politiker ehren beste Absolventen der Mittelschule

Von: Christine Merk

Zu einer Feierstunde waren die besten Absolventen der Mittelschulen in den Klostersaal in Fischbachau eingeladen. Es gratulierten (vorne v.l.) Stellvertretender Landrat Josef Bierschneider und Landtagspräsidentin Ilse Aigner sowie (vorne v.r.) Schulamtsdirektor Jürgen Heiß und Landtagsabgeordneter Alexander Radwan. © Thomas Plettenberg

Politiker und das Schulamt haben den besten Absolventen der Mittelschulen im Landkreis im Rahmen einer Feier Respekt gezollt.

Landkreis – Als Schulamtsdirektor Jürgen Heiß die ersten Schüler auf die Bühne bat, donnerte es über Fischbachau – wie ein Salut des Himmels für die Geehrten. 25 Schülerinnen und Schüler von den Mittelschulen aus dem Landkreis mit den besten Abschlüssen waren gestern Vormittag mit ihren Eltern in den Klostersaal eingeladen, um die Glückwünsche von Heiß und Vertretern aus der Politik entgegen zu nehmen. Dass neben Bürgermeistern der Gemeinden auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan und Stellvertretender Landrat Josef Bierschneider gekommen waren, freute den Schulamtsdirektor besonders. Deren Anwesenheit zeige die Wertschätzung für die Mittelschule und sei ein positives politisches Signal, sagte er.

Die besten Absolventen Mittelschule Hausham, Qualifizierender Abschluss: Shpetim Hasani 1,6, Lorenz Kürbis 1,8. Montessorischule Hausham – Qualifizierender Abschluss: Elias Stübinger 1,2, Katharina Müller 1,4, Lauris Schramm 1,4, – Mittlerer Schulabschluss: Cosima Storm 1,1, Lelia Gensthaler 1,3. Mittelschule Holzkirchen – Qualifizierender Abschluss: Martin Zirn 1,9, Alexander Knobloch 2,1 – Mittlerer Schulabschluss M Klasse und VK 2: Bojan Turicanin 1,2, Sophia Bachthaler 2,0, Benedikt Block 2,0, Carmen Flori 2,11. Mittelschule Miesbach: Qualifizierender Abschluss: Johannes Gstöttenbauer 1,7, Ajdin Jodanovic 2,1 – Mittlerer Schulabschluss: Johanna Mair 2,4, Matthias Weber 2,4. Mittelschule Rottach-Egern – Qualifizierender Abschluss: Stella delle Fave 1,8, Maximilian Meiselbach 1,9, – Mittlerer Schulabschluss: Franziska Marcher 1,3, Leonie Buchner 1,7. Mittelschule Schliersee – Qualifizierender Abschluss: Viktoria Del Toso 1,5, Emilia Koller 1,6. Mittelschule Fischbachau – Mittlerer Schulabschluss: Emilia Harand 1,4, Diana Gashi 1,5.

Die Botschaft, dass jeder Schulabschluss ein wertvolles Fundament für die berufliche Zukunft ist und es an jedem einzelnen liegt, daraus etwas zu machen, lag allen Rednern Herzen. Landtagspräsidentin Aigner hatte zuvor einen Blick auf die Berufswünsche der eingeladenen Schüler geworfen und dabei von Kaminkehrer über Landschaftsgärtner bis hin zum Besuch der FOS vieles gelesen. Sie ermunterte die Jugendlichen, Wissen, Verstand und Herz einzusetzen, um immer wieder Veränderungen anzustoßen – auch im eigenen Leben. „Wir brauchen Eure Visionen und Eure Tatkraft für die Zukunft unseres Landes“, sagte sie.

Sich Offenheit zu bewahren für Neues, für das internationale Miteinander und das Kennenlernen anderer Kulturen, dieser Rat war auch Radwan wichtig. Die Jungen sollten auch ruhig „uns Älteren mal einen Schubs geben“. Ein Anliegen war dem Abgeordneten zudem die Aufforderung zu politischer Teilnahme. „Demokratie kann nur funktionieren, wenn sie gelebt wird“, sagte Radwan. „Engagiert Euch, bringt Euch ein, sagt Eure Meinung, aber bleibt tolerant gegenüber anderen Meinungen.“

Die Glückwünsche von Landrat Olaf von Löwis überbrachte dessen Stellvertreter Bierschneider. Er erinnerte sich, selbst vor 36 Jahren als Abschlussschüler der Hauptschule in seinem Heimatort Kreuth, wo er jetzt Bürgermeister ist, an einer solchen Veranstaltung teilgenommen zu haben. „Dieser Abschluss öffnet Euch Türen für Euer weiteres Leben“, sagte er. Er selbst hat später Jura studiert. Bierschneider betonte aber auch, dass für eine Gesellschaft Menschen mit einer beruflichen Ausbildung ebenso wichtig seien wie die mit einer akademischen. Den jungen Gästen legte er ans Herz, die in der Schule gelernten Werte wie Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft und Ehrlichkeit weiterzuleben und sich einzusetzen für die Werte unseres demokratischen Landes.

Schulamtsdirektor Heiß hatte abschließend die schöne Aufgabe, die Schüler nacheinander auf die Bühne zu bitten und ihnen zu gratulieren. „Ich hoffe, dass Ihr Eurer Potenzial weiter nutzt“, sagte er. Seinen Dank richtete er an Marion Lechner, Leiterin der Mittelschule Fischbachau, und ihre Helfer für die Organisation der Ehrung, an die Musikgruppen für die musikalische Gestaltung, die Landkreisschülersprecher Ferdinand Kuntzsch und Maria Neu für die Moderation, an die Gemeinde für die Gastfreundschaft und an das Landratsamt für’s Buffett, an dem die Veranstaltung ausklang.

