Autofahrer streift Fußgänger - und flüchtet

Leichte Verletzungen hat sich am Zweiten Weihnachtstag ein Spaziergänger (55) aus München zugezogen. Ein Auto streifte den Mann mit dem Außenspiegel. Der Fahrer flüchtete.

Fischbachau - Nach Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am Donnerstag gegen 12.15 Uhr etwa auf Höhe des Wanderparkplatzes zur Tregleralm an der Feilnbacher Straße (Gemeinde Fischbachau). Ein 55-jähriger Münchner ging mit fünf weiteren Personen vom Wanderparkplatz aus in Richtung Hundham am rechten Fahrbahnrand, als ein in gleicher Richtung fahrender Pkw mit nur sehr geringem Seitenabstand an den Wanderern vorbeifuhr. Der 55-jährige Münchner wurde dabei vom rechten Außenspiegel des Pkw am linken Arm getroffen und dadurch leicht verletzt. Der verursachende Pkw - es soll sich um einen olivgrünen Pkw gehandelt haben - fuhr einfach weiter.

Zeugen des Vorfalls, welche insbesondere Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Miesbach unter Tel. 08025/2990 zu melden.

sh

