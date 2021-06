Keine Antwort bekommt Fischbachau auf seine Anfragen beim Eigentümer der Fischeralm. Das als Ersatzbau angedachte Pflegeheim fällt dadurch wohl weg. Es könnte vielleicht an den Wolfsee ziehen – wenn der Gemeinderat will.

Zwei Interessenten wollen im Ort bauen

Die Planungen für Seniorenunterkünfte in Fischbachau sind ins Stocken geraten. Bürgermeister Lohwasser will nun Alternativen besprechen – zunächst am Wolfsee.

Fischbachau – Die einseitige Funkstille, die der Eigentümer der Auracher Fischeralm der Fischbachauer Verwaltung auferlegt hat, hat die mit dem Projekt verknüpften Hoffnungen zerstört. 80 Pflegeplätzen und rund 30 barrierefreie Wohnungen hätten auf dem 10 000 Quadratmeter-Grundstück entstehen sollen. Vor zwei Jahren wollte der damalige Bürgermeister Josef Lechner (CSU) damit alle Fischbachauer Senioren weiter nahe ihre Heimat leben lassen und den Wohnungsmarkt entlasten. Doch weil sich der Eigentümer seitdem Bedenkzeit erbeten hat und nicht mehr auf Anfragen der Gemeinde reagiert, hat Lechners Nachfolger Johannes Lohwasser (FWG) Abstand vom Projekt genommen. „Momentan“, sagt er, „plane ich nicht mehr mit der Fischeralm.“

Seniorenunterkünfte für Fischbachau: Kommt alles ganz anders?

Dafür hat Lohwasser Alternativen im Auge. Die Erl-Gruppe, die das Auracher Heim geplant hatte, will weiter im Ort investieren. Wenn nicht an der Fischeralm, dann woanders. Eine Option wäre der Wolfsee: Dort sucht die Gemeinde weiter eine neuen Nutzung für das Gelände der Wolfseehalle. Eine Option wären Seniorenunterkünfte. Laut Lohwasser könne sich die Erl-Gruppe das vorstellen.

Sie könnte sogar Konkurrenz bekommen: Auch der Plan für Betreutes Wohnen in Elbach stockt. Die Gemeinderäte hatten ihn im März als zu groß für das Dorfbild beurteilt, Lohwasser ihn nicht mehr auf die Tagesordnung gesetzt. Doch auch dieser Investor, berichtet der Bürgermeister, wolle weiter ein Projekt in Fischbachau umsetzen. Auch für ihn könnte der Wolfsee infrage kommen. Die Gemeinde habe also eine Fläche, zwei professionelle Interessenten und damit alle Optionen.

Ob sie diese Optionen nutzen will. entscheidet sie frühestens im Juli. Dann trifft sich der Gemeinderat zur Klausur, um die Zukunft der Wolfseehalle zu beraten. Noch ist offen, ob die Gemeinderäte dort eine Seniorenanlage wollen. Zuletzt wünschten sich einige die Weiternutzung der Halle für Vereine, auch ein Kindergarten und Gewerbe standen im Raum. Wie die Mehrheit ausfällt, scheint schwer abschätzbar.

Braucht Fischbachau ein Seniorenheim oder Betreutes Wohnen?

Entscheidend dafür dürfte die Bedarfseinschätzung werden. Zwar sagen Studien dem Landkreis eine stark steigende Nachfrage nach allen Arten von Seniorenunterkünften voraus. Dennoch bezweifelten einige Gemeinderäte zuletzt, dass Fischbachau als Flächengemeinde dafür ein Pflegeheim oder Betreutes Wohnen braucht. Betreut werden Senioren hier zuhause von der Familie, sagten sie. Ein Heim diene eher Großstädtern von weitweg.

Lohwasser sieht das anders. „Der Bedarf ist auch hier definitiv da“, glaubt er. Um verlässliche Zahlen zu haben, will er die Fischbachauer per Gemeindeboten befragen, wie viel Pflege sie brauchen. Die Ergebnisse sollen dem Gemeinderat und ihm bei der Entscheidung helfen.

Außerdem greift Lohwasser ein Argument Lechners für Senioreneinrichtungen auf: Ältere Menschen, die derzeit in großen, pflegeintensiven Häusern wohnen, würden sich mit dem Umzug ins Betreute Wohnen den Alltag erleichtern und gleichzeitig Wohnraum für junge Familien schaffen. Am Ende gewinnen alle, ist Lohwasser überzeugt. Sein Fazit: „Die Frage ist eher, wann und wo wir ein Pflegeheim und Betreutes Wohnen bekommen als ob.“ Ob es am Wolfsee sein wird, wird der Gemeinderat demnächst auf seiner Klausur besprechen.