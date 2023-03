Sturzflutrisikomanagement in Hundham: Sofortmaßnahme soll Gefahren verringern

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Den Ortskanal in Hundham soll eine Spezialfirma begutachten und spülen (Symbolfoto). © Ralf Hirschberger

Viel Geld ist in die Planungen geflossen, doch in der Praxis ist beim Sturzflutrisikomanagement für Hundham noch nicht viel passiert. Jetzt hat der Gemeinderat eine Sofortmaßnahme beschlossen.

Fischbachau – Viel Geld habe man bereits in Planungen für den Hochwasserschutz gepumpt, kritisierte Bernhard Kafl (FWG) in der jüngsten Sitzung des Fischbachauer Gemeinderats. Kurz zuvor hatte das Gremium einstimmig weitere 68 000 Euro für die Erstellung eines Sturzflutrisikomanagementkonzepts für die Ortsteile Hundham und Ried/Lehen durch das Fachbüro Aquasoli aus Siegsdorf beschlossen. Dass es auch anders geht, stellte Kafl dann beim nächsten Tagesordnungspunkt fest: Für 11 580 Euro wird eine Miesbacher Spezialfirma den Ortskanal in Hundham auf Schäden untersuchen und spülen sowie den bei Starkregen ebenfalls schnell anschwellenden Krumbach ausbaggern und von Ufergestrüpp befreien. „Warum geben wir seit Jahren große Summen für Konzepte aus, wenn man mit viel weniger so eine Sofortmaßnahme umsetzen kann?“, fragte Kafl.

Der FWG-Gemeinderat war mit seiner Kritik nicht allein. Auch Josef Obermaier (CSU) befand, dass es einem angesichts der jüngsten Ausgaben für Architekten und Ingenieure schwindlig werden könne. Umso wichtiger sei es, nun auch darauf zu achten, „dass war Gscheites dabei rauskommt“, mahnte Obermaier an und bat die Rathausverwaltung, den Infrastrukturausschuss des Gemeinderats künftig enger in Ortstermine und Besprechungen einzubeziehen. Dass es auch beim Hochwasserschutz an der Leitzach „erschütternd langsam“ vorangehe, merkte Brigitta Regauer (CSU) an. Mehr noch: Wie ihr Anwohner berichtet hätten, würden auch einfache Sofortmaßnahmen nicht mehr durchgeführt. „Das Flussbett wurde früher regelmäßig ausgebaggert“, berichtete Regauer. Jetzt offenbar nicht mehr.

Planung für Zuschüsse Voraussetzung

Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU) wies darauf hin, dass man hier nichts vermischen dürfe. Für den Hochwasserschutz an der Leitzach sei das Wasserwirtschaftsamt zuständig. Man werde die Kritik aber gerne weiterleiten. Die Investitionen ins von der Gemeinde angestoßene Sturzflutrisikomanagement verteidigte Deingruber aber. So komme man an der Beauftragung von Projektsteuerungs- und Planungsbüros schlicht und einfach nicht vorbei. „Das ist Voraussetzung für die Zuschüsse.“ Zuwendungen in Höhe von 75 Prozent stünden hier in Aussicht, eine Gesamtsumme von 150 000 Euro.

Andreas Gschwendtner (CSU) wollte hingegen wissen, ob es nicht sinnvoller wäre, ein Konzept über die gesamte Gemeinde zu legen. Zum Beispiel sei auch Birkenstein bei Starkregen potenziell gefährdet. „Lieber eine Priorisierung über alle Bereiche als nur Flickschusterei“, sagte Gschwendtner. Ein Sturzflutrisikomanagement beziehe sich immer nur auf einzelne Bereiche, erklärte Deingruber. Und Bernhard Padeller (FaB) erinnerte, dass mit den Überschwemmungen im August 2020 in Hundham ein akutes Ereignis den Ausschlag für die Planung gegeben hatte.

Spülung soll Akutrisiko minimieren

Die ebenfalls einstimmig beschlossene Sofortmaßnahme mit TV-Befahrung und Spülung des Ortskanals sowie des Aushubs am Krumbach begrüßte Padeller angesichts der langwierigen Planungen zum Sturzflutrisikomanagement. „Dann besteht die Chance, dass es uns im nächsten Sommer nicht wieder oder zumindest weniger schlimm erwischt.“ Ein weiterer Vorteil sei laut Bürgermeister, dass man den Verlauf des Ortskanals dann auch gleich für die Aktualisierung der Katasterpläne kartieren könne.

Beim Beschluss zur Beauftragung des Fachbüros zum Sturzflutrisikomanagement ging Deingruber ferner auf den Wunsch der Gemeinderäte nach einer engeren Einbindung ins Projekt ein. Auch die Anwohner seien als ortskundige Vertreter willkommen, bekräftigte der Rathauschef, als sich am Ende des öffentlichen Teils der Sitzung einige Zuhörer zu Wort meldeten und kritisierten, dass sie über die bereits erfolgten Besuche des Projektsteuerers nicht informiert worden seien. „Bitte erstellen sie uns eine Liste mit Interessenten, dann laden wir sie gern ein“, versicherte Deingruber. Erst jetzt gehe es an die Ausarbeitung von konkreten Vorschlägen. „Sie haben also noch nichts versäumt.“

sg