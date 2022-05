Schaustollen Deisenried: Hat die Präsentation die Gemeinderäte überzeugt?

Von: Christian Masengarb, Kathrin Gerlach

Hat das Projekt „Schaustollen Deisenried“ eine Chance? Mit dieser Frage beschäftigten sich die Bürgermeister und Gemeinderäte aus Fischbachau und Bad Feilnbach bei einem Termin vor dem Wetterstollen und einer anschließenden Projektpräsentation im Klostersaal. © Stefan Schweihofer

Das Schaubergwerk Deisenried steht aus Kostengründen auf der Kippe. Nun gab es eine gemeinsame Sitzung der Gemeinderäte Fischbachau und Feilnbach. Die Entscheidung fällt in Kürze.

Fischbachau/Bad Feilnbach – Die Kostensteigerung ist gewaltig: Statt der geplanten 135 000 Euro ist der Anteil pro Gemeinde für die Einrichtung des Schaubergwerks auf etwa 300 000 Euro gestiegen. Deshalb trafen sich die Räte beider Gemeinden im Klostersaal in Fischbachau zur interkommunalen Meinungsbildung zur Frage, ob das Projekt trotzdem eine Chance hat.

„Wir möchten die Geschichte des Bergbaus für die Nachwelt bewahren, das ehrenamtliche Engagement des Barbaravereins würdigen und fortführen, müssen dabei aber die finanziellen Mittel im Blick behalten“, beschrieb Fischbachaus Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU) das gemeinsame Dilemma. „Unsere Gemeinden sind durch die Stollensysteme des einstigen Kohlebergwerkes miteinander verbunden“, betonte Bad Feilnbachs Bürgermeister Anton Wallner (CSU): „Dieser Schaustollen ist weitaus mehr als ein touristisches Angebot. Mit ihm bewahren wir unsere Geschichte.“

„Einzigartiges touristisches Angebot“

In Hausham und Au fuhren die Bergmänner in den Schacht ein. Der Schaustollen in Deisenried, das Bergbaumuseum in Hausham und in ferner Zukunft vielleicht auch ein sanierter Förderturm am Klenze-Schacht in Hausham wären ein einzigartiges touristisches Angebot. „Wir werden in ganz Deutschland um diesen Schatz – einen horizontal begehbaren Stollen – beneidet“, machte Fischbachaus Tourismusreferent Michael Gartmaier (CSU) deutlich: „Was uns bestärken sollte, dieses Projekt umzusetzen, ist der Tatendrang der Bergmänner. Ihr Engagement ist unvergleichlich.“

Bergmannsverein hat bereits viel Arbeit geleistet

Wie viel Vorarbeit bereits geleistet wurde, verdeutlichten Martin Schmid vom Barbaraverein und Andreas Koop von der Designgruppe Koop. In 4000 ehrenamtliche Stunden haben Vereinsmitglieder 200 Kubikmeter Kies aus dem Wetterstollen Deisenried gefahren. Der Schatz, den sie dabei hoben, ist ein Rundweg von etwa 70 Metern. Auch das museale Konzept des Schaubergwerkes ist bereits fertig. Texte und Bilder, Video- und Tonaufnahmen sowie historische Ausstellungsstücke sind vorhanden. In Deisenried könnte eine Erlebnisausstellung installiert werden, wie man sie unter anderem aus dem Berchtesgadener Salzbergwerk kennt. Kleiner zwar, aber genauso spannend.

Einen Eindruck vermittelte Koop mit einem ersten „Rundgang“ durch das Schaubergwerk: Im Stollen-Kino im einstigen Maschinenraum starten die Besucher ihren geführten, barrierefreien Rundweg. Mit Helm, Cape und Taschenlampe ausgerüstet, geht es auf einer Strecke von 70 Metern durch den Wetterstollen – vorbei an acht Stationen. Sie sollen das Bergwerk Hausham, die Ausbauarten eines Stollens, Wettermesstechnik, Abbautechnik, die Befahrung des Berwerks, die Verarbeitung der Pechkohle und die letzte Einfahrt im Jahr 1966 erlebbar machen. An interaktiven Infopunkten können die Besucher historische Aufnahmen von der Arbeit der Bergleute sehen, spannende Berichte von Bergmännern aus der Region hören oder sich an dreidimensionalen Modellen die Ausmaße des Bergwerks vor Augen führen.

Besondere Effekte geplant

Damit die Geschichte spürbar wird, sind auch besondere Effekte geplant. So können Kinder mit einem Schlägel versuchen, aus einem Pechkohle-Flöz ein Stück Gestein zu lösen, damit vorstellbar wird, wie schwer es war, die Kohle zu gewinnen. Das Gewicht der Sicherheitsgurte oder die unterschiedlichen Druckverhältnisse im Stollen werden spürbar gemacht.

„Es ist alles schon perfekt durchdacht und vorbereitet“, lobte Cornelia Weber, Kur- und Tourismusleiterin in Bad Feilnbach, das Konzept. Die Begeisterung war allen Gemeinderäten anzumerken. „Das reißt einen wirklich mit“, dankte Inge Gasteiger (SPD/PF) aus Bad Feilnbach vor allem den Bergmännern um Martin Schmid für ihr Engagement. „Das Projekt kommt zu einer Unzeit“, sprach der Feilnbacher Balthasar Spann (CSU) aus, was alle Anwesenden bewegte. „Aber wenn es uns mit dem Schaustollen gelingt, unsere beiden Tourismusregionen zu verbinden, profitieren alle davon.“

Entscheidung fällt Ende Mai und Anfang Juni

Die Entscheidung, ob das Projekt trotz der gestiegenen Kosten umgesetzt wird, fällt im Fischbachauer Gemeinderat am 23. Mai, in Bad Feilnbach am 2. Juni.

