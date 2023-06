Tausende feiern 140-Jähriges der Broatnstoana

Von: Alexandra Korimorth

Meer von Trachtlern: Rund 1300 Teilnehmer und fast noch mal so viele Zuschauer bevölkerten am Sonntag Fischbachau. Beim Festgottesdienst im Kurpark standen und saßen die Broatnstona natürlich ganz vorne. © MKF_MaxKalup

1300 Trachtlern feierten am Sonntag bei Kaiserwetter den 140. Jahrtag des Trachtenvereins Broatnstoana. Fischbachau erlebte einen imposanten Festzug und bewegenden Gottesdienst.

Fischbachau – Rund tausend Zuschauer – viele Einheimische selbst in Tracht, aber auch sehr viele Urlauber und Sport-Ausflügler – ließen sich das nicht entgehen. Schließlich bot sich ihnen ein Aufmarsch wie aus einem bayerischen Bilderbuch. Es wurden unzählige Handys gezückt, um die 1300 Trachtenkinder, Miederdirndl, Schalkfrauen, Burschen und Mannerleit, Musikanten, Fahnenabordnungen, Gebirgsschützen und andere Ortsvereine in Bild und Ton festzuhalten. Das Klacken der Schuhe im Gleichschritt, dass Rascheln der langen Röcke, die klingenden Schellen an den Pferdekutschen, Kirchengeläut und Böllerschießen und freilich die schneidige Blasmusik von sechs Kapellen machten Heimat auf einzigartige Weise hörbar.

Willkommensgruß zum Jubiläumsfest der Broatnstoana in Fischbachau. © MKF_MaxKalup

Festzug führt bis nach Marbach und zurück

Aus allen Ecken Fischbachaus klang die Musik der Spielleute, als sie beim Festzug vom Kurpark über die Gasteigerstraße runter zum Münster, um die Kirche herum, die Leitzachtalstraße rauf bis Marbach und als Zug und Gegenzug wieder zurück zum Festzelt aufspielten. Vorneweg vor den teilnehmenden Abordnungen der befreundeten Trachtenvereine aus dem östlichen Landkreis Miesbach und dem westlichen Landkreis Rosenheim liefen die gastgebenden Broatnstoana. Angeführt von Vorstand Georg Auer, der schon am Heimatabend zuvor allen Anwesenden gedankt hatte, dass „alle so guad ausg’ruckt san und und sie Ehre erwiesen haben, dass es ein würdiges Fest“ geworden sei.

Der Jubiläumsverein führte den Festzug an, der bis nach Marbach führte. © MKF_MaxKalup

Broatnstoana gelten als zweitältester Trachtenverein Bayerns

Dazu hatte auch Bürgermeister Stefan Deingruber gratuliert. Er lobte das Verdienst der Broatnstoana für die Gesellschaft, weil sie neben Brauchtum und Traditionen auch Werte vermittelten. Kurz ließ er am Samstag noch einmal die Geschichte des Vereins Revue passieren, der als zweitältester Trachtenverein Bayerns gilt und laut Deingruber somit die Wiege der Trachtenbewegung im Leitzachtal sei.

Verein hält zwei Fahnen in Ehren

Respekt vor den Vorangegangenen zeigten die Broatnstoana, indem sie die 101-jährige Jagerkamper Vereinsfahne reparieren und während des Gottesdienstes erneut haben segnen lassen. Vorstand Georg Auer erinnerte, dass sein Verein einst aus zwei Trachtenvereinen hervorgegangen sei und dass sie die Ehrenfahne der Broatnstoana bereits vor zehn Jahren zum 130. Jahrtag reparieren ließen. Auer gelobte, dass sie weiter auf beide Fahnen gut aufpassen werden.

Warten auf den Einsatz: die Musikkapelle Niklasreuth, eine von sechs Musikgruppen beim Umzug. © MKF_MaxKalup

Pfarrer warnt davor, „lasch und lätschert“ zu werden

Zuvor hatte Pfarrer Josef Spitzhirn in seiner Predigt im Kurpark die enge Verbindung zwischen christlichem Glauben und hoamatlichem Brauchtum unterstrichen. Der Glaube würde – gerade in Fischbachau, wo das Münster in der Dorfmitte, im Zentrum des Lebens und selbst im Wappen stünde – Sinn und Mitte verleihen. Spitzhirn verglich die Trachtler mit den Aposteln, den Mitarbeitern, die es brauche, die Ernte und in der Analogie somit das Himmelreich einzufahren. Er lobte die Schönheit und Würde der Festtracht als Ausdruck tiefer Gläubigkeit und gemahnte „Sitt und Tracht“ zu erhalten und nicht „lasch und lätschert“ zu werden.

„Bravo“-Rufe nach der Predigt

Tracht solle gelebt werden und nicht in der Mottenkiste oder im Museum verschwinden, damit Tracht nicht als „T wia Tourismus und Folkloren, R wia Rundumverkleidung, A wia Allerweltsgehabe, C wia Comerz, H wia Hans-Girgl-Varein, und T wia Tukan-Mode“ buchstabiert werde. Die Broatnstoana mögen treu den guten alten Bräuchen sein und Werte und Können wie tanzen, singen und musizieren an die durch moderne Suchmittel gefährdete Jugend weitergeben. Dann könne Tracht wie folgt buchstabiert werden: „T wia Tradition im guatn Sinn, R wia Respekt vor den Altvorderen, A wia Anstand und Andacht, C wia Charme und Lebensfreude, H wia Hoamtliab und T wia Treue zur Sitt’ der Alten.“ Dafür gab es sogar ein bewegtes „Bravo“ von Seiten der Gläubigen.

