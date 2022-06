Trotz festem Job im Café Winklstüberl: Asylbewerber droht Abschiebung nach Pakistan

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Wollen weiter zusammenarbeiten: Ali Arslan und Sophia Mairhofer in der Konditorei des Café Winklstüberl. © Thomas Plettenberg

Er hat einen festen Job im Café Winklstüberl, eine eigene Wohnung und ein Auto. Fließend Deutsch spricht Ali Arslan (23) sowieso. Und doch droht dem Asylbewerber die Abschiebung.

Fischbachau – Das Paradies im Rücken hat Ali Arslan (23), als er auf der Terrasse des Café Winklstüberl seine Geschichte erzählt. Die saftig grünen Wiesen, die schroffen Berge, der weiß-blaue Himmel. „Meine Heimat“, sagt Arslan. Doch die Stimmlage, mit der er das sagt, passt so gar nicht in den fast schon kitschig-schönen Hintergrund des Gesprächs. Arslan klingt ängstlich, angespannt – und enttäuscht. Dem Pakistaner, der vor sechs Jahren nach Fischbachau gekommen ist und seit vier Jahren in der Konditorei des Winklstüberls arbeitet, droht die Abschiebung. In ein Land, das er längst nicht mehr als sein Zuhause empfindet. Und das ihn erst mal mit einer viermonatigen Gefängnisstrafe begrüßen würde. „Ich will nicht zurück“, sagt Arslan, der fast akzentfreies Deutsch spricht.

Die junge blonde Frau, die ihm gegenüber sitzt, will auch nicht, dass er geht. „Ali ist fester Teil unseres Teams, wir brauchen ihn“, sagt Sophia Mairhofer (27), die das Café mit ihrer Mutter Thekla führt. Arslan sei beliebt, fleißig, flexibel einsetzbar. „Er sieht die Arbeit und erledigt sie schnell und gewissenhaft.“ Keine Selbstverständlichkeit in der Gastronomie, die ohnehin chronisch unter Personalmangel leidet, seit den langen Lockdowns noch mehr. Dass Leute wie Arslan vom Staat nach Hause geschickt werden, kann Mairhofer nicht verstehen. „Er ist doch voll integriert“, sagt die 27-Jährige sichtlich frustriert. „Das ist einfach nur unfair.“

Voll integriert und auf keine staatliche Unterstützung angewiesen

Tatsächlich lebt Arslan wie ein ganz normaler Bürger. Er hat eine Mietwohnung in Wörnsmühl, den deutschen Führerschein und ein Auto – und einen festen und sicheren Vollzeitarbeitsplatz. Auf staatliche Unterstützung ist er längst nicht mehr angewiesen. Doch all das hilft dem Asylbewerber nichts. Weil er aus Pakistan stammt, hat er kaum Chancen auf ein dauerhaftes Bleiberecht. „Ich bin nur geduldet“, erklärt er. Die Folgen spürt er an vielen Stellen seines Lebens. Ein Beispiel: „Ich darf den Landkreis Miesbach nicht verlassen.“

Auch Pakistan hätte der damals 16-Jährige nicht verlassen dürfen. Er tat es doch –aus purer Verzweiflung. Er lebte mit seiner Familie auf einem Bauernhof an der Grenze zu Indien. Hier tobte ein militärischer Konflikt. Als Arslan eines Tages aus der Schule heimkam, war sein Zuhause von einem Bombenangriff zerstört, Onkel und Tante tot. Arslan, seine Eltern und sein Bruder kamen bei Verwandten unter. Doch weil die selbst in Armut leben, sah die Familie keine Perspektive mehr. Der 16-Jährige verkaufte sein Motorrad und ein paar Hühner und machte sich mit einem Freund auf den Weg nach Europa. Das Ziel: Geld verdienen, um es nach Hause zu schicken.

In Pakistan drohen ihm vier Monate Gefängnis

Arslans Eltern bekamen davon nichts mit. „Sie hätten mich nicht gehen lassen“, sagt er. Deshalb hätten sie Vermisstenanzeige bei der Polizei erstattet. Das sei der Grund, warum ihm jetzt vier Monate Haft drohen würden, erklärt Arslan. Und das, obwohl seine Familie heute froh sei, dass er in Deutschland Fuß gefasst habe.

Auch interessant: Café Winklstüberl bekommt eigenen Geldautomat

Im Auto, Bus und Boot schlug sich Arslan bis nach Griechenland durch. Dort habe man ihn gefragt, ob er nach Deutschland wolle. „Ich habe damals nichts über dieses Land gewusst“, erzählt der Pakistaner. Doch das änderte sich schnell. Er kam in eine Gemeinschaftsunterkunft in Fischbachau, durfte den Deutschunterricht an der Berufsschule in Miesbach besuchen. Ein Asylhelfer vermittelte ihm schließlich einen Job als Küchenhilfe im Winklstüberl.

Wie lange Arslan hier noch arbeiten kann, weiß er nicht. Das Landratsamt habe ihn bereits aufgefordert, sich beim pakistanischen Konsulat einen Reisepass ausstellen zu lassen. Quasi das Ticket für den Abschiebeflug, fürchtet er. Sollte er sich nicht darum kümmern, würde ihm ein Entzug der Arbeitserlaubnis drohen. „Dann wäre auch meine Wohnung weg“, weiß der 23-Jährige.

Café-Juniorchefin will Asylbewerber helfen

Doch er hat Unterstützung. Mairhofer versucht mit allen Mitteln, Arslan zu helfen. So sei er den Kollegen und ihrer Familie mittlerweile auch freundschaftlich verbunden. Deshalb engagierte Mairhofer sogar einen Fachanwalt. Seit zwei Monaten bemühe sich der Jurist um Akteneinsicht am Landratsamt – allerdings ohne Erfolg. Mairhofer kann das nicht nachvollziehen. „Es geht hier doch auch um unseren Betrieb.“ Denn sollte Arslan eine Perspektive bekommen, würde ihn das Winklstüberl zum Konditor ausbilden.

Schon heute trägt der 23-Jährige sein schwarzes Poloshirt mit dem Logo des Cafés mit Stolz und Freude. Zum Ende des Gesprächs schaut noch ein Kollege vorbei. Arslan wird gebraucht. Ein frischer Erdbeerkuchen braucht eine Glasur. Der Pakistaner schließt mit einem Satz, der nachdenklich macht. Vor vier Jahren wäre er vielleicht noch in seine alte Heimat zurückgegangen, sagt er. Jetzt nicht mehr. „Ich hier ein Leben, eine Zukunft.“ Dann eilt Arslan wieder in die Konditorei. Der Erdbeerkuchen wartet.

Ausländerbehörde: Unterlagen für Beschäftigungsduldung fehlen

Als Ticket für den Abschiebeflug sieht Ali Arslan die Aufforderung der Ausländerbehörde am Landratsamt, endlich einen pakistanischen Reisepass vorzulegen. Auf Nachfrage unserer Zeitung teilt die Pressestelle des Landratsamtes mit, dass dies mitnichten so sei. Im Gegenteil: Nur wenn Arslan die geforderten Dokumente einreiche, habe er die Chance auf eine sogenannte Beschäftigungsduldung. Die wiederum würde ihm ermöglichen, trotz seines rechtskräftig abgelehnten Asylantrags im Land zu bleiben – wenn auch befristet und an die Ausübung einer Beschäftigung gebunden.



Wer ein Bleiberecht erhält und wer nicht, entscheide grundsätzlich das Bundesministerium für Asyl, Migration und Flüchtlinge (BAMF). Dieses überprüfe, ob dem Betroffenen Schutz vor politischer Verfolgung oder vor der Rückführung in einen Staat, in dem ihm eine Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ein ernsthafter Schaden wie Folter oder Verhängung der Todesstrafe droht, gewährt werden muss. Der augenscheinlich gute Integrationsstatus spiele hingegen keine Rolle. Da Pakistan zu den sogenannten sicheren Herkunftsländern zählt (laut Innenministerium gelten aktuell nur Afghanistan, Eritrea und Syrien als nicht sicher), könne man dorthin auch abschieben.



Obwohl die Ausländerbehörde am Landratsamt für die Umsetzung der Entscheidung des BAMF zuständig ist, habe man bei Arslan wegen dessen guter Integration und seiner Beschäftigung kulant agiert. Da dieser es aber über mehrere Jahre versäumt habe, die für eine Beschäftigungsduldung erforderlichen Dokumente einzureichen, bleibe er „vollziehbar ausreisepflichtig“. Die Ausländerbehörden seien in solchen Fällen angehalten, auf eine „Aufenthaltsbeendigung hinzuwirken“.



Die Frage des Café Winklstüberl, wieso Arslans Anwalt noch keine Akteneinsicht erhalten habe, beantwortet das Landratsamt mit der exakt in den genannten Zeitraum der vergangenen beiden Monate gefallenen Ukraine-Krise. In kürzester Zeit habe die Behörde weit über tausend Aufenthaltstitel samt Arbeitsgenehmigungen ausgestellt und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bewilligt. In so einer „extrem belastenden und herausfordernden Ausnahmesituation“ sei es schlicht nicht möglich, kurzfristig Termine anzuberaumen für Fälle, bei denen es schon zuvor über Jahre versäumt worden sei, notwendige Unterlagen beizubringen. „Die Mitarbeiter“, betont das Landratsamt in seiner Antwort, „arbeiten seit Wochen weit über ihr das Limit hinaus“.

sg