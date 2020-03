Staatsstraße zwischen Hundham und Wörnsmühl: Unbekannter rasiert Leitpfosten

Gleich zwei Mal von der Fahrbahn abgekommen ist ein unbekannter Autofahrer auf der Staatsstraße zwischen Hundham und Wörnsmühl. Er fuhr dabei mehrere Leitpfosten um.

Hundham - Wie die Polizeiinspektion Miesbach berichtet, war der Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der Staatsstraße 2077 von Hundham in Richtung Wörnsmühl unterwegs. Hierbei kam er offensichtlich zwei Mal nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Folge: mehrere beschädigte Leitpfosten und ein Flurschaden. Statt den Schaden in Höhe von rund 400 Euro zu melden, flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle. Glück hatte ein weiterer Autofahrer, der einen der auf der Straße liegenden Leitpfosten überfuhr. Sein Fahrzeug blieb unbeschädigt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 08025/2990 zu melden.

sg