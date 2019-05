Quadro Nuevo will auf neuer CD das Volkslied befreien

Aus Vertrautem gänzlich Neues schaffen: Dafür ist die Jazz- und Weltmusik-Formation Quadro Nuevo berüchtigt. Jetzt haben sie sich gemeinsam mit dem Münchner Rundfunkorchester das gute, alte deutsche Volkslied vorgenommen.

Auf dem neuen Quadro-Nuevo-Album „Volkslied reloaded“ sind „Kein schöner Land“ oder „Maikäfer flieg“ kaum wiederzuerkennen. Manches ist geradezu lautmalerisch interpretiert. Keine der alten Weisen klingt so, wie sie im kollektiven Gedächtnis verankert ist – erst recht nicht die bayerischen Volks- und Trinklieder, die eine orientalische oder jazzige Färbung erhalten haben. Für einige der Arrangements ist Andreas Hinterseher aus Fischbachau, Akkordeonist von Quadro Nuevo, verantwortlich. Vor der großen „Volkmusik reloaded“-Premiere am Mittwoch, 8. Mai, im Münchner Prinzregententheater erklärt er im Interview, was die weltgewandten Jazzer und Weltmusiker nun ausgerechnet aufs heimische Volkslied brachte.

Wie kam es denn zu der Idee mit dem Volkslied?

Solche Ideen entstehen bei uns eigentlich nicht spontan, sondern sind das Ergebnis vieler Gespräche. Aber in diesem Fall war es Mulo (Saxofonist Mulo Francel, Anm.d.Red.), der die Frage aufgeworfen hat, was denn aus dem deutschen Volkslied geworden ist. Er war in Griechenland auf einer Berghütte, und irgendwann haben alle angefangen, ihre Volkslieder zu singen. Mulo fiel damals ad hoc nur „Ein Prosit auf die Gemütlichkeit“ ein. Er gab den Anstoß und ich habe gleich eine sportliche Sicht auf die Sache gehabt – nämlich ob man aus den belasteten Melodien auch was richtig Cooles machen kann.

Was war denn dabei die größte Schwierigkeit?

Die größte Herausforderung war, dass das Volkslied total belastet und überfrachtet war von Geschichte. Nicht nur vom Nationalsozialismus, sondern auch sehr viel von persönlicher Geschichte, beispielsweise aus dem Schulunterricht. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Lieder zu befreien und zu entkernen. Wir haben sie erst auf die ursprünglichen Melodien zurückgeführt und dann neu vor dem Hintergrund unserer Erfahrungen beleuchtet.

Aber man hat doch den Eindruck, dass die Texte zu den neuen Farben beigetragen haben.

Ja klar, das ging ganz natürlich. Du sitzt am Klavier und spielst die Melodie und denkst darüber nach, was ihre Aussage und ihre Bestimmung ist. Das ist der erste Wegweiser für die Neuinterpretation.

Darum hört sich „Kennst Du das Land…“ auch so italienisch an?

Man hört darin unsere Sehnsucht nach dem Süden und der Wärme. Eigentlich hatte ich eher afro-kubanische Klänge im Sinn. Aber vielleicht ist uns heute die Karibik der Sehnsuchtsort, der für Goethe noch Italien war.

Dann hätte das Volkslied doch mehr mit uns und unserem Seelenzustand zu tun?

Kann gut sein.

In den Liedern steckt auch viel Humor. Bei Ihrem Neu-Arrangement des Loreley-Lieds „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“ fragt man sich, in welchem Maße Sie Ihre Tango-Erfahrungen verwirrt haben?

(lacht) Ja, da stecken schon auch die musikalischen Erfahrungen aus Buenos Aires drin. Aber eigentlich ist es die Geschichte der Loreley, die da geheimnisvoll auf ihrem Felsen sitzt und so verwirrend schön singt, dass die Schiffer untergehen. Und offen gestanden, spielte für mich für dieses Arrangement die ziemlich schräge, fast absurde Interpretation des Loreleylieds von Karl Valentin eine Rolle. Insofern steckt da jede Menge Humor drin.

Wie ist das, ein Arrangement nicht nur für die kleine Besetzung zu schreiben, sondern für ein ganzes Symphonieorchester?

Wahnsinnig aufregend und sehr spannend. Es ist ja bereits die dritte CD, bei der wir mit einem Symphonieorchester arbeiten, und man muss das wirklich lernen, wie man die Musik schreibt, dass die Musiker alle tun, was man will. Aber es ist großartig, wenn einem so ein Riesentopf an Klangfarben zur Verfügung steht.

„Volkslied reloaded“ funktioniert aber auch, wenn es auf die Quartettbesetzung runtergebrochen ist?

Ich denke ja, das zeigen die drei Volkslieder, die wir vor der großen Premiere am Mittwoch in München als Kostproben in Hausham gespielt haben.

Wirken die Volkslieder denn auch auf die junge Generation, der die alten Lieder und Texte gar nicht mehr geläufig sind?

Das ist die Generation die den Volksliedern am offensten gegenüber steht, bei der wir nicht erst alte Erinnerungen und Urteile abstauben müssen. Die Stücke sind alle so geschrieben, dass die Melodien an sich wirken und gefallen. Unser „Hoch auf dem gelben Wagen“ hat nichts mehr mit Heino zu tun. Denn wir haben es von unserem Freund Daniel Freiberg, einem Latinomusikexperten aus New York, arrangieren lassen. Er kannte weder Heino noch den Text oder die Melodie. Er hat daraus unbelastet etwas völlig Neues gemacht.



Das Gespräch führte Alexandra Korimorth.