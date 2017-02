Für den Alten Wirt in Hundham ist ein Pächter gefunden

von Nina Probst schließen

Ein langes Hin und Her scheint beendet: Der Alte Wirt in Hundham soll bald wieder Gäste empfangen. Besitzer Thomas Burnhauser hat einen Pächter, verrät aber noch nichts genaueres.

Hundham – Eine gute Nachricht für die Bürger in Hunham: Der Alte Wirt sperrt bald wieder auf. Besitzer Thomas Burnhauser hatte im April vergangenen Jahres den Traditionsgasthof gekauft, etwa ein Jahr später will der neue Pächter dort eröffnen. Der 33-Jährige kommt aus Kärnten, ist mit einer Würzburgerin verheiratet und die beiden haben ein Kind. So viel ist im Fischbachauer Gemeinderat schon durchgesickert. Viel mehr – auch einen Namen – will Burnhauser derzeit nicht verraten.

+ Besitzer Thomas Burnhauser im Alten Wirt © Archiv Thomas Plettenberg

Bis Ende Februar läuft der Pachtvertrag des Kärntners in dessen bisherigem Restaurant noch, das er zwei Jahre geführt hat. Ab 1. März kommt er dann nach Hundham, das Kind ist schon in der Schule eingeschrieben. Was sicher ist: „Der Alte Wirt wird ein bayerischer Traditionsgasthof bleiben“, sagt Burnhauser. Die Suche nach einem Pächter sei nicht so schwer gewesen, wie viele ihm prophezeit hatten. „Ich hatte viele Interessenten, das hat mich erstaunt.“ Schwieriger sei gewesen, den Richtigen auszuwählen. „Da darf man keinen Zeitdruck haben.“ Bei der jetzigen Pächterfamilie ist Burnhauser überzeugt, die Richtigen gefunden zu haben.

+ Die Renovierungsarbeiten im Alten Wirt © Archiv Thomas Plettenberg

Der Kärntner, der als Haubenkoch ausgezeichnet ist, soll mit der alpenländischen Küche vertraut sein und wird im Alten Wirt selbst den Kochlöffel in der Hand halten. Burnhauser hat sich schon von dessen Qualitäten überzeugt. „Er ist ein guter Koch“, versichert er. Wenn die Familie im März kommt, wird sie das Wirtshaus erst einmal in ihrem Stil einrichten. Ende Dezember hat Burnhauser dort die letztenRenovierungsarbeiten abgeschlossen. Um Ostern herum wollen die neuen Pächter die Gasthoftüren aufsperren.

nip