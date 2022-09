Totalschaden nach Unfall: Bauhof Fischbachau braucht neuen Radlader

Gemeinderat beschließt Anschaffung

Nur drei Jahre nach Erstzulassung muss der Radlader des Bauhofs Fischbachau ausgemustert werden. Der Grund: der schwere Unfall Anfang Juni an der Grundschule Elbach.

Fischbachau – Keine drei Jahre und nur etwas mehr als 1100 Betriebsstunden hat der Radlader des Fischbachauer Bauhofs auf dem Buckel. Trotzdem muss er bereits jetzt ausgemustert werden. Der Grund: der folgenschwere Unfall Anfang Juni an der Grundschule Elbach. Im Gemeinderat ging es nun um die Frage, ob das stark beschädigte Fahrzeug repariert oder komplett ausgetauscht werden soll.

Wie berichtet, hatte ein Mitarbeiter des Bauhofs den Radlader der Marke Kramer an der Steingrabenstraße geparkt, um eine Reparatur an den Duschen in der Grundschule vorzunehmen. Obwohl er eigenen Angaben nach die Bremse angezogen hatte, machte sich die Maschine in seiner Abwesenheit selbstständig, rutschte rückwärts die Böschung hinunter und krachte dort in den Heizungsraum eines Wohnhauses. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand, den Gesamtsachschaden schätzte die Polizei damals auf 75 000 Euro, wobei ein Drittel davon auf den Radlader entfiel.

Sachschaden deutlich höher als gedacht

Eine zu optimistische Größenordnung, wie nun im Gemeinderat bekannt wurde. Laut eines Gutachtens würde die Reparatur Kosten in Höhe von fast 53 700 Euro verursachen, teilte Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU) mit. Der Kramer habe bei dem Unfall quasi einen Totalschaden erlitten, Heck und Hydraulik seien eingedrückt worden. Eine Wiederherstellung wäre daher eher ein „abenteuerliches Unterfangen“, von der Wertminderung und möglicherweise noch unentdeckten Folgeschäden ganz zu schweigen.

Deingruber empfahl daher, lieber einen neuen Radlader zu bestellen. Hier allerdings müsse man für das baugleiche Fahrzeug fast 11 000 Euro mehr hinlegen als 2019. 96 800 Euro würde der Kramer mittlerweile kosten, Liefertermin wäre im Dezember 2022. „Das ist leider die aktuelle Realität“, seufzte der Rathauschef. Dem hatten die Gemeinderäte nichts mehr hinzuzufügen und stimmten der Neuanschaffung einmütig zu.

