Schaustollen Deisenried steht auf der Kippe: Kosten verdreifachen sich

Von: Christian Masengarb

Preis gestiegen: Die Kosten für den Schaustollen in Deisenried dürften sich verdreifachen, schätzt man in Fischbachau. Die Förderung steigt aber nicht, weshalb das Projekt für die Gemeinde teurer werden würde. © SteFan Schweihofer

Das geplante Schaubergwerk im ehemaligen Wetterstollen in Deisenried könnte vor dem Aus stehen. Grund sind die Kosten: Die dürften sich für Fischbachau verdreifachen.

Fischbachau – Gründe, das angedachte Schaubergwerk im ehemaligen Wetterstollen in Deisenried weiter zu verfolgen, nannte Fischbachaus Geschäftsleiter Johann Neundlinger in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats genug. Der Barbaraverein habe „4000 Stunden ehrenamtliche Arbeitszeit und viel Herzblut“ in die Idee gesteckt. Die Gemeinde habe fast 50 000 Euro für die Planung ausgegeben, und Touristen bräuchten den Stollen als Schlechtwetterangebot. Ein deutliches Plädoyer. Neundlinger gestand aber auch, dass Argumente gegen das Projekt sprechen.

Wie berichtet, verfolgt Fischbachau den Schaustollen auf Anregung des Barbaravereins um Vorstand Martin Schmid seit über 15-Jahren. Nachdem das Bergamt Südbayern im Juni 2021 den Betriebsplan genehmigt hatte, hoffte die Gemeinde auf eine Eröffnung im Jahr 2023 und schrieb die Sicherungsarbeiten aus. Die von Neundlinger angesprochenen Probleme begannen mit den Angeboten, die die Gemeinde auf ihre Ausschreibung erhielt.

Selbst das günstigste von ihnen verdoppelte mit Kosten von rund 250 000 Euro fast die rund 130 000 Euro, die die Gemeinde vor drei Jahren – also vor Corona und Inflation – auf Basis eines tatsächlichen Angebots angesetzt hatte. Alleine das wäre eine empfindliche Teuerung.

Fördermittel gedecktelt: Kostensteigerung trifft die Gemeinden

Entscheidender als die Teuerung sind aber ihre Implikationen für den Rest des Projekts. Dieses hatte die Gemeinde insgesamt mit rund 670 000 Euro veranschlagt. 400 000 Euro an Fördermitteln schießt das EU-Programm Leader zu, den Rest teilt sich Fischbachau mit der ebenfalls beteiligten Nachbargemeinde Bad Feilnbach. Nach alter Rechnung blieben Gesamtkosten von rund 135 000 Euro pro Gemeinde.

Das Problem nun: Weil die Leader-Mittel auf 400 000 Euro gedeckelt sind, bringt eine Kostensteigerung nicht gleichzeitig mehr Fördergelder. Diese schlägt voll auf die Gemeinden durch.

Neundlinger verdeutlichte: Wachsen die Kosten des Gesamtprojekts ähnlich wie die der Sicherungsarbeiten, was wahrscheinlich scheint, steigen sie auf 1,2 Millionen Euro. Abzüglich 400 000 Euro Leader-Förderung blieben 800 000 Euro, die sich Fischbachau und Bad Feilnbach teilen – also 400 000 Euro pro Gemeinde. Für Fischbachau, das mit Feuerwehrhaus, Hochwasserschutz und Schulerweiterung sowie Schwimmbad und Aussegnungshalle teure Pflichtaufgaben zahlt, kommt die Teuerung zur Unzeit. Die Gemeinderäte müssen entscheiden: Kann und soll sich der Ort den Schaustollen leisten?

Die Entscheidung muss schnell fallen. Weil die Leader-Förderung nur bis Ende 2024 gilt und das Angebot für die Sicherungsarbeiten nur bis 8. Juni, muss die Gemeinde in den nächsten eineinhalb Monaten das weitere Vorgehen festzurren.

Bad Feilnbach entscheidet über Zustimmung - und damit über das Projekt

Damit auch die Gemeinderäte, die dem Gremium während der Planung nicht angehörten, für diese Entscheidung auf dem neuesten Stand sind, schlug Neundlinger vor, zeitnah ein Treffen mit den Bad Feilnbacher Kollegen zu vereinbaren, den Architekten des Schaustollens einzuladen und das Projekt zu besprechen. Danach stimmen beide Gremien in ihren nächsten Sitzungen ab.

Die Fischbachauer Gemeinderäte schlossen sich diesem Vorschlag an. Korbinian Wolf (Grüne) sagte, weil die Entwürfe gut, aber die Kosten „exorbitant hoch“ seien, wolle er das Projekt durchsprechen. Andreas Estner (FWG) meinte, die Gemeinde müsse bedenken, wie wenig sie für Kulturgeschichte ausgebe. Sie solle vor den Kosten nicht zurückschrecken. Kulturreferent Michael Gartmaier (CSU), der zur Sitzung verhindert war, warb gegenüber unserer Zeitung für das Projekt: Er habe es seit 13 Jahren begleitet und selbst Sand aus dem Stollen geschaufelt. Fischbachau solle die „einmalige Gelegenheit“ nutzen, das „Leuchtturmprojekt“ umzusetzen. Auch Neundlinger bat, den Stollen keinesfalls einzustellen, „alleine wegen der Signalwirkung auf alle ehrenamtlich Engagierten“.

Gegen den Stollen stimmten Peter Rauffer und Thomas Kantenseder (beide FaB). Letzterer sagte, der Nutzen habe schon die alten Kosten nicht gerechtfertigt, die neuen erst recht nicht. „Ich hätte die Idee seit Jahren beerdigt.“

Ob es zum geplanten Treffen kommt, entscheidet der Gemeinderat Bad Feilnbach in seiner heutigen Sitzung. Stimmt er gegen das Projekt, wäre dieses beerdigt.

